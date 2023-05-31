Депутат Роднина о Промесе: «Россия не дает гражданство тем, у кого есть судимость, но сначала надо дождаться решения суда»

Депутат Госдумы Ирина Роднина против того, чтобы Квинси Промес получил паспорт РФ .

Вчера прокуратура обвинила в помощи с контрабандой двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны в 2020 году.

– Надо сначала дождаться решения суда, а потом уже будут следующие действия.

Если этот человек получит гражданство России, это будет ответственность « ». Но это пока только предположения. Мы не даем гражданство людям, у которых есть судимость.

– Правильно ли, что он играет в России?

– Футбол – это бизнес. Звоните руководству «Спартака» и спросите. Заодно узнаете их гражданское отношение по этому вопросу, – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

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