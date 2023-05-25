Кейна предложили «Реалу». Клуб изучает вариант (Cadena SER)
Харри Кейн был предложен «Реалу».
По информации Cadena SER, англичанин хочет покинуть «Тоттенхэм». Посредник обратился к «Реалу» и спросил, заинтересованы ли они в игроке. «Мадрид» не ответил ни «нет», ни «да».
На данный момент в «Реале» изучают вариант с Кейном. И взвешивают все за и против сделки. Также отмечается, что интерес к Кейну проявляют «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».
Статистику футболиста можно изучить здесь.
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> Последняя травма Кейна была пару лет назад. https://www.transfermarkt.com/harry-kane/verletzungen/spieler/132098
Но нет денег …
Любой вменяемый человек в такое не поверит.