«МЮ», «Ливерпуль» и «ПСЖ» интересуются Кефреном Тюрамом. «Ницца» хочет 40 млн евро за хавбека
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» интересуются Кефреном Тюрамом.
Полузащитник «Ниццы» привлек внимание крупных европейских клубов, сообщает RMC Sport. Помимо «Ливерпуля» и «Юнайтед», интерес к 22-летнему футболисту проявляют «Ньюкасл» и «Лейпциг».
Также за хавбеком продолжает следить «ПСЖ», но укрепление полузащиты не является приоритетной целью парижан на ближайшее трансферное окно.
За продажу Тюрама этим летом «Ницца» хочет получить 40 миллионов евро.
В текущем сезоне Лиги 1 Кефрен провел 28 матчей, отличившись 2 голами и 4 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь.
то даже таких игроков Ливерпуль не будет покупать
Летом максимум Маунта купим