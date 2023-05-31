Дибала забил 5-й гол в ЛЕ – в финале с «Севильей». Лишь у Рэшфорда и Бонифасе больше – по 6

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Пауло Дибала вошел в четверку лучших бомбардиров этого розыгрыша Лиги Европы.

Форвард «Ромы» открыл счет в финале, забив после паса Джанлуки Манчини на 34-й минуте матча против «Севильи».

Всего у аргентинца, подписанного римлянами в качестве свободного агента минувшим летом, 5 голов в ЛЕ. Опережают его только Маркус РэшфордМанчестер Юнайтед») и Виктор Бонифасе («Юнион») – у них по 6 мячей.

5 голов забил также Сантьяго Хименес из «Фейеноорда».

Подробно со статистикой Дибалы можно ознакомиться здесь.

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14 комментариев

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Андрей Рыжков
Дибала провел идеальный первый тайм, все опасные моменты от него. Спинацола должен был забивать в начале, пелегрини тоже замешкался зачем то обрабатывать начал... а как Пауло на последних секундах тайма заблокировал дальний удар Севильи. С таким дибалой Рома победит.
+11
-1
+10
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SWAGG
Ответ Мовсар Германия
как считаете, был там фол?
нет
+7
-3
+4
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Alex8007
Пенальти справедливый не дали, тащат андалусийцев
+5
-2
+3
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Alex8007
Ответ Мовсар Германия
как считаете, был там фол?
В штрафной Севилье? Был, зря пенальти не поставили
+4
-3
+1
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Роберт Валанцаска
Ответ Андрей Рыжков
Дибала провел идеальный первый тайм, все опасные моменты от него. Спинацола должен был забивать в начале, пелегрини тоже замешкался зачем то обрабатывать начал... а как Пауло на последних секундах тайма заблокировал дальний удар Севильи. С таким дибалой Рома победит.
Спинацола не забил вот по этой причине -

https://ibb.co/pZ55d8g
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Мовсар Германия
как считаете, был там фол?
+1
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udiekemen
Дибала конечно молодец как и всегда, но стоит отметить и Манчини который можно сказать сделал этот гол
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Екн Лор
Лучший аргентинский игрок на данный момент. Так играть после травмы 👏
+2
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Андрей Рыжков
Ответ Мовсар Германия
как считаете, был там фол?
нет
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therealgreenman
Ответ Нурбек Лесбеков
Уважаемые Казахстанцы! Пожалуйста не смотрите матч на казспорт! Там комментатор на казахском самый тупой комментатор! 20 лет смотрю футбол, но этот комментатор на казахском самый тупой!
Пояснительную бригаду пожалуйста, в двух словах
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therealgreenman
Ответ Андрей Рыжков
Дибала провел идеальный первый тайм, все опасные моменты от него. Спинацола должен был забивать в начале, пелегрини тоже замешкался зачем то обрабатывать начал... а как Пауло на последних секундах тайма заблокировал дальний удар Севильи. С таким дибалой Рома победит.
У Спинацола даже была возможность остановить мяч и пробить куда надо…
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bel01
Ответ Екн Лор
Лучший аргентинский игрок на данный момент. Так играть после травмы 👏
Лучший аргентинский игрок - сейчас выбирает между лучшим клубом 21-го века и миллиардом долларов.
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