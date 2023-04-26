Дибала о праздновании с «маской»: «Его история началась в Колизее. В детстве я смотрел много фильмов о Риме, «Гладиатора» – около 20 раз»

Теги Рома серия А Италия Пауло Дибала Футбол

Пауло Дибала рассказал, что придумал свое фирменное празднование благодаря фильмам про Рим.

Празднуя голы, форвард «Ромы» и сборной Аргентины прикладывает к лицу ладонь, выпрямляя большой и указательный пальцы и сжимая остальные. Это празднование получило название «маска Дибалы».

«История маски Дибалы в какой-то мере началась здесь, в Колизее. В детстве я смотрел много фильмов о Риме, об этом городе, о гладиаторах. Я, наверное, смотрел фильм «Гладиатор» около 20 раз.

После трудного момента в моей карьере, из которого мне пришлось каким-то образом выбираться, я придумал это празднование. Людям оно сразу понравилось, и поэтому я продолжаю это делать», – сказал Дибала в интервью DAZN. 

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26 комментариев

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Барсик Юрана
Меня зовут Максимус Деций Меридий. Командующий северными армиями, генерал легиона Феликс. Верный слуга истинного Императора Марка Аврелия. Отец убитого сына, муж убитой жены — и я отомщу за них, в этой жизни или следующей
+37
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Барсик Юрана
Меня зовут Максимус Деций Меридий. Командующий северными армиями, генерал легиона Феликс. Верный слуга истинного Императора Марка Аврелия. Отец убитого сына, муж убитой жены — и я отомщу за них, в этой жизни или следующей
Пересмотрю сегодня под пивасик
+22
0
+22
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Los Galácticos
Гладиатор это шедевр, главная роль в жизни Рассела Кроу.
+21
-3
+18
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Ллб
Ответ Доминатор3000
В сочетании с музыкой эпично.
Такая цитата звучит максимально эпично, когда поднимаешь глаза и видишь никнейм автора
+9
0
+9
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Доминатор3000
Ответ Барсик Юрана
Меня зовут Максимус Деций Меридий. Командующий северными армиями, генерал легиона Феликс. Верный слуга истинного Императора Марка Аврелия. Отец убитого сына, муж убитой жены — и я отомщу за них, в этой жизни или следующей
В сочетании с музыкой эпично.
+9
-1
+8
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ARIGAMI ARIGAMI
Я Гладиатора раз 10 смотрел. Рассел Кроу и Хоакин Феникс отлично сыграли.
+10
-5
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Никита Смолов
Ответ Барсик Юрана
Меня зовут Максимус Деций Меридий. Командующий северными армиями, генерал легиона Феликс. Верный слуга истинного Императора Марка Аврелия. Отец убитого сына, муж убитой жены — и я отомщу за них, в этой жизни или следующей
Мурашки по коже пошли )
+4
0
+4
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zer
Ответ Los Galácticos
Гладиатор это шедевр, главная роль в жизни Рассела Кроу.
у Кроу много классных ролей. лично мне Хозяин Морей нравится больше всего, но ещё Нокдаун есть, например, или Игры Разума.
+3
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Batt Monner
Бегущий по лезвию лучше
А чего стоит Чужой. Только зря он опять за него взялся. Завет - ужасный фильм. Теперь ещё до слешера могут докатиться.

Чёрный ястреб тоже его отличная работа
+3
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Arthur Jacob
Ответ ya_za_ac_milan
Жаль Дибала на поле не гладиатор. Скорее мадмуазель в маске на балу. Конечно очень крутой футболист, но уж больно хрупкий и капризный.
Какое отношение хрупкость имеет к характеру ? Роббен тоже хрустальный был
+1
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Евгений Семенченко
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Лучшая мелодрама в 21 веке. Или одна из лучших точно. Если Реал выиграет ЛЧ, пересмотри Квант милосердия 🤣
не если,а когда )))
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Евгений Семенченко
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Тоже класс. Как я тогда боялся в первый раз... Как же не хватает таких актрис в 2023 году как Сигурни Уивер :)
я его впервые посмотрел наверное лет в 10 или 11,мурашки были весь фильм )))
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Евгений Семенченко
а Чужой 1979 года куда делся? )))
Тоже класс. Как я тогда боялся в первый раз... Как же не хватает таких актрис в 2023 году как Сигурни Уивер :)
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Евгений Семенченко
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Лучший фильм Ридли Скотта
а Чужой 1979 года куда делся? )))
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Los Galácticos
Комментарий удален пользователем
А, точно. Пардон
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Los Galácticos
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Я Гладиатора раз 10 смотрел. Рассел Кроу и Хоакин Феникс отлично сыграли.
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John Gotti
Ответ Владимир Туаев
Так он гладиатор!
Гладиатор это в первую очередь раб
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ feelthedroom@mail.ru
Пересмотрю сегодня под пивасик
Если Арсенал обыграет Сити, пойду пересмотрю Звёздные войны: Возвращение джедая
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Алексий Бяконт
Так Диабалду надо было в Спартак наш переходить, тут Промес тоже маску к лицу прикладывает частенько...
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feelthedroom@mail.ru
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Если Арсенал обыграет Сити, пойду пересмотрю Звёздные войны: Возвращение джедая
Выбирай другой фильм, ЗВ ту сегодня не посмотришь, к сожалению..
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ya_za_ac_milan
Жаль Дибала на поле не гладиатор. Скорее мадмуазель в маске на балу. Конечно очень крутой футболист, но уж больно хрупкий и капризный.
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Владимир Туаев
Так он гладиатор!
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