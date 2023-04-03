«Челси» заплатит Поттеру 13 млн фунтов за увольнение (Daily Mail)

Общие расходы «Челси» на тренеров в этом сезоне превышают 50 млн фунтов

По данным Daily Mail, в качестве компенсации за увольнение получит от «синих» 13 млн фунтов. Почти за семь месяцев работы в лондонской команде англичанин также заработал около 7 млн фунтов.

Выкуп его контракта у «Брайтона» обошелся «Челси» в 22 млн фунтов. Вдобавок клуб заплатил Томасу Тухелю 10 млн фунтов, отправив его в отставку в сентябре.

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