Поттер просил владельцев «Челси» не покупать так много игроков зимой и считал 121 млн евро за Энцо переплатой. Его мнение проигнорировали

Теги Челси высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия Грэм Поттер Энцо Фернандес деньги Бехдад Эгбали Футбол

Грэм Поттер просил руководство «Челси» не покупать так много игроков зимой.

Как пишет The Guardian, Поттер призывал боссов «Челси» не покупать так много игроков зимой, но его просьбу проигнорировали.

Кроме того, Грэм говорил, что 106,8 млн фунтов (121 млн евро) за Энцо Фернандеса – это большая переплата. Несмотря на такое мнение тренера, Бехдад Эгбали продавил сделку.

«Челси» ни в коем случае не хотел упускать аргентинца. Создавалось впечатление, что это была попытка взорвать рынок.

Энцо Фернандес, который перешел в «Челси» из «Бенфики», сделал 2 результативные передачи в 22 матчах после перехода.

Весь сезон «Челси» – в мемах. Оценивайте!

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32 комментария

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Rio de Janeiro
Ответ Фанат Лионеля Месси
Энцо единственный нормальный игрок в этом меме
Нормальный, обычный игрок не должен стоить 120 млн
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Arman FCSM
Боули воспринял слова Поттера, как вызов
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HellLight
боули дорвался до футбольного менеджера в реальном мире и старался скупать все, что только можно во время трансферного окна. посмотрим как быстро наиграется.
+7
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Фанат Лионеля Месси
Энцо единственный нормальный игрок в этом меме
+17
-13
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Stewart D.
Сразу вспомнился чёрная пантера:

У нас здесь так не принято
+3
0
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Ебздрогыч
Ну сейчас у него в Кристал Пэласе все поспокойнее будет. Как говорится, бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе
+5
-3
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s_kapa
Ответ Rio de Janeiro
Нормальный, обычный игрок не должен стоить 120 млн
вообще говоря, Энцо - не нормальный, а очень мастеровитый игрок, плеймейкер мирового класса. Челси справедливо мочат за их ужасную трансферную кампанию, но трансфер Энцо даже за оверпрайс - хороший трансфер
+5
-3
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Ronaldinho Gaúcho
Ответ Rio de Janeiro
Нормальный, обычный игрок не должен стоить 120 млн
К сожалению такая сумма становится нормой...
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Zalupechkin
Энцо топ игрок на долгие годы скорее всего , а остальные игроки не уровня челси . но посмотрим , может тот же самый Мудрик ещё раскроется .
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Джанлука Нальюка
Ответ Rio de Janeiro
Нормальный, обычный игрок не должен стоить 120 млн
Один из лучших в мире на своей позиции и еще очень молод. Но не 120 млн, конечно.
+4
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Виталий Желтоусов
а за МУДрИКа не переплатили?
Весь менеджмент Челси...
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BZB
Тут и Моур с Гвардиолой попросили бы не лишковать.
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B@SS
Пофик что он там считал, но остаться с центром Лофтус-Чик/Галлагер - это самоубийство.
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danteeeq
Ответ DolJun
из всех покупок к энцо меньше всего вопросов. или поттер хотел себе кесье бесплатно? он даже одной схемы внятной после себя не оставил
так и игроков внятных даже на 1 нормальную схему не наберётся
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Иззат Туляганов
Мне кажется, тут очевидный развод ничего не понимающего в футболе Боули. Ни один клуб так не закупается зимой, особенно когда все турниры, кроме ЛЧ были провалены. Просто развели Боули на деньги ради процентов, эффективные менеджеры.
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шампион
Челси в красном:
https://m.youtube.com/watch?v=f5Irak2H9GE
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Вадим Слуцкий
Боули шопоголик. У него мания.
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DolJun
из всех покупок к энцо меньше всего вопросов. или поттер хотел себе кесье бесплатно? он даже одной схемы внятной после себя не оставил
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Igoreshez
Покупали не для Поттера, а сразу для Почеттино.
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Томаш Спенсер
А 100 лямов за гордость украины и любителя фоткать 🍑 стариков, это норм? 🤣😅🤣
+3
-3
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Sergey Kuznetsov
как говорят в США: "Послушай тренера и сделай наоборот!"
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Dm Kznts
попытка взорвать рынок?
какую именно выгоду от этого лично пенсия получит? ))
самое прикольное что источник то серьёзный
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Arman FCSM
Комментарий удален пользователем
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mold-cel
Ответ Ronaldinho Gaúcho
К сожалению такая сумма становится нормой...
о чем именно вы сожалеете?)
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London.is.blue
Ответ Arman FCSM
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