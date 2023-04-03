«Челси» заплатит Поттеру 13 млн фунтов за увольнение (Daily Mail)

Теги Челси премьер-лига Англия Томас Тухель Грэм Поттер деньги Футбол

Общие расходы «Челси» на тренеров в этом сезоне превышают 50 млн фунтов

По данным Daily Mail, в качестве компенсации за увольнение Грэм Поттер получит от «синих» 13 млн фунтов. Почти за семь месяцев работы в лондонской команде англичанин также заработал около 7 млн фунтов.

Выкуп его контракта у «Брайтона» обошелся «Челси» в 22 млн фунтов. Вдобавок клуб заплатил Томасу Тухелю 10 млн фунтов, отправив его в отставку в сентябре.

Мерсон об отставке Поттера: «Про положительные моменты после поражений может говорить тренер «Брайтона», но не «Челси». С «Виллой» словно была его первая игра»

Шутки про квиддич в раздевалке, нелогичный выбор состава и слабые интервью: как Поттер провалился в «Челси»

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Теннисный абсолют
Ответ Андрюха с района
Норм физрук развел лондонское шапито) Уже в какой раз это делают с лондонским середняком) Да и его сосед, вечный безтрофейник ттх, недалеко ушел) Два лондонских позора)
Арсенал тоже позор.
Челси - величайшая команда Лондона как никак.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
Учитывая каким образом Боули доставались его деньги, не должно удивлять сколь легко он с ними расстаётся. Крошки с барского.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
Ответ инок
Грем нехило обеспечил себя. Спасибо Боули за неустойку)
Грэм еще успеет возглавить Лестер, и обойти Челси к финишу АПЛ 👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрюха с района
Норм физрук развел лондонское шапито) Уже в какой раз это делают с лондонским середняком) Да и его сосед, вечный безтрофейник ттх, недалеко ушел) Два лондонских позора)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Тупо выбросили 52 мульта в урну. Плюс сожгли еще сотку, купив Мудрика. Мастеркласс от Боули)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
теоретически, Боели еще успеет нанять/уволить Поччетино, но нужно торопиться - туры заканчиваются
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Darkhan Darkhan
25 заплатили Брайтону и 13 неустойку тренеру.
Боули гений
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BroSport
52 млн фунтов стерлингов. Потрачено!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Obdob
шалость удалась! 🧙‍♂️
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адам Цевич
Уроки финансового менеджмента от Боули 👏
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Гогниев: блин, а че, так можно было?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
Почти как Талалаев))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Yashin
Самая большая ячейка в Гринготтсе?)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лев Попов
Вот это настоящая магия вне Хогвартса!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Грем нехило обеспечил себя. Спасибо Боули за неустойку)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
Ответ А15
Теперь вы знаете откуда у Гарри Поттера было столько денег в Гринготтсе) Никакие это не родители, а добрый дядюшка…)
Сарумян?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А15
Теперь вы знаете откуда у Гарри Поттера было столько денег в Гринготтсе) Никакие это не родители, а добрый дядюшка…)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ХавиГави_Паратрупер
Одним взмахом волшебной...ручки, подписавшей этот контракт, Поттер заработал на безбедный отпуск😎
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
Волшебник похлеще Гарри Потера
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bozqurd_Idel_Ural_
Г. Поттер - Мальчик, который стал богаче на 13 млн фунтов...
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий