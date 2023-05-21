«Челси» предложил «Ювентусу» 80 млн евро за Влаховича. Форвард хочет перейти (ESPN)

Душан Влахович может перейти в «Челси».

Лондонский клуб сделал « » предложение о трансфере нападающего за 80 миллионов евро, сообщает ESPN.

«Синие» видят возможность пригласить в команду игрока, который привлек внимание клуба еще во времена выступлений за «Фиорентину».

Отмечается, что «Челси» пообещал будущему главному тренеру Маурисио Почеттино подписать высококлассного нападающего летом.

Сам Влахович хочет перейти в « ». В услугах сербского форварда также заинтересованы « » и « ».

В текущем сезоне Серии А Влахович провел 26 матчей, отличившись 10 голами и 2 ассистами. Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.

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