Бабаян покинет «Волгарь». Клуб не попал в стыки после серии из 4 поражений
Андраник Бабаян отстранен с поста главного тренера «Волгаря».
Решение принято после серии из четырех поражений, не позволившей астраханцам попасть в стыковые матчи.
После 33 туров клуб занимает в таблице Первой лиги 9-е место. При этом у «Волгаря» уже есть лицензия для выступления в Мир РПЛ.
5 июня у Бабаяна заканчивается контракт с клубом и с большой долей вероятности продлен не будет, сообщает «ФНЛ с Ильевым».
К заключительной игре сезона с «Акроном» команду будет готовить старший тренер Султан Тазабаев.
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