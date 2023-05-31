Чалов назвал Федотова лучшим тренером сезона в РПЛ: «Работа проделана колоссальная»
Федор Чалов назвал лучшего тренера сезона Мир РПЛ.
«Лучший игрок сезона в РПЛ? Сложно ответить. Малком? Да, он один из претендентов.
Лучший тренер сезона в РПЛ? Валентиныч [Владимир Федотов]. Достаточно тяжело прийти и с ходу дать результат. Тяжело сказать, что это уже получилось, но работа была проделана колоссальная», – сказал нападающий ЦСКА.
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Для этого вам надо показать лучшую свою игру в предстоящих двух матчах.
И если команда победит, тогда да, Федотов заслуженно станет лучшим тренером сезона.
-серебро чемпионата РПЛ
-победитель кубка России
- на равных обе игры с командой которая стала чемпионом
я так понимаю после завоевания чемпионства в таблицу ты больше не заглядывал...
сейчас всё в наших руках... ну и совсем чуть-чуть в руках Кукуяна
есть так называемые волны Кондратьева. сам с 89 года стал ходить на игры ЦСКА. и сейчас согласно цикличности волн, ЦСКА в зоне этих волн эпохи Садырина.
когда в 90 ЦСКА стал вторым вслед за Динамо К. завоевал Кубок. и стал последним чемпионом СССР.
согласно теории волн теперь должно все повториться.
в 2023 серебро. в 2024 золото. в 2025 команда Динамо Киев выступает в объединенном чемпионате по футболу.
Мойзес, самый техник в ЦСКА должен играть не в разрушении, а СОЗИДАНИИ!
Федотов, тебе как это объяснить?