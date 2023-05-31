Депутат Роднина о Промесе: «Россия не дает гражданство тем, у кого есть судимость, но сначала надо дождаться решения суда»
Депутат Госдумы Ирина Роднина против того, чтобы Квинси Промес получил паспорт РФ .
Вчера прокуратура обвинила Промеса в помощи с контрабандой двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны в 2020 году.
– Надо сначала дождаться решения суда, а потом уже будут следующие действия.
Если этот человек получит гражданство России, это будет ответственность «Спартака». Но это пока только предположения. Мы не даем гражданство людям, у которых есть судимость.
– Правильно ли, что он играет в России?
– Футбол – это бизнес. Звоните руководству «Спартака» и спросите. Заодно узнаете их гражданское отношение по этому вопросу, – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
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Нет, я (с) - Ирина Роднина
Признает юрисдикцию голландского суда !
Как это понимать , товарищи ?
тогда и на судимость посмотрим... или не посмотрим
А я думаю, если гражданство Промесу дадут, те же люди в коммантах напишут "вот, гражданство всяким уголовникам-наркоманам раздаём, ужас".
Я вот считаю, что давать Промесу гражданство - плохая идея.
Но, как и в случае с двойным гражданством, такие люди не могут работать на должностях с допуском к государственной тайне, в прокуратуре, органах МВД, судах..