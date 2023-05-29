Апелляция «Алании» отклонена. Клубу отказано в выдаче лицензии для РПЛ
«Алания» лишилась шансов выступить в Мир РПЛ в следующем сезоне.
На заседании апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов оставили в силу решение отказать владикавказской команде в выдаче лицензии РФС I.
«Волгарь» по итогам рассмотрения документов получил лицензию РФС I, «Арсенал» – лицензию РФС II.
В стыковых матчах за право выступить в Мир РПЛ вместо «Алании» выступит «Родина».
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