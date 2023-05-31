Чалов назвал Федотова лучшим тренером сезона в РПЛ: «Работа проделана колоссальная»

Федор Чалов назвал лучшего тренера сезона Мир РПЛ.

«Лучший игрок сезона в ? Сложно ответить. Малком? Да, он один из претендентов.

Лучший тренер сезона в РПЛ? Валентиныч [ ]. Достаточно тяжело прийти и с ходу дать результат. Тяжело сказать, что это уже получилось, но работа была проделана колоссальная», – сказал нападающий .

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