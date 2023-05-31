Фанаты «Реала» готовятся к прощанию с Бензема на матче с «Атлетиком». «Аль-Иттихад» ждет ответ форварда

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Атлетик Ла Лига возможные трансферы болельщики высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Фабрицио Романо Футбол

Матч против «Атлетика» в воскресенье может стать последним для Карима Бензема в «Реале».

В «Реале» из первых рук знают о предложении из Саудовской Аравии, которое получил француз, и осознают, что вероятность ухода форварда очень велика, сообщили журналисты Антон Меана и Ману Карреньо в программе El Larguero на Cadena SER.

В окружении Бензема не отрицают, что форвард получил предложение, и предполагают, что решение будет принято на этой неделе, до игры против «Атлетика», которая станет заключительной для «Реала» в этом сезоне.

Фанаты «Реала» знают, что предстоящий матч может стать последним для Бензема в составе клуба, и уже готовят прощальную акцию для него.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что предложение Бензема сделал «Аль-Иттихад». Клуб ждет ответ Карима в самом скором времени. Форварду предлагают контракт примерно на 100 млн евро за сезон, а также бонусы.

«Реал» также ждет, какое решение примет Бензема. Футболист уже сообщил Флорентино Пересу о поступившем предложении.

В этом сезоне капитан «Мадрида» забил 30 голов и сделал 6 результативных передач в 42 матчах. Полная статистика 35-летнего форварда доступна здесь.

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89 комментариев

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Fma wozo
Прощай великая легенда Реала
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Uragan Boy
один из лучших игроков Реала..
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Сергей Никитин
Бензема уже дал Реалу все, что мог и наверное ему нужно уходить.
+54
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Maksat Hasanow
Ответ Максим Горький
Последний из трио КББ
Точнее BBC*
+28
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Фёдор Кузнецов
Ответ Burel
не стоит горевать. Будет топ-форвард из Эспаньола
Шутники даже не узнают информацию что его берут не в основу
+26
-6
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ars_mamluk
Бензема легенда, нужно соглашаться. А Пересу готовить деньги на нормальные трансферы
+21
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Quest
Ответ Burel
помню, раньше коренные мадридисты называли его днищем
Он первые сезоны таким и был)
+21
-4
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зак
последний из Галактикос, кого купили на ряду с Роналду и Кака..
+16
-2
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SAKE01
Если уходить Карим, останется: Лука,Тони, Начо и Карвахаль с уходом этих четверых закончится эпоха великих лигичемпионистов.
+14
-1
+13
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Blaumerc
Ответ Максим Горький
Последний из трио КББ
Карим Бензема Бедросович?
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Максим Горький
В случае если бенз уйдёт пересу придётся искать топ форварда летом чтобы не остаться без трофеев на следующий сезон
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Даулет Абдрахманбек
Спасибо Бензама за все, все что мог отдал Мадриду, всегда был командным игроком, сидел в банке не испортив атмосферу команде ранные годы, забил важные голы, Тащил Реал после ухода Роналду, последние 3-4 года был ностаящим лидером команды.Кариму нужно принят такой жирный контракт, а мадриду нужно искать нового форварда для построение новой команды.
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Fma wozo
Ответ Babyboy
поистине глыба Реала. пора бы и на старость подзаработать
На старость каждому бы так заработать, он в Реале сеье давно это обеспечил
+6
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Goshan700
Ответ Burel
помню, раньше коренные мадридисты называли его днищем
ну исправился пацан и стал обладателем ЗМ, бывало, что и в днари записывали. и то и другое было справедливо.
+6
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Евгений Вырныгаев
Ответ Burel
не стоит горевать. Будет топ-форвард из Эспаньола
Жаль, что уже давно не было толкового форварда из Кастильи. После Мораты никого. Де Томас вне Реала стал неплохим форвардом уровня Ла Лиги.
+6
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Davron Mamadzhanov
Спасибо за всё что ты сделал Легенда, за те счастливые дни что ты нам подарил, навсегда в сердце ❤️
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Hames
Ответ Burel
помню, раньше коренные мадридисты называли его днищем
ну а ты его хвалил можно подумать..
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Dikki Shelton
Все когда нибудь заканчивается. Надеюсь болельщики достойно проводят Бензема, в истории Реала он уже останется навсегда. Удачи ему где бы он не играл.
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madrilenos
Карим уже легенда Мадрид и тут не поспоришь. Он сам в праве сделать этот выбор. Но его своевременный уход (ожидали все что уйдет в 2024), явно ставить менеджмент Мадрида в тяжёлые положение - покупать топ форварда здесь и сейчас (Кейн как главный вариант) или брать условного Фермино+Хоселу и ждать 2024, чтобы опять пойти за Мбаппе и с большой вероятностью в конечном итоге остаться без Кейна и Мбаппе.
+3
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مختار موسى حاجييف
100 млн, и это ещё на фоне Роналду,слухов о Месси... Саудия запускает рынок в космос , Китай,МЛС, ПСЖ уже на горизонте не видно.
+3
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Kanonir152
Да ну нет. Надеюсь, это история как у Ди Марии со сборной. Все-все, но не все. Очень хочу, чтобы Карим остался в Реале.
+2
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Дворовый футболист
Спасибо, легенда

П.с. надеюсь Реал получит деньги с трансфера, учитывая, что Бенз должен был автоматически продлиться после ЗМ
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Goshan700
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Да нормально он играл всегда. Просто не был первой скрипкой.
играл нормально, но и запарывал неприлично много. Сейчас КПД у него, по сравнению, что было раньше космический
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Максим Горький
Последний из трио КББ
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Никита Алексеев
Велий игрок! Думал он в следующем сезоне займет 3 место по голам в чемпионате, он заслужил такую пенсию)
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