Чалов назвал Федотова лучшим тренером сезона в РПЛ: «Работа проделана колоссальная»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Владимир Федотов Малком Федор Чалов Футбол

Федор Чалов назвал лучшего тренера сезона Мир РПЛ.

«Лучший игрок сезона в РПЛ? Сложно ответить. Малком? Да, он один из претендентов.

Лучший тренер сезона в РПЛ? Валентиныч [Владимир Федотов]. Достаточно тяжело прийти и с ходу дать результат. Тяжело сказать, что это уже получилось, но работа была проделана колоссальная», – сказал нападающий ЦСКА

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25 комментариев

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Песчанка
Все в .ваших руках, команда.
Для этого вам надо показать лучшую свою игру в предстоящих двух матчах.
И если команда победит, тогда да, Федотов заслуженно станет лучшим тренером сезона.
-серебро чемпионата РПЛ
-победитель кубка России
- на равных обе игры с командой которая стала чемпионом
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angry horse
Честно сказать, стабильности нет у команды, чередуется удачный матч и унылое зрелище 🤔
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Песчанка
Ответ Злодей Спб
Федотов может быть пять раз подряд "лучшим бестрофейным тренером России", а Семак пять раз чемпион России. Почувствуйте разницу :)
если ЦСКА завоюет серебро, и возьмет кубок, то в следующем сезоне ЦСКА станет чемпионом России.
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Владддд
Человек работал со слуцким... он то в уррвне тренеров разбирается!
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.ru
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
свой шанс на серебро вы просрали в очняке,Жень...
привет, Артём...
я так понимаю после завоевания чемпионства в таблицу ты больше не заглядывал...
сейчас всё в наших руках... ну и совсем чуть-чуть в руках Кукуяна
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AIBOLIT66
Лучшая работа второе место Сочи. Но не второе место ЦСКА.
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Песчанка
Ответ Ростов-на-Дону
Глупости.
глупости или не покажет время
есть так называемые волны Кондратьева. сам с 89 года стал ходить на игры ЦСКА. и сейчас согласно цикличности волн, ЦСКА в зоне этих волн эпохи Садырина.
когда в 90 ЦСКА стал вторым вслед за Динамо К. завоевал Кубок. и стал последним чемпионом СССР.
согласно теории волн теперь должно все повториться.
в 2023 серебро. в 2024 золото. в 2025 команда Динамо Киев выступает в объединенном чемпионате по футболу.
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Ростов-на-Дону
Ответ владимир семенов
Было странным,если бы он например Абасаля назвал лучшим.
А ещё станнее, если б, например, Семака!
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qiqe
Ответ Ростов-на-Дону
В футболе Федотов может быть и соображает малость, но тип он отвратительный.
это потому что мужуков посмел с сочи победить?
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Stilet525
Федотов хорошо поработал, но очевидные недостатки имеются. Это неумение усиливать игру через замены и снижение потенциала команды вследствие гнобления на лавке Карраскаля и Ушакова.
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Sne$hinka
Ответ AIBOLIT66
Лучшая работа второе место Сочи. Но не второе место ЦСКА.
Всё так, только Чалов ничего лучше 2 места РПЛ не видел. Кубки, чемпионаты не выигрывал. Для него повтор успеха 5-летней давности - это круто. Он не понимает, что у футболиста ЦСКА должны быть другие амбиции.
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Остап Бендер Сгибальщик
Ответ .ru
футбол Федотова энергозатратен и простоват... но если возьмем серебро и кубок соглашусь
свой шанс на серебро вы просрали в очняке,Жень...
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Британский шпион
Ответ Песчанка
если ЦСКА завоюет серебро, и возьмет кубок, то в следующем сезоне ЦСКА станет чемпионом России.
Я болельщик ЦСКА, и это звучит смешно, нам до зенита как до луны, лет 5 минимум, это при условии, что состав на 2/3 будет усилен. В таблицу загляните и посмотрите отрыв для начала.
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воробей джек
Согласен,даже финал Кубка и бронза будет достойным резултатом.
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Остап Бендер Сгибальщик
а Федотов назвал Чалова лучшим игроком сезона...басни Крылова))
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Дрю2
Федя, твое место в центре нападения и игра без замен. Дикая любовь к высоким задолбала!
Мойзес, самый техник в ЦСКА должен играть не в разрушении, а СОЗИДАНИИ!
Федотов, тебе как это объяснить?
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.ru
футбол Федотова энергозатратен и простоват... но если возьмем серебро и кубок соглашусь
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CoMoBo3
Работа проделана — результат где? 😎
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