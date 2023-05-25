Кейна предложили «Реалу». Клуб изучает вариант (Cadena SER)

Теги Бавария ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Харри Кейн был предложен «Реалу».

По информации Cadena SER, англичанин хочет покинуть «Тоттенхэм». Посредник обратился к «Реалу» и спросил, заинтересованы ли они в игроке. «Мадрид» не ответил ни «нет», ни «да».

На данный момент в «Реале» изучают вариант с Кейном. И взвешивают все за и против сделки. Также отмечается, что интерес к Кейну проявляют «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». 

Статистику футболиста можно изучить здесь.

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66 комментариев

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avcgloronalduMU
для реала очень хорошо
+41
-7
+34
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Deze Deze
Ответ Том Мунтян
Бред. Тут и взвешивать не нужно ничего)
Да, верно, бред тут что-то взвешивать. Отрывать надо с руками, Кейн один из лучших форвардов мира.
+32
-2
+30
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Кино Музыка
Надо брать. Человек ничего не выиграл за всю жизнь. В конце карьеры достоин титулов. Пассажиром точно не будет.
+23
-4
+19
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Фаррух Самаркандец
Очень хороший вариант. Ребята перешедшие из Тотенхема всегда удачно выступали за Мадрид
+14
-2
+12
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ostap&mio&dio
Ответ Фаррух Самаркандец
Очень хороший вариант. Ребята перешедшие из Тотенхема всегда удачно выступали за Мадрид
Звучит как будто их было не два, а больше)
+11
-1
+10
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Лёха Жданчик
Леви говорил что в АПЛ продаст больше 100млн а остальным за 90
+7
0
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savik-A.M.
Алло , это Реала , Кейна возьмёшь не дорого ? Так что ли это звучит ?))))
+7
-2
+5
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Apotamkin
как обмен на Азара - самое то!
+6
-2
+4
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Dimonty
Ответ Val Smith
Возраст, травматичность.
> Травматичность

> Последняя травма Кейна была пару лет назад. https://www.transfermarkt.com/harry-kane/verletzungen/spieler/132098
+3
0
+3
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OldRedWhite
В Милан было бы замечательно !
Но нет денег …
+3
-1
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Аккайын Жасов
Ну хоть нормальной команде поиграет человек
+3
-1
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Zaur1993
Конечно Харри топовый форвард, но ему уже 30 лет почти, неизвестно, сколько еще может показать уровень, если бесплатно подписывали бы, тогда можно было бы заключить года на 3 контракт, а если платить надо за трансфер, тогда думаю лучше не стоит
+2
0
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U
А чем плохо-то? Отличный форвард для комбинационной умной игры.
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Aggrrist
Реал видимо изучает в чем подвох и камеры видеонаблюдения лондонских маков и гольф-клубов.
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Arthas M
Ответ Censormorum
За гарантированными титулами нужно было в МС идти. А перестраивающийся Реал в данный момент не гарантия титулов.
Вот именно,что поезд в МС упущен и Реал вполне хороший вариант для него на данный момент
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Даулет Абдрахманбек
Кейін идеальная замена Кариму. Очень хорошо подыгрышах, неплохая реализация, может использовать скоростные качество как Бенз свое время Винисиуса и Родриго в контратаках. Вопрос в том что может ли он хотя бы 3-4 года на таком уровне?
+1
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FortMinor
форма почти такая же, быстро адаптируется
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Enotaz24
Кейн это стабильность.
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pasmike
Бритиш-форвард такого возраста в Ла Лиге - так себе идея. Только если бесплатный трансфер и без огромной лички. А так как ни того, ни другого не ожидается - ну его нафиг. Лучше рассмотреть аргентинцев Лаутаро и Альвареса.
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Том Мунтян
Бред. Тут и взвешивать не нужно ничего)
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Гекдениз Кардениз
В Баварии бы сгодился
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Tiestorzn17
Леви? Позвонил и предложил Кейна?))) Если только миллионов за 400.
Любой вменяемый человек в такое не поверит.
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Евгений Ох
Кейн говорил, что собирается побить рекорд Ширера и как он это будет делать в Реале?)
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VV Vvvv
Интересный вариант.И для Реала и для Кейна.Если не утка.)))
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ostap&mio&dio
Ответ Гекдениз Кардениз
В Баварии бы сгодился
Ради троицы Mane - Kane - Sane?
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