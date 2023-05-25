Харри Кейн был предложен «Реалу».

По информации Cadena SER, англичанин хочет покинуть « ». Посредник обратился к «Реалу» и спросил, заинтересованы ли они в игроке. « » не ответил ни «нет», ни «да».

На данный момент в «Реале» изучают вариант с . И взвешивают все за и против сделки. Также отмечается, что интерес к Кейну проявляют «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

Статистику футболиста можно изучить здесь.

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