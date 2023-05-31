У «Ньюкасла» лучшие шансы подписать Вейгу, интересующего «Барселону». Отступные за хавбека «Сельты» – 30 млн евро
Габриэль Вейга может покинуть «Сельту» и перейти в «Ньюкасл» ближайшим летом.
Как сообщает Marca, английский клуб имеет лучшие шансы подписать полузащитника. В контракте 21-летнего футболиста предусмотрены отступные в размере 30 млн евро.
Ранее сообщалось, что Вейга интересовал «Барселону» и «Реал». Согласно новым сведениям, мадридцы не планируют приобретать футболиста «Сельты», поскольку в ближайшее время объявят о трансфере Джуда Беллингема («Боруссия» Дортмунд).
Вейга в текущем сезоне забил 9 голов за 35 игр в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
На удивление не раскидываются деньгами
Короче говоря удачи