Лоренцо Пеллегрини о выходе «Ромы» в финал ЛЕ: «Терпеть и больше бегать ради своей команды не значит ставить автобус»

Лоренцо Пеллегрини высказался о стиле игры «Ромы».

Капитан римлян выразил мнение в преддверии финала против «Севильи».

«Меня переполняют эмоции, и я думаю, что это справедливо. Думаю, мы прекрасно прошли этот путь и гордимся тем, что находимся здесь. Мы с нетерпением ждем этого финала, именно этого мы хотели с первого матча группового этапа. Мы не можем дождаться игры.

Моуринью и еврокубковые финалы? Мы знаем, что он уникален. Он дал нам очень много. Но мы приехали сюда, чтобы сыграть в финале и постараться выиграть, прошлое не даст вам победу над тем, с чем вы столкнетесь в будущем. Посмотрим, как все пройдет, но « » точно здесь, в Будапеште, потому что заслужила это.

Мы знаем, на какие жертвы пошли и как сильно хотели быть здесь. Мы полностью сосредоточены, но это финал, так что мы также напряжены и взволнованы.

Я думаю, что всегда есть что-то большее, но самое важное – это никогда не сдаваться. В прошлом году мы выложились на сто процентов в Лиге конференций, в этом году мы выложились на сто процентов в Лиге Европы. Мы хотим ее выиграть. Тренер настраивает нас на то, чтобы выложиться по полной и оставить все силы на поле.

Мы смеемся, когда кто-то говорит, что мы побеждаем благодаря автобусу перед воротами. Знать, как подойти к матчу тактически, не означает, что нужно атаковать как сумасшедший и позволять сопернику забивать. Для меня правильный тактический подход к игре значит попытаться ограничить возможности своего соперника.

Мы анализировали все команды и попытались выяснить, как справиться с их сильными сторонами. Нам это удалось, ведь мы в финале. Терпеть и больше бегать ради своей команды не значит ставить автобус, а значит, что мы хотим быть здесь. Мы говорили с . То, что мы сказали друг другу, зарядило нас энергией на финал», – сказал .

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