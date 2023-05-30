Агуэро о «Сити» и «Барсе» Пепа: «Другое время и лига – это несопоставимо. «Барса» с Месси и одной из лучших полузащит была неповторимой, «Сити» доминирует в самой конкурентной лиге мира»
Серхио Агуэро считает, что нынешний «Манчестер Сити» нельзя сравнить с «Барсой» 2009 года.
«Это несопоставимо, потому что времена изменились, и лига тоже другая. Но это, безусловно, команды, которые оставили и продолжают оставлять свой след, они занимают свое место в истории.
«Барса» с Месси и одной из лучших линий полузащиты с Бускетсом, Хави и Иньестой была неповторимой. «Сити» благодаря упорству удается доминировать в самой конкурентной лиге мира и оставаться на вершине много лет подряд , а это очень сложно».
О возможном требле «Манчестер Сити»
«Стараюсь не ждать слишком многого, хотя это было бы здорово. Я предпочту дождаться итогов. Но если требл будет завоеван, то это будет очень важно, особенно Лига чемпионов. Это, несомненно, войдет в историю, как и команда 2019 года, выигравшая все три внутренних соревнования: АПЛ, Кубок Англии и Кубок английской лиги», – сказал бывший форвард «Манчестер Сити» в интервью Stake.com.
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Гвардиоле для полноты картины ЛЧ взять осталось с МанСити.
При этом именно общий уровень АПЛ очень конкурентоспособный, где зарубы происходят как за места еврокубков, так и за прописку в вышке.
Скора Сити будет как Бавария в Бундеслиге.
более важнее то, что команды Пепа, особенно Барса и МС, меняют представление о футболе и доминации и стабильности в нём.
Футбол который ставит Пеп, делает революцию в футболе, и становится ориентиром для многих топ тренеров в последствии.
да, именно в МС ему не хватает ушастого, для полного осмысления его величия как тренера. но мало кто (кроме хейтеров) может поспорить с тем что Гвардиола изменил футбол, и оставит наследие на равне с такими великими как Михельс, Фергюсон, Арриго Сакки, Йохан Кройфф и Лобановский в своё время.
Плюс юнайтед и блюбас если найдут не физруков на пост тренера, то будут сложными. Все-таки всадить 600 лямов и ни за что не бороться это дичь. Явно не в отсутствии денег как у дортмунда дело