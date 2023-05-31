Дибала забил 5-й гол в ЛЕ – в финале с «Севильей». Лишь у Рэшфорда и Бонифасе больше – по 6
Пауло Дибала вошел в четверку лучших бомбардиров этого розыгрыша Лиги Европы.
Форвард «Ромы» открыл счет в финале, забив после паса Джанлуки Манчини на 34-й минуте матча против «Севильи».
Всего у аргентинца, подписанного римлянами в качестве свободного агента минувшим летом, 5 голов в ЛЕ. Опережают его только Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») и Виктор Бонифасе («Юнион») – у них по 6 мячей.
5 голов забил также Сантьяго Хименес из «Фейеноорда».
Подробно со статистикой Дибалы можно ознакомиться здесь.
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