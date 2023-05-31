Матч против «Атлетика» в воскресенье может стать последним для Карима Бензема в «Реале».

В « » из первых рук знают о предложении из Саудовской Аравии, которое получил француз, и осознают, что вероятность ухода форварда очень велика, сообщили журналисты Антон Меана и Ману Карреньо в программе El Larguero на Cadena SER.

В окружении Бензема не отрицают, что форвард получил предложение, и предполагают, что решение будет принято на этой неделе, до игры против « », которая станет заключительной для «Реала» в этом сезоне.

Фанаты «Реала» знают, что предстоящий матч может стать последним для Бензема в составе клуба, и уже готовят прощальную акцию для него.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что предложение сделал « ». Клуб ждет ответ Карима в самом скором времени. Форварду предлагают контракт примерно на 100 млн евро за сезон, а также бонусы.

«Реал» также ждет, какое решение примет Бензема. Футболист уже сообщил Флорентино Пересу о поступившем предложении.

В этом сезоне капитан «Мадрида» забил 30 голов и сделал 6 результативных передач в 42 матчах. Полная статистика 35-летнего форварда доступна здесь.

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