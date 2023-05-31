Моуринью о финалах: «Рома» дала мне шанс сыграть в них, а «Тоттенхэм» – нет»

Жозе Моуринью вспомнил об увольнении из «Тоттенхэма» перед финалом Лиги Европы.

Лондонский клуб уволил в апреле 2021 года, за шесть дней до финала Кубка английской лиги против «Манчестер Сити» (0:1).

Отвечая на вопрос об отличиях между менталитетом «Ромы» и «Тоттенхэма» в контексте предстоящего финала, тренер сказал: « » дала мне шанс сыграть в них, а « » – нет».

Матч между «Ромой» и «Севильей» в финале начнется в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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