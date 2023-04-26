Дибала о праздновании с «маской»: «Его история началась в Колизее. В детстве я смотрел много фильмов о Риме, «Гладиатора» – около 20 раз»

Пауло Дибала рассказал, что придумал свое фирменное празднование благодаря фильмам про Рим.

Празднуя голы, форвард «Ромы» и сборной Аргентины прикладывает к лицу ладонь, выпрямляя большой и указательный пальцы и сжимая остальные. Это празднование получило название «маска ».

«История маски Дибалы в какой-то мере началась здесь, в Колизее. В детстве я смотрел много фильмов о Риме, об этом городе, о гладиаторах. Я, наверное, смотрел фильм «Гладиатор» около 20 раз.

После трудного момента в моей карьере, из которого мне пришлось каким-то образом выбираться, я придумал это празднование. Людям оно сразу понравилось, и поэтому я продолжаю это делать», – сказал Дибала в интервью DAZN.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол