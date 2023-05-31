«Ливерпуль» хочет купить Кефрена Тюрама. «Ницца» оценивает опорника в 60 млн евро

Теги Ницца Ливерпуль премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Кефрен Тюрам Футбол

«Ливерпуль» хочет купить опорника «Ниццы» Кефрена Тюрама.

По данным L’Équipe, английский клуб уже несколько недель работает над трансфером 22-летнего полузащитника и начал переговоры с «Ниццей», которая оценивает игрока в 60 млн евро.

Представители «Ливерпуля» провели встречу с окружением Тюрама. Отмечается, что Кефрен заинтересован в возможности поиграть под руководством Юргена Клоппа.

Сообщалось, что интерес к игроку также проявляют «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Тюрам забил 2 гола и сделал 8 результативных передач в 48 матчах за «Ниццу» во всех турнирах. Полную статистику игрока, на счету которого 1 матч за сборную Франции, можно найти здесь.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Тюрам достойно воспитал сыновей
+22
-2
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Гладских
Тюрам хорошо проявил себя в этом сезоне!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Three Days Grace
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Тюрам достойно воспитал сыновей
особенно Маркуса, который плюнул в игрока)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JFT96
Ответ llolishe
Он итак итак уйдет Последний сезон по контракту а продлевать контракт Ливерпулю с таким психом-себе дороже
У него до 26 года контракт
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Sarus
Ответ Liquidozz
Из-за того, что Ливерпуль ищет ПЗ, курcируют тысячи слухов: МакАллистер, Гравенберх, Угарте, Маутн, Коне, Тюрам, Барелла. Эти слухи уровня the s$n или the Vyser news то есть ни о чём
МакАллистер считай перешел, Гравеберха скорее всего не отпустят ( если Ливерпуль не предложит 60-70+ а он не предложит) Угарте-дорогой и в Челси скорее, Маунт тоже дорогой и в МЮ, Коне наиболее вероятен так как доступный прайс, Тюрам та же история, про Бареллу тоже прикол скорее ПСЖ заплатит 80.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Sarus
Да не будет за него никто столько платить. Тем более Ливерпуль.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Трент
Угарте лучше всех вариантов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гоша Моисеев
Уже завтра- Челси,МЮ и МС включились в борьбу за Тюрама!
Уже послезавтра- Кефрен переходит в Челси за 120 млн.
Через пол года - К.Тюрама после 6 мес на лавке продают в какой нить середняк за 20-30 млн
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SuperSoyBoy
Ответ Liquidozz
Из-за того, что Ливерпуль ищет ПЗ, курcируют тысячи слухов: МакАллистер, Гравенберх, Угарте, Маутн, Коне, Тюрам, Барелла. Эти слухи уровня the s$n или the Vyser news то есть ни о чём
Пока более-менее уверенно что-то обсуждают только про МакАллистера, Гравенберха и Маунта (если не продлит всё-таки), если верить адекватным источникам
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Sarus
Ответ JFT96
У него до 26 года контракт
Именно, скорее сейчас время что бы закупится как следует, и уже будут смотреть на результаты спустя пару сезонов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Семин
Ответ Данил Гуло
не думаю, что он вытеснит Роббо
У них еще и Цимикас. Хотя, Геррейру играл за Дортмунд и в центр поля.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Ответ Данил Гуло
не думаю, что он вытеснит Роббо
Как игрок ротации-самое то
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данил Гуло
Ответ llolishe
Геррейру бесплатного не профукайте
не думаю, что он вытеснит Роббо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Liquidozz
Ответ Alex Sarus
МакАллистер считай перешел, Гравеберха скорее всего не отпустят ( если Ливерпуль не предложит 60-70+ а он не предложит) Угарте-дорогой и в Челси скорее, Маунт тоже дорогой и в МЮ, Коне наиболее вероятен так как доступный прайс, Тюрам та же история, про Бареллу тоже прикол скорее ПСЖ заплатит 80.
Насчёт МакАллистера не уверен, там много претендентов, может сорваться в клуб из лч.
Я бы поставил на Коне из-за Шмадтке, на не понятно насколько он хорош, х3 короче
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Крамбопулос Майкл
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Тюрам достойно воспитал сыновей
Можно в миньку играть всей семьей: Юльен Тюрам в воротах, Лилиан в защите, Кефрен в центре поля, Маркус в нападении😀
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Teodrakis
Может выгоднее будет тяпнуть Гравенберха, в Баварии его стоймость явно опустили, и мотивирован доказать, что он не худший игрок Бундеслиги).
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лёня Великий
Я думал все Маркюсом заинтересованы, а Кефрен оказывается не отстает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий