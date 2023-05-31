«Ливерпуль» хочет купить Кефрена Тюрама. «Ницца» оценивает опорника в 60 млн евро
«Ливерпуль» хочет купить опорника «Ниццы» Кефрена Тюрама.
По данным L’Équipe, английский клуб уже несколько недель работает над трансфером 22-летнего полузащитника и начал переговоры с «Ниццей», которая оценивает игрока в 60 млн евро.
Представители «Ливерпуля» провели встречу с окружением Тюрама. Отмечается, что Кефрен заинтересован в возможности поиграть под руководством Юргена Клоппа.
Сообщалось, что интерес к игроку также проявляют «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».
В этом сезоне Тюрам забил 2 гола и сделал 8 результативных передач в 48 матчах за «Ниццу» во всех турнирах. Полную статистику игрока, на счету которого 1 матч за сборную Франции, можно найти здесь.
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Уже послезавтра- Кефрен переходит в Челси за 120 млн.
Через пол года - К.Тюрама после 6 мес на лавке продают в какой нить середняк за 20-30 млн
Я бы поставил на Коне из-за Шмадтке, на не понятно насколько он хорош, х3 короче