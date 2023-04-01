Кержаков покинул пост тренера «Кармиотиссы». У кипрского клуба 1 победа в 6 матчах при Александре

Теги премьер-лига Россия Александр Кержаков высшая лига Кипр отставки Кармиотисса Футбол

Александр Кержаков покидает «Кармиотиссу».

Кипрский клуб объявил, что 40-летний специалист ушел с поста главного тренера. 

«Я хочу сказать кое-что о команде и о том, через что она проходит. Сейчас команде нужны некоторые изменения, сезон очень сложный.

Я говорил с президентом, и я думаю, что сейчас самое подходящее время уйти. Этим я хочу помочь команде принять правильные решения. Я надеюсь, что они достигнут своей цели и останутся в чемпионате на следующий сезон», – сказал Кержаков. 

Кержаков возглавил «Кармиотиссу» 8 февраля. Под его руководством команда провела 6 матчей, одержав 1 победу, 1 раз сыграв вничью и потерпев 4 поражения.

В данный момент клуб занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков в 29 матчах. 

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34 комментария

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kilo_gilo
Ответ Shuller18
Да еще в Нижнем было видно, что Керж обыкновенный отечественный физрук с примитивным футболом, который выезжал больше на стандартах и огромном везении. Правильно в Нижнем сделали, что заменили его на более интересного и прогрессивного Галактионова, уже доросшего до Локомотива.
убери у этого "доросшего" сверхмотивированного Дзюбу и будет еще большим физруком. тот же Керж с более слабым составом НН набрал больше очков,чем хваленый Галактионов за тот же период времени
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ыфвфывфыв авфыаыва
это поколение футболистов будет тупыми.
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Shuller18
Ответ Max Zhomkov
ага, а на евро что было? На мой взгляд это была сильнейшая молодёжка по составу в новой истории России и даже из группы не вышли.
А на Евро проиграли объективно более сильным молодежкам, но сам факт попадания туда для сборной России уже исторический успех. В 2013 у нас вообще было 3 поражения в группе, хотя играли Смолов, Дзагоев, Шатов, Черышев и другие.
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Max Zhomkov
Ответ Shuller18
Галактионов провалился с молодёжной сборной?)) Это выведя её на Евро, где она была считанное число раз? Это по делу побеждая Испанию в квалификации? Такие себе провалы. Причем своим командам он ставил смотрибельную игру всегда, а не бей-беги, та же молодежка играла интереснее первой сборной
ага, а на евро что было? На мой взгляд это была сильнейшая молодёжка по составу в новой истории России и даже из группы не вышли.
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Новый тренер ФК Спартак
какой человек такой и тренер
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Shuller18
Ответ Max Zhomkov
плюс минус все то же самое можно применить и к Галактионову. Он с молодежной сборной (которая могла и с первой поконкурировать) провалился. Если бы не грамотные трансферы Локо, то так же бы болтался внизу таблицы
Галактионов провалился с молодёжной сборной?)) Это выведя её на Евро, где она была считанное число раз? Это по делу побеждая Испанию в квалификации? Такие себе провалы. Причем своим командам он ставил смотрибельную игру всегда, а не бей-беги, та же молодежка играла интереснее первой сборной
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Dooomer
Что ж так не ладится у Кержа. Вроде в НН начинало получаться, так все равно уволили. И старается вроде, не почивает на лаврах.
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Pelerin
Ответ Alex Metallov
Ну, Новгород еще не вылетел. С 15 и 16 Химки и Торпедо, а в стыках может выиграют.
Тогда и летом ждать не стоит ;)
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avcgloronalduMU
мыльный газпромовский пузырь
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Alex Metallov
Ответ Pelerin
Летом конечно. Нечего Кержу в РПЛ делать
Ну, Новгород еще не вылетел. С 15 и 16 Химки и Торпедо, а в стыках может выиграют.
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Ростов-на-Дону
Саня, иди на биржу труда, зарегистрируйся!
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Max Zhomkov
Ответ Shuller18
Да еще в Нижнем было видно, что Керж обыкновенный отечественный физрук с примитивным футболом, который выезжал больше на стандартах и огромном везении. Правильно в Нижнем сделали, что заменили его на более интересного и прогрессивного Галактионова, уже доросшего до Локомотива.
плюс минус все то же самое можно применить и к Галактионову. Он с молодежной сборной (которая могла и с первой поконкурировать) провалился. Если бы не грамотные трансферы Локо, то так же бы болтался внизу таблицы
+5
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Торна
Победа и ничья в 6 матчах. Что им еще надо, лишенцам? Зажимают российских тренеров, вот что я вам скажу
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ilmir84
Кержаков как тренер никакущий. так бывает со всеми кто по протекции своих бывших начальников назначается тренером. томь и юноши 17 летние мучались под его руководством, нино откровенно повезло спастись в концовке.
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Знатный стахановец
Не потянул киприотов. Силёнок не хватило. Или ещё чего-нибудь.
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Pertinax Gandi
Не дали поработать, демоны.
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Pelerin
Ответ Антон Чугунов
В Нижний Новгород вернеться. Или сейчас, или летом
Летом конечно. Нечего Кержу в РПЛ делать
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Йозе_Марино
Шел в Нижний
Иду в Нижний
И буду идти в Нижний!
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Юрий Кечко
Сгонял на курорт , че бубнить то
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Shuller18
Ответ NIK7478
Галактионов никуда не дорос! У него просто агенты хорошие, с большими связями.
И тренирует он лучше
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EziKKo
ахахахахаха... газпром ушел ! китайскую команду тренеруй Саша, но не позовут
+6
-4
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Ник Прост
Поражает высокомерие и тщеславие некоторых, нет, многих бывших неплохих футболистов (по нашим меркам), которые хотят показать себя и в ином качестве, куда-то лезут, берут на себя обязательства, но ведь нули полные, обгаживаются в очередной раз и снова лезут! Деньги халявные и слава никому, кроме них, ненужная...
+1
-2
-1
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NIK7478
Ответ Shuller18
Да еще в Нижнем было видно, что Керж обыкновенный отечественный физрук с примитивным футболом, который выезжал больше на стандартах и огромном везении. Правильно в Нижнем сделали, что заменили его на более интересного и прогрессивного Галактионова, уже доросшего до Локомотива.
Галактионов никуда не дорос! У него просто агенты хорошие, с большими связями.
+12
-9
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инок
В Пари НН как раз тренера ищут. Возвращайся, Саша
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utsh44psmr
Уволили, увольняли и будут увольнять
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