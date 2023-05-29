Апелляция «Алании» отклонена. Клубу отказано в выдаче лицензии для РПЛ

Теги премьер-лига Россия РФС Первая лига Арсенал Тула Волгарь Алания Владикавказ Родина Москва Футбол

«Алания» лишилась шансов выступить в Мир РПЛ в следующем сезоне.

На заседании апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов оставили в силу решение отказать владикавказской команде в выдаче лицензии РФС I.

«Волгарь» по итогам рассмотрения документов получил лицензию РФС I, «Арсенал» – лицензию РФС II.

В стыковых матчах за право выступить в Мир РПЛ вместо «Алании» выступит «Родина».

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15 комментариев

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Spaten
Волгарь мог бы побороться, провалили концовку
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Ебздрогыч
Ну как бы все логично. Регламент и требования к стадиону известны давно. Не можете выполнить - играйте в лучшей лиге мира
+6
-2
+4
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(leno4ka) Бубнова
Ответ Spaten
Волгарь мог бы побороться, провалили концовку
понятно почему провалили. откуда деньги у Астрахани на РПЛ.
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Bashibuzuck
Ответ (leno4ka) Бубнова
понятно почему провалили. откуда деньги у Астрахани на РПЛ.
У "Родины" их походу тоже нету, чисто для статистики два матча отбегают
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Ка Ман
Всё же непонятно. Когда строили ВТБ арену, Динамо десять лет играло на арендованной Химки-Арене и никаких вопросов по этому поводу не возникало. Причём Химки-Арена это другой регион, а не Москва. Пусть Алания на время строительства своего стадиона арендует ту же Ахмат-Арену в Грозном.
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Pikachu Pikachu
Ответ Михаил Уланов
Комментарий удален пользователем
Нет. Это два разных региона.
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Yujanin
жаль,но ожидаемо
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Сергей Жарковский
Алания очень достойная команда, жаль...
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Pikachu Pikachu
Ответ Михаил Уланов
Москва это административный центр Московской области. как тут могут быть разные регионы?
Нет, москва - это город федерального значения. Тоже самое питер и ленинградская область
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Demyan Grachev
жаль Аланию, но её закопали раньше...один усач
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Беня_Финитас
кабинетно !!!
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Exyxea
Можете что угодно писать про регламент и стадион, но это кошмар, когда то, что выиграно по спортивному принципу на поле решается в кабинетах. Не знаю какие альтернативы, но это просто кошмар
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Тиль Улленшпигель
Выезд в Краснодар, Нижний, Самару, Сочи - мимо, огненные стыки - мимо. У нас же футбол не для того, чтобы голы забивать! Верным путем идём!
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Михаил Уланов
Ответ Ка Ман
Всё же непонятно. Когда строили ВТБ арену, Динамо десять лет играло на арендованной Химки-Арене и никаких вопросов по этому поводу не возникало. Причём Химки-Арена это другой регион, а не Москва. Пусть Алания на время строительства своего стадиона арендует ту же Ахмат-Арену в Грозном.
Комментарий удален пользователем
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