Моуринью о финалах: «Рома» дала мне шанс сыграть в них, а «Тоттенхэм» – нет»

Теги Рома Жозе Моуринью премьер-лига Англия Севилья серия А Италия Ла Лига Лига Европы УЕФА Тоттенхэм Футбол

Жозе Моуринью вспомнил об увольнении из «Тоттенхэма» перед финалом Лиги Европы.

Лондонский клуб уволил Моуринью в апреле 2021 года, за шесть дней до финала Кубка английской лиги против «Манчестер Сити» (0:1).

Отвечая на вопрос об отличиях между менталитетом «Ромы» и «Тоттенхэма» в контексте предстоящего финала, тренер сказал: «Рома» дала мне шанс сыграть в них, а «Тоттенхэм» – нет».

Матч между «Ромой» и «Севильей» в финале Лиги Европы начнется в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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34 комментария

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deadjoker
Леви конечно учудил тогда.
+59
-4
+55
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DolJun
поэтому рома с трофеем, а тоттенхэм - нет) все закономерно)
+50
-8
+42
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Dikki Shelton
Удачи Жозе и его команде в финале 👌
+23
-7
+16
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Pasta
Ответ Burel
конечно.. В то время, как Тттх валился на дно с талмачом, Леви только и думал о финале самого ненужного турнира в мире, да еще где Сити поджидал
ТТХ всегда был недо-топ-клубом, который непонятно почему вообще котировался, как топ-клуб. Скорее тут массовое мировое глорье АПЛ-лиги сыграло роль.

А по факту, ТТХ всегда были лузерами уровня 3-4-5 мест в АПЛ и без успехов в еврокубках. Только один раз, чисто на шару, они смогли пройти в финал ЛЧ. Ну как бы если ты раз 10-15 попробовал, 1 разок можно и выстрелить.

В целом ТТХ был лузерским до Маура, был лузерским при Мауре и остался лузерским после Маура. 8 место, 60 очков... Вот уж без Маура ТТХ понесся вперед, о да...
+15
-4
+11
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Tok7
Ответ Burel
Тоттенхэм был в плэй-офф ЛЧ после Мавриньи, а он взял великий трофей седьмых мест
Какой - никакой а трофей . У Тоттенхэта ничего
+7
-1
+6
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Tok7
Ответ Burel
В смысле ничего ? Выход в плэй-офф ЛЧ намного круче ЛК. Все серьезные клубы, наверно, прям мечтают занять 7е место, чтобы получить шанс взять заветную ЛК 😂😂😂
Выход в плэй офф это не трофей, в случае Тоттенхэма это случайность
+3
-1
+2
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Kulich
Ответ Burel
В смысле ничего ? Выход в плэй-офф ЛЧ намного круче ЛК. Все серьезные клубы, наверно, прям мечтают занять 7е место, чтобы получить шанс взять заветную ЛК 😂😂😂
Вот Тоттенхем не считает себя серьезным клубом, оттого и занял 8-е 🫡👍 молодцы!
+3
-1
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Карп Валерин
Давай Жозе, тряхни стариной) Я тут чет подумал, что ведь 20 лет назад с того самого Кубка УЕФА уже прошло. 20 лет, елки-палки, да многие юзеры спортс тогда еще не родились) Было бы очень символично и красиво спустя столько лет снова взять еврокубок. В общем, удачи Роме и Жозе!
+1
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zzzeeerrrooo
Ответ Burel
При Почеттино они регулярно были в топ3 и попали в финал ЛЧ. Это вполне тянет на высокий статус
Шальной выход в финал не делает их топопами
+4
-3
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Кулибалиев Кулибали Кулибалиевич
Шпоры вроде единственный клуб, с кем Моуриньо не смог взять хоть один трофей
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Astella Guccio
Что-то Моуринью часто вспоминает Тоттенхэм в своих интервью.. есму в принципно ,что он не звял трофей с Тоттенхэм.
Жозе вернись и добейся своего. Леви говорил ,что всегда рад будет тебя видеть.
0
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zzzeeerrrooo
Ответ Burel
В смысле ничего ? Выход в плэй-офф ЛЧ намного круче ЛК. Все серьезные клубы, наверно, прям мечтают занять 7е место, чтобы получить шанс взять заветную ЛК 😂😂😂
Лучше выиграть ЛК чем безвольно слить плофф ЛЧ да и болелам будет повод для радости
+1
-1
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VictorVallecano
Ответ Burel
не трофей, но достижение. Назови мне клуб, который выберет ЛК вместо плэй-офф ЛЧ
Барселона
0
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Achilles 21
Ответ Direct free kick
Спасибо, что Пепка не словил флэшбэк с Местальи в апреле 2011
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