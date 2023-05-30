Агуэро о «Сити» и «Барсе» Пепа: «Другое время и лига – это несопоставимо. «Барса» с Месси и одной из лучших полузащит была неповторимой, «Сити» доминирует в самой конкурентной лиге мира»

Серхио Агуэро считает, что нынешний «Манчестер Сити» нельзя сравнить с «Барсой» 2009 года.

«Это несопоставимо, потому что времена изменились, и лига тоже другая. Но это, безусловно, команды, которые оставили и продолжают оставлять свой след, они занимают свое место в истории.

«Барса» с Месси и одной из лучших линий полузащиты с , и была неповторимой. «Сити» благодаря упорству удается доминировать в самой конкурентной лиге мира и оставаться на вершине много лет подряд , а это очень сложно».

О возможном требле «Манчестер Сити»

«Стараюсь не ждать слишком многого, хотя это было бы здорово. Я предпочту дождаться итогов. Но если требл будет завоеван, то это будет очень важно, особенно чемпионов. Это, несомненно, войдет в историю, как и команда 2019 года, выигравшая все три внутренних соревнования: , Кубок Англии и Кубок английской лиги», – сказал бывший форвард «Манчестер Сити» в интервью Stake.com.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте