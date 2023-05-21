«Челси» предложил «Ювентусу» 80 млн евро за Влаховича. Форвард хочет перейти (ESPN)

Теги Бавария Челси Ювентус премьер-лига Англия бундеслига Германия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Душан Влахович Футбол

Душан Влахович может перейти в «Челси».

Лондонский клуб сделал «Ювентусу» предложение о трансфере нападающего за 80 миллионов евро, сообщает ESPN.

«Синие» видят возможность пригласить в команду игрока, который привлек внимание клуба еще во времена выступлений за «Фиорентину». 

Отмечается, что «Челси» пообещал будущему главному тренеру Маурисио Почеттино подписать высококлассного нападающего летом. 

Сам Влахович хочет перейти в «Челси». В услугах сербского форварда также заинтересованы «Атлетико» и «Бавария». 

В текущем сезоне Серии А Влахович провел 26 матчей, отличившись 10 голами и 2 ассистами. Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь

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71 комментарий

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Акира_1
С таким же успехом можно дать очередной шанс Лукаке
+61
0
+61
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Rudenzik
Срочно завернуть в подарочной упаковке и отправить в Лондон, пока не передумали
+53
-3
+50
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LIBerly
Бухта погибших нападающих
+44
-3
+41
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Любезный Коссутий
Ответ Артём Ларсон
Назовите хоть одну причину, почему Влахович стал стоить дороже, чем при переходе из Фиорентины?
Боели настоял на такой цене
+19
-3
+16
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dArkognan
Ответ шлеп нога
Влахович игрок для команд второго эшелона! В топ клубах не тянет!
Нет. Он нападающий под определённую игру и если команда играет по другому, то и пользы от него 0 с хвостиком. А как будет играть Челси не знает никто. Так что эта покупка кот в мешке.
+14
-1
+13
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!!!Bata!!!
Если в руководстве Юве настроений оставить Алегри, то лучше продать и Кьезу, Гатти, Бремера, Фаджоли, Миретти, Соуле, Беренечеа, Мойзе Кина и прочих молодых и перспективных футболистов, дабы спасти им свои карьеры, пока еще не поздно. А на эти средства накупить для Алегри 35 летних свободных агентов, желательно иностранцев, прямо как любит наш топовейший тренер)
+13
-2
+11
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DonaldBrashear 2.0
если действительно так, то Ювентусу не задумываясь надо соглашаться. Влахович очень средний нападающий, чтобы он много забивал, надо чтобы вся команда только на него работала.
+7
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+6
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Tiffozi
Ответ Джиза
В Ювентусе забил 10 голов за сезон и 80 млн?! удивительно
Тут важно уточнять, что у Аллегри. Он любой талант загубит
+6
0
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Chernoy
Был бы я менеджером Юве уже бы открывал шампанское. Влахович не потянул и такие деньги просто чудо.
+7
-1
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Заяцволк
Влахович: "Завтра могут снять очки, а я хочу в следующем сезоне играть в ЛЧ, поэтому перехожу в Челси, всем пока"
+5
0
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Дмитрий Гудков
Высококлассный тренер подписывает высококлассного нападающего
+6
-1
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Николай Корягин
Еще 9 номер ему вручить чтоб наверняка заиграл
+5
0
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Мохнатый55
Ответ !!!Bata!!!
Если в руководстве Юве настроений оставить Алегри, то лучше продать и Кьезу, Гатти, Бремера, Фаджоли, Миретти, Соуле, Беренечеа, Мойзе Кина и прочих молодых и перспективных футболистов, дабы спасти им свои карьеры, пока еще не поздно. А на эти средства накупить для Алегри 35 летних свободных агентов, желательно иностранцев, прямо как любит наш топовейший тренер)
Алексис Санчес - хороший вариант в этом случае. Можно Видаля вернуть, с Суаресом попробовать ещё раз.
+4
0
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Артем Слюсаренко
Ответ Rudenzik
Срочно завернуть в подарочной упаковке и отправить в Лондон, пока не передумали
Плюс
+5
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AR Hongover
Ответ Chernoy
Был бы я менеджером Юве уже бы открывал шампанское. Влахович не потянул и такие деньги просто чудо.
Просто в этом болоте любой нападающий сгинет
+5
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ПравдоРуб
Если на щамену бесплатно придёт Фирмино, я двумя руками за трансфер. А так, отпускать нет смысла чтобы потом отдать теже 80млн за другого
+4
0
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Evgeny Trifonov
Пентек 2.0
+6
-2
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benjamin92
Челси пописывает высококлассного нападающего - минус один высококлассный нападающий в мире
+4
0
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<~Inter~>
Ответ Tiffozi
Тут важно уточнять, что у Аллегри. Он любой талант загубит
Влахович просто слабый форвард для топ клуба
+5
-1
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K0run
И так все идет по тому плану который я расписывал ранее:
Назначить спортдира,
Продать Влаховича
На это деньги расторгнуть контракт с Аллегри и купить другого нападающего.
+3
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Алексей Гусев
Ответ London.is.blue
А можно все таки Лаутаро? 🥹👌🏻
для борьбы за выживание?
+3
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Александр Андреев
Ответ Артём Ларсон
Назовите хоть одну причину, почему Влахович стал стоить дороже, чем при переходе из Фиорентины?
Потому что это Челси покупает)
+3
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Vlados 86
Вот это канеш подгон от безумных америкосов. Надо продавать.
+3
0
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Мыкола
Надо соглашаться. Кто ещё за Буратино столько даст?
+5
-2
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Любезный Коссутий
я, канеш, не фанат Юве, но такую возможность сплавить середняка, нельзя упускать 😁
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