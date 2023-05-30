Жозе Моуринью: «Для «Севильи» финал ЛЕ – обычное дело, для «Ромы» – нечто экстраординарное. Но история не выходит на поле, хотя мой коллега считает иначе»

Теги Рома Жозе Моуринью Севилья серия А Италия Ла Лига Лига Европы УЕФА Хосе Луис Мендилибар Футбол

Жозе Моуринью не смущают многочисленные победы «Севильи» в Лиге Европы.

«Мы проделали долгий путь, в отличие от нашего соперника, попавшего сюда из Лиги чемпионов. Мы провели 14 матчей, чтобы оказаться здесь, и, несомненно, заслужили финал. Наступает наше время.

Я бы сказал, что история на поле не выходит, хотя мой коллега считает иначе. «Севилья» считает, что благодаря истории имеет преимущество, и мы это уважаем. Но мы заслужили место в финале. Для них финал Лиги Европы – обычное дело, для нас – нечто экстраординарное. Для них финал еврокубков – это как матч чемпионата, для нас – историческое событие.

В клубе не хотят, чтобы я отвечал [на вопросы о будущем], но там знают, чего я хочу. Ситуация отличается от той, что была в «Интере». Тогда я еще не подписал контракт с «Реалом», но все уже было подготовлено. Сейчас же у меня нет вообще никаких контактов с другими клубами. Я думаю о завтрашнем дне, о том, чего мы хотим добиться.

Бюджет «Севильи» отличается от нашего. За нас играют футболисты, которые выступали во второй команде в прошлом сезоне.

У меня было больше возможностей поработать в еврокубках, чем у Мендилибара, но он того же поколения, что и я, так что мы на равных. Футболисты тоже одного уровня. У игроков «Севильи» больше опыта, но мы играем в таком составе уже два года», – сказал главный тренер «Ромы».

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14 комментариев

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Старый Волк
Forza Roma!!! 💛❤️
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dmitry.tchidakin
Притоплю за Моуриньо в финале. Хотя раньше был его хейтером
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Евгений Лифшиц
Лучше чем ставить красивый атакующий футбол, Жозе умеет только скромничать!
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Этот Райола хочет денег
Как всегда дерзкий и острый на язык Моур! Тренерское мастерство тоже на уровне, притоплю за него в финале!
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rigobersong
Ответ QWertY
Мавринья по классике продует Севилье, а после матча скажет «Роме не привыкать проигрывать в еврокубках». Хороший плацдарм для этого уже создал))
Последний тренер с которым наш маню видел хоть и второсортный, но Еврокубок:))
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Юрий Поляков
Хотелось бы увидеть победу Ромы в кубке Лиге Европы и порадоваться за Жозе , но будь как будет !!! Севилья короли ЛЕ это факт !!!
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Direct free kick
Великий Моуриньо возрождает кальчо
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Какао Боб
Жозе, конечно, великий мастер слова. Одновременно и соломку подстелил, и замотивировал своих игроков, и по контракту намекнул, и при этом уважил соперника. Возможно, у его команд не всегда лучший футбол, но уж точно у его команд лучшие пресс-конференции
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QWertY
Ответ rigobersong
Последний тренер с которым наш маню видел хоть и второсортный, но Еврокубок:))
Наша рычаглона не смогла выйти даже в полуфинал этого второсортного еврокубка🙃🫢
Были айнтрахнуты на спотифае и деклассированны на Олд Траххорде🙃
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QWertY
Ответ rigobersong
А зачем, ведь Барселона выиграла чемпионат, а не вылетелв 3-0 от Севильи:))
Это лишь говорит об уровне Лол Лиги, ведь их чемпиона деклассировали на Траххорде))
А бывшего чемпиона смяли на Этихаде))
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