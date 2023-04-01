«МЮ», «Ливерпуль» и «ПСЖ» интересуются Кефреном Тюрамом. «Ницца» хочет 40 млн евро за хавбека

Теги Ницца ПСЖ Манчестер Юнайтед Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы РБ Лейпциг Кефрен Тюрам Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» интересуются Кефреном Тюрамом

Полузащитник «Ниццы» привлек внимание крупных европейских клубов, сообщает RMC Sport. Помимо «Ливерпуля» и «Юнайтед», интерес к 22-летнему футболисту проявляют «Ньюкасл» и «Лейпциг». 

Также за хавбеком продолжает следить «ПСЖ», но укрепление полузащиты не является приоритетной целью парижан на ближайшее трансферное окно. 

За продажу Тюрама этим летом «Ницца» хочет получить 40 миллионов евро. 

В текущем сезоне Лиги 1 Кефрен провел 28 матчей, отличившись 2 голами и 4 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь

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9 комментариев

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_Amelina_ Landau
Ответ Уолтер Собчак
Я думал, у него только один сын-футболист — Маркус Тюрам. Неожиданно. Удачи обоим!
Они оба уже в сборной Франции...) Как ты пропустил существование игрока сборной? )
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Александр Высочкин
Если FSG раскашелица можно и Белленгема, Маунта, да кого угодно купить
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llolishe
Ответ Матвей Бондарев
Это, кстати, хороший ценник за такого игрока. Не то что Лилль в своё время за Николя Пепе заломил канонирам.
Даже такой ценник испугает руководство Ливерпуля и купят какую-нибудь Чучкавуку из Испвича
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Garikus89
Тот случай, когда яблочки от яблони недалеко упали. И Маркус хорош, за сборную играет и все такое, и младший сын, судя по всему, тоже скоро до этого дойдет)
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llolishe
Пока Клопп тренер Ливерпуля
то даже таких игроков Ливерпуль не будет покупать

Летом максимум Маунта купим
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-3
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Эл Ку
Достойный продолжатель династии Тюрамов!
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Матвей Бондарев
Это, кстати, хороший ценник за такого игрока. Не то что Лилль в своё время за Николя Пепе заломил канонирам.
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Уолтер Собчак
Я думал, у него только один сын-футболист — Маркус Тюрам. Неожиданно. Удачи обоим!
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Вова Гаврилов
Отец у него был превосходным игроком, думаю что и сын не затеряется
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