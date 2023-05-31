Бабаян покинет «Волгарь». Клуб не попал в стыки после серии из 4 поражений

Андраник Бабаян отстранен с поста главного тренера «Волгаря».

Решение принято после серии из четырех поражений, не позволившей астраханцам попасть в стыковые матчи.

После 33 туров клуб занимает в таблице лиги 9-е место. При этом у « » уже есть лицензия для выступления в Мир РПЛ.

5 июня у заканчивается контракт с клубом и с большой долей вероятности продлен не будет, сообщает «ФНЛ с Ильевым».

К заключительной игре сезона с «Акроном» команду будет готовить старший тренер Султан Тазабаев.

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