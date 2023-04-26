Дибала о Моуринью: «Он вошел в историю футбола. Жозе очень искренен, он хорошо готовится к матчам. Почти все, что он говорит, потом происходит на поле»

Пауло Дибала высказался о работе с Жозе Моуринью.

«Он был бы хорошим шахматистом. До приезда сюда, в Рим, мы дважды разговаривали, и он позвонил мне, когда я еще был в Турине. Он очень хорош, когда говорит и хочет донести мысль.

С ним я испытал особое чувство: в футбольном мире трудно найти кого-то, кто искренне скажет тебе что-то в лицо. С ним у меня прямые и искренние отношения, мы много общаемся. Мы хотим лучшего.

Он вошел в историю футбола. Он очень искренен, он хорошо готовится к матчам. Почти все, что он говорит, потом происходит на поле. Он очень хорошо понимает футбол, об этом свидетельствует тот факт, что он выигрывал практически во всех командах, которые тренировал.

В январе 2022 года подошел ко мне во время матча « » – «Ювентус» (3:4) и сказал: «Ты феномен?» Правда, это первое, что он вспомнил, когда позвонил мне. Со мной больше никогда не было такого, чтобы тренер другой команды делал что-то подобное во время игры», – сказал форвард «Ромы».

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