«МЮ», «Ливерпуль» и «ПСЖ» интересуются Кефреном Тюрамом. «Ницца» хочет 40 млн евро за хавбека

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Полузащитник «Ниццы» привлек внимание крупных европейских клубов, сообщает RMC Sport. Помимо «Ливерпуля» и «Юнайтед», интерес к 22-летнему футболисту проявляют « » и « ».

Также за хавбеком продолжает следить «ПСЖ», но укрепление полузащиты не является приоритетной целью парижан на ближайшее трансферное окно.

За продажу Тюрама этим летом «Ницца» хочет получить 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Лиги 1 Кефрен провел 28 матчей, отличившись 2 голами и 4 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь.