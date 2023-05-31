Моуринью о финалах: «Рома» дала мне шанс сыграть в них, а «Тоттенхэм» – нет»
Жозе Моуринью вспомнил об увольнении из «Тоттенхэма» перед финалом Лиги Европы.
Лондонский клуб уволил Моуринью в апреле 2021 года, за шесть дней до финала Кубка английской лиги против «Манчестер Сити» (0:1).
Отвечая на вопрос об отличиях между менталитетом «Ромы» и «Тоттенхэма» в контексте предстоящего финала, тренер сказал: «Рома» дала мне шанс сыграть в них, а «Тоттенхэм» – нет».
Матч между «Ромой» и «Севильей» в финале Лиги Европы начнется в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Севилья1.90
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Рома1.93
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А по факту, ТТХ всегда были лузерами уровня 3-4-5 мест в АПЛ и без успехов в еврокубках. Только один раз, чисто на шару, они смогли пройти в финал ЛЧ. Ну как бы если ты раз 10-15 попробовал, 1 разок можно и выстрелить.
В целом ТТХ был лузерским до Маура, был лузерским при Мауре и остался лузерским после Маура. 8 место, 60 очков... Вот уж без Маура ТТХ понесся вперед, о да...
Жозе вернись и добейся своего. Леви говорил ,что всегда рад будет тебя видеть.