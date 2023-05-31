Депутат Роднина о Промесе: «Россия не дает гражданство тем, у кого есть судимость, но сначала надо дождаться решения суда»

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Ирина Роднина Государственная дума Квинси Промес натурализация Футбол

Депутат Госдумы Ирина Роднина против того, чтобы Квинси Промес получил паспорт РФ .

Вчера прокуратура обвинила Промеса в помощи с контрабандой двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны в 2020 году.

– Надо сначала дождаться решения суда, а потом уже будут следующие действия.

Если этот человек получит гражданство России, это будет ответственность «Спартака». Но это пока только предположения. Мы не даем гражданство людям, у которых есть судимость.

– Правильно ли, что он играет в России?

– Футбол – это бизнес. Звоните руководству «Спартака» и спросите. Заодно узнаете их гражданское отношение по этому вопросу, – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

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49 комментариев

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Рав. Зильберман
Неоднократно писал, что гражданка сша роднина, не может находится в думе, ибо ее заявления прямо противоречат интересам рф, однако она продолжает находится на своем месте, в связи с чем можно сделать вывод об импотенции руководства рф
+72
-3
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Ебздрогыч
То есть если они признают решения нидерландского суда, может тогда признают легитимность решения другого нидерландского суда, из Гааги?
+57
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romanisti89
Я просто навскидку за 5 секунд вспомнил кого-нибудь из спортсменов с судимостью, кому дали гражданство РФ - Джеф Монсон, который теперь чисто русский, сидел в тюрьме
+41
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ARIGAMI ARIGAMI
Тогда пусть Роднина сдаст свой американский паспорт
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Екн Лор
Так ведь теперь решения российского суда выше, чем международного? Иначе тогда придётся некоторых других персонажей в Голландию отправить
+16
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Savardus
Государство это я (с) - Людовик XIV
Нет, я (с) - Ирина Роднина
+14
-3
+11
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Arthurino
Так нидерландские суды нелегитимны же🧐
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Ебздрогыч
То есть если они признают решения нидерландского суда, может тогда признают легитимность решения другого нидерландского суда, из Гааги?
Это другое ©
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OldRedWhite
Ответ Рав. Зильберман
Неоднократно писал, что гражданка сша роднина, не может находится в думе, ибо ее заявления прямо противоречат интересам рф, однако она продолжает находится на своем месте, в связи с чем можно сделать вывод об импотенции руководства рф
Она бы и Луису Корвалану гражданство не дала !
Признает юрисдикцию голландского суда !
Как это понимать , товарищи ?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Savardus
Государство это я (с) - Людовик XIV Нет, я (с) - Ирина Роднина
Кто такая Роднина против короля солнце?
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Ебздрогыч
Не, ну она логично очень аккуратно подбирает слова. Против такого авторитетного мафиози лучше не обострять, а то мало ли что
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bedLaM
кто вообще спрашивает мнение граждански США о футболе в России?
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ТимТалер
Ответ Рав. Зильберман
Неоднократно писал, что гражданка сша роднина, не может находится в думе, ибо ее заявления прямо противоречат интересам рф, однако она продолжает находится на своем месте, в связи с чем можно сделать вывод об импотенции руководства рф
В соответствии с новыми нормами Конституции, а также согласно закону о статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы, депутатом не может быть гражданин РФ, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране...
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.ru
пусть сначала 1,37 тонны кокаина сдаст в доход государства...
тогда и на судимость посмотрим... или не посмотрим
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Адекватник
Для начала ей бы не мешало изучить правовые основания приобретения гражданства рф. Есть куча способов получить его, имея судимость.
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Ответ Ебздрогыч
То есть если они признают решения нидерландского суда, может тогда признают легитимность решения другого нидерландского суда, из Гааги?
вообще, мы же сами тут кое-что переписывали и признавали то, что международные решения на территории России не имеют юридической силы или я что-то упустил?
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Андрей Яковлев
Ответ Ебздрогыч
То есть если они признают решения нидерландского суда, может тогда признают легитимность решения другого нидерландского суда, из Гааги?
Глупость несусветная. Мы никогда не отказывались признавать юрисдикцию суда Нидерландов над собственными гражданами и будем, надеюсь, очень уважать его решение по Промесу. Мы отказались признавать решение не признанного нам и еще кучей стран международного суда в отношении нашей страны и наших граждан. Что вполне логично и правильно. Опять бромонтановые с фермы все с ног на голову перевернули. Ну им не впервой.
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Dmitry Orlov
Читаю недовольство в комментах тем, что это всё говорит Роднина, и не понимаю - что вы предлагаете, дать Промесу гражданство несмотря на нынешнюю историю?
А я думаю, если гражданство Промесу дадут, те же люди в коммантах напишут "вот, гражданство всяким уголовникам-наркоманам раздаём, ужас".

Я вот считаю, что давать Промесу гражданство - плохая идея.
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Адекватник
Ответ Рав. Зильберман
Неоднократно писал, что гражданка сша роднина, не может находится в думе, ибо ее заявления прямо противоречат интересам рф, однако она продолжает находится на своем месте, в связи с чем можно сделать вывод об импотенции руководства рф
Со всем согласен кроме того, что она гражданка сша. Естественно, она не гражданка сша. Как и фетисов, к слову, который мне тоже очень не нравится.
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Идеальный шторм
Где-то рассмеялся дядя Женя Гинер.
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Андрей Яковлев
Пятого июня Промес поедет или приссыт?
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ТимТалер
Ответ ТимТалер
В соответствии с новыми нормами Конституции, а также согласно закону о статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы, депутатом не может быть гражданин РФ, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране...
В юридическом смысле, со всеми остальными странами россиянин может получить ВТОРОЕ гражданство...
Но, как и в случае с двойным гражданством, такие люди не могут работать на должностях с допуском к государственной тайне, в прокуратуре, органах МВД, судах..
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Melnikov1968
Промес, не очкуй, Вагнер примет.
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Ответ Savardus
Государство это я (с) - Людовик XIV Нет, я (с) - Ирина Роднина
сильно, люблю спортс за перчик!
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Грин Писец
Ответ Рав. Зильберман
Неоднократно писал, что гражданка сша роднина, не может находится в думе, ибо ее заявления прямо противоречат интересам рф, однако она продолжает находится на своем месте, в связи с чем можно сделать вывод об импотенции руководства рф
у нее нет гражданства США) учи матчасть, Жирик)
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