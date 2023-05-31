У «Ньюкасла» лучшие шансы подписать Вейгу, интересующего «Барселону». Отступные за хавбека «Сельты» – 30 млн евро

Габриэль Вейга может покинуть «Сельту» и перейти в «Ньюкасл» ближайшим летом.

Как сообщает Marca, английский клуб имеет лучшие шансы подписать полузащитника. В контракте 21-летнего футболиста предусмотрены отступные в размере 30 млн евро.

Ранее сообщалось, что Вейга интересовал «Барселону» и « ». Согласно новым сведениям, мадридцы не планируют приобретать футболиста «Сельты», поскольку в ближайшее время объявят о трансфере Джуда Беллингема («Боруссия» Дортмунд).

в текущем сезоне забил 9 голов за 35 игр в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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