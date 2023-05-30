Жозе Моуринью: «Для «Севильи» финал ЛЕ – обычное дело, для «Ромы» – нечто экстраординарное. Но история не выходит на поле, хотя мой коллега считает иначе»

Жозе Моуринью не смущают многочисленные победы «Севильи» в Лиге Европы.

«Мы проделали долгий путь, в отличие от нашего соперника, попавшего сюда из Лиги чемпионов. Мы провели 14 матчей, чтобы оказаться здесь, и, несомненно, заслужили финал. Наступает наше время.

Я бы сказал, что история на поле не выходит, хотя мой коллега считает иначе. « » считает, что благодаря истории имеет преимущество, и мы это уважаем. Но мы заслужили место в финале. Для них финал – обычное дело, для нас – нечто экстраординарное. Для них финал еврокубков – это как матч чемпионата, для нас – историческое событие.

В клубе не хотят, чтобы я отвечал [на вопросы о будущем], но там знают, чего я хочу. Ситуация отличается от той, что была в «Интере». Тогда я еще не подписал контракт с «Реалом», но все уже было подготовлено. Сейчас же у меня нет вообще никаких контактов с другими клубами. Я думаю о завтрашнем дне, о том, чего мы хотим добиться.

Бюджет «Севильи» отличается от нашего. За нас играют футболисты, которые выступали во второй команде в прошлом сезоне.

У меня было больше возможностей поработать в еврокубках, чем у , но он того же поколения, что и я, так что мы на равных. Футболисты тоже одного уровня. У игроков «Севильи» больше опыта, но мы играем в таком составе уже два года», – сказал главный тренер «Ромы».

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