Апелляция «Алании» отклонена. Клубу отказано в выдаче лицензии для РПЛ

«Алания» лишилась шансов выступить в Мир РПЛ в следующем сезоне.

На заседании апелляционного комитета по вопросам лицензирования футбольных клубов оставили в силу решение отказать владикавказской команде в выдаче лицензии РФС I.

« » по итогам рассмотрения документов получил лицензию РФС I, « » – лицензию РФС II.

В стыковых матчах за право выступить в Мир вместо « » выступит «Родина».

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