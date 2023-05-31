У «Ньюкасла» лучшие шансы подписать Вейгу, интересующего «Барселону». Отступные за хавбека «Сельты» – 30 млн евро

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Сельта Ла Лига Габриэль Вейга Футбол

Габриэль Вейга может покинуть «Сельту» и перейти в «Ньюкасл» ближайшим летом.

Как сообщает Marca, английский клуб имеет лучшие шансы подписать полузащитника. В контракте 21-летнего футболиста предусмотрены отступные в размере 30 млн евро.

Ранее сообщалось, что Вейга интересовал «Барселону» и «Реал». Согласно новым сведениям, мадридцы не планируют приобретать футболиста «Сельты», поскольку в ближайшее время объявят о трансфере Джуда Беллингема («Боруссия» Дортмунд).

Вейга в текущем сезоне забил 9 голов за 35 игр в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев

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57s6w79qhh
Трансферная политика Ньюкасла 🔝
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Геннадий Чеботарев
молодцы саудиты. Эдди вот это потовый тренер
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Filipp Gorski
В Ньюкасле больше шансов стать основным да и проект клуба оч интересный
На удивление не раскидываются деньгами
Короче говоря удачи
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Egor Aleksandrovich
Ответ 57s6w79qhh
Трансферная политика Ньюкасла 🔝
да и игра хороша. в итоге имеем отличное комбо
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Bazilic
А куда его в Барсе то?
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WESTERN-
Так вроде Барса писали что Боазильским Вейга интересовались
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