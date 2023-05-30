Агуэро о «Сити» и «Барсе» Пепа: «Другое время и лига – это несопоставимо. «Барса» с Месси и одной из лучших полузащит была неповторимой, «Сити» доминирует в самой конкурентной лиге мира»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Хави Андрес Иньеста Лионель Месси Серхио Агуэро Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Серджи Бускетс Футбол

Серхио Агуэро считает, что нынешний «Манчестер Сити» нельзя сравнить с «Барсой» 2009 года.

«Это несопоставимо, потому что времена изменились, и лига тоже другая. Но это, безусловно, команды, которые оставили и продолжают оставлять свой след, они занимают свое место в истории.

«Барса» с Месси и одной из лучших линий полузащиты с Бускетсом, Хави и Иньестой была неповторимой. «Сити» благодаря упорству удается доминировать в самой конкурентной лиге мира и оставаться на вершине много лет подряд , а это очень сложно».

О возможном требле «Манчестер Сити»

«Стараюсь не ждать слишком многого, хотя это было бы здорово. Я предпочту дождаться итогов. Но если требл будет завоеван, то это будет очень важно, особенно Лига чемпионов. Это, несомненно, войдет в историю, как и команда 2019 года, выигравшая все три внутренних соревнования: АПЛ, Кубок Англии и Кубок английской лиги», – сказал бывший форвард «Манчестер Сити» в интервью Stake.com.

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19 комментариев

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Black Phoenix
Почему все забывают, например, что Барса Пепа так же тотально доминировала в самой конкурентной лиге мира на тот момент? Десять лет назад Испания была безоговорочным и неоспоримым топом №1. То, что Пеп выстроил в Сити - плюс-минус было и в Барсе, только в усовершенствованной форме и уже без Месси, Бускетсов и Хави-Иньест.

Гвардиоле для полноты картины ЛЧ взять осталось с МанСити.
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headmaster
Очень верные слова про разное время. Тоже не люблю, когда разные команды игравшие в разные годы сравнивают. «У каждого времени свои герои»
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Black Phoenix
Ответ Иван Иванов
Самая конкурентная лига мира на тот момент? Так в годы Пепа в Испании конкурентоспособной командой был лишь Реал. Злых бандюганов Симеоне тогда ещё не было.
А сейчас что в АПЛ происходит? Главный конкурент Пепа на дистанции - Ливерпуль Клоппа, и немножко Арсенал, да. Все остальные и рядом не лежали.

При этом именно общий уровень АПЛ очень конкурентоспособный, где зарубы происходят как за места еврокубков, так и за прописку в вышке.
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Greatest Of All Time
Не понимаю о каких конкурентах идёт речь. Если СИТИ за последние 6 лет 5 раз Чемпион.
Скора Сити будет как Бавария в Бундеслиге.
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Blaumerc
не так важно кто из них лучше. в зависимости от времени, лиги и подборов игроков, это будет всегда дискуссионной темой.
более важнее то, что команды Пепа, особенно Барса и МС, меняют представление о футболе и доминации и стабильности в нём.
Футбол который ставит Пеп, делает революцию в футболе, и становится ориентиром для многих топ тренеров в последствии.
да, именно в МС ему не хватает ушастого, для полного осмысления его величия как тренера. но мало кто (кроме хейтеров) может поспорить с тем что Гвардиола изменил футбол, и оставит наследие на равне с такими великими как Михельс, Фергюсон, Арриго Сакки, Йохан Кройфф и Лобановский в своё время.
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Рэд Уайт
с какого перпугу этот сити стали сравнивать с барсой 2008-2012?они и близко не уровень даже барсы мнс
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Этот Райола хочет денег
классная полузащита, Месси, Де Брейне, хорошее финансирование- главный фактор это сам Пеп. Именно он собирал обе эти футбольные машины по винтику, отлаживал, убирал ненужные детали, разрабатывал тактику и стратегию. А уж кто лучше, время покажет. Да и это дело вкуса
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Ман Сити
Да у Сити не хуже полузащита Кевин, Родри и Бернарду. Вот та Барселона, где была атака Месси, Саурес, Неймар, вот там реально мощь была. Самая сильная из всех.
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Black Phoenix
Ответ alexis2020
В плане конкуренции все равно была АПЛ лучше тогда. МЮ Фергюсона, Арсенал Венгера, Челси Хиддинка, Ливерпуль Бенитеса, все они не слабее Реала 2008/09 и лучше остальных испанских команд того сезона, кроме, собственно, Барселоны Гвардиолы
А почему ты взял за основу во многом пост-кризисный Реал образца 08/09, а не 11/12 с Моуром, что навязал жесточайшую конкуренцию Барсе Пепа на уровне праймового Ливерпуля Клоппа?
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Экспертное мнение
Ответ Иван Иванов
Самая конкурентная лига мира на тот момент? Так в годы Пепа в Испании конкурентоспособной командой был лишь Реал. Злых бандюганов Симеоне тогда ещё не было.
А кто конкурент в АПЛ? Кроме Ливерпуля иногда, никого и нет. Неужели Арсенал и Тоттенхэм по 20-60 лет ничего не бравшие?)) Смешно, но тогда и Малага, Вильярреал тоже конкурентами были, че бы нет? В АПЛ просто клубы распиарены в маркетинговом плане, по факту Арсенал ничем не сильнее Спортинга, в чем мы и убедились в ЛЕ. По итогу, если нет сильного Ливерпуля, то Сити играет в лиге с 0 конкурентами, так будет точнее.
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#SharkTeam
Ответ Экспертное мнение
А кто конкурент в АПЛ? Кроме Ливерпуля иногда, никого и нет. Неужели Арсенал и Тоттенхэм по 20-60 лет ничего не бравшие?)) Смешно, но тогда и Малага, Вильярреал тоже конкурентами были, че бы нет? В АПЛ просто клубы распиарены в маркетинговом плане, по факту Арсенал ничем не сильнее Спортинга, в чем мы и убедились в ЛЕ. По итогу, если нет сильного Ливерпуля, то Сити играет в лиге с 0 конкурентами, так будет точнее.
Ливер то тоже сколько не брал, а у канониров свежие внутренние кубки есть.
Плюс юнайтед и блюбас если найдут не физруков на пост тренера, то будут сложными. Все-таки всадить 600 лямов и ни за что не бороться это дичь. Явно не в отсутствии денег как у дортмунда дело
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alexis2020
Ответ Black Phoenix
А почему ты взял за основу во многом пост-кризисный Реал образца 08/09, а не 11/12 с Моуром, что навязал жесточайшую конкуренцию Барсе Пепа на уровне праймового Ливерпуля Клоппа?
Ну в новостях написано Барса 2009 года, вот и говорю про неё
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#SharkTeam
Ответ Greatest Of All Time
Не понимаю о каких конкурентах идёт речь. Если СИТИ за последние 6 лет 5 раз Чемпион. Скора Сити будет как Бавария в Бундеслиге.
Хз, Бавария может каждый год менять тренера, в том числе ставить физруков, и выигрывать
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AnMe
Ответ Ман Сити
Да у Сити не хуже полузащита Кевин, Родри и Бернарду. Вот та Барселона, где была атака Месси, Саурес, Неймар, вот там реально мощь была. Самая сильная из всех.
Никак нет. Барселона с трио МСН рядом не стоит с праймом Барсы. Хоть и трио было очень крутое.
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