Тренер «Севильи» Мендилибар о финале ЛЕ: «Моуринью – действующий победитель Лиги конференций, нам придется нелегко»

Хосе Луис Мендилибар высказался о соперничестве с Жозе Моуринью.

Главный тренер «Севильи» выразил мнение перед сегодняшним финальным матчем против «Ромы».

«При встрече я поздравлю его с успешной работой в «Роме». Пожелаю ему всего наилучшего, ну а дальше мы сойдемся лицом к лицу. Я знаю, что он очень любит соперничать и выиграл большинство финалов, в которых участвовал.

Чаще всего побеждает в плей-офф, и сейчас он действующий победитель Лиги конференций, поэтому нам придется нелегко. Учитывая класс его команды и само его присутствие на скамейке, нам будет очень сложно. Все говорят, что в финалах нужно побеждать, а не просто участвовать, но ведь одна команда все равно должна проиграть. Хочется надеяться, что это будем не мы», – сказал .

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