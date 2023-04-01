Кержаков покинул пост тренера «Кармиотиссы». У кипрского клуба 1 победа в 6 матчах при Александре
Александр Кержаков покидает «Кармиотиссу».
Кипрский клуб объявил, что 40-летний специалист ушел с поста главного тренера.
«Я хочу сказать кое-что о команде и о том, через что она проходит. Сейчас команде нужны некоторые изменения, сезон очень сложный.
Я говорил с президентом, и я думаю, что сейчас самое подходящее время уйти. Этим я хочу помочь команде принять правильные решения. Я надеюсь, что они достигнут своей цели и останутся в чемпионате на следующий сезон», – сказал Кержаков.
Кержаков возглавил «Кармиотиссу» 8 февраля. Под его руководством команда провела 6 матчей, одержав 1 победу, 1 раз сыграв вничью и потерпев 4 поражения.
В данный момент клуб занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков в 29 матчах.
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