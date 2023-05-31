Поттер просил владельцев «Челси» не покупать так много игроков зимой и считал 121 млн евро за Энцо переплатой. Его мнение проигнорировали

Грэм Поттер просил руководство «Челси» не покупать так много игроков зимой.

Как пишет The Guardian, Поттер призывал боссов «Челси» не покупать так много игроков зимой, но его просьбу проигнорировали.

Кроме того, говорил, что 106,8 млн фунтов (121 млн евро) за – это большая переплата. Несмотря на такое мнение тренера, Бехдад Эгбали продавил сделку.

«Челси» ни в коем случае не хотел упускать аргентинца. Создавалось впечатление, что это была попытка взорвать рынок.

Энцо Фернандес, который перешел в «Челси» из «Бенфики», сделал 2 результативные передачи в 22 матчах после перехода.

Весь сезон «Челси» – в мемах. Оценивайте!

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