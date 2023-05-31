Тренер «Севильи» Мендилибар о финале ЛЕ: «Моуринью – действующий победитель Лиги конференций, нам придется нелегко»
Хосе Луис Мендилибар высказался о соперничестве с Жозе Моуринью.
Главный тренер «Севильи» выразил мнение перед сегодняшним финальным матчем Лиги Европы против «Ромы».
«При встрече я поздравлю его с успешной работой в «Роме». Пожелаю ему всего наилучшего, ну а дальше мы сойдемся лицом к лицу. Я знаю, что он очень любит соперничать и выиграл большинство финалов, в которых участвовал.
Чаще всего Моуринью побеждает в плей-офф, и сейчас он действующий победитель Лиги конференций, поэтому нам придется нелегко. Учитывая класс его команды и само его присутствие на скамейке, нам будет очень сложно. Все говорят, что в финалах нужно побеждать, а не просто участвовать, но ведь одна команда все равно должна проиграть. Хочется надеяться, что это будем не мы», – сказал Мендилибар.
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2. Я бы сказал, что история на поле не выходит, хотя мой коллега считает иначе. «Севилья» считает, что благодаря истории имеет преимущество, и мы это уважаем. Но мы заслужили место в финале. Для них финал Лиги Европы – обычное дело, для нас – нечто экстраординарное. Для них финал еврокубков – это как матч чемпионата, для нас – историческое событие.
3. "Бюджет «Севильи» отличается от нашего. За нас играют футболисты, которые выступали во второй команде в прошлом сезоне.
4. У меня было больше возможностей поработать в еврокубках, чем у Мендилибара, но он того же поколения, что и я, так что мы на равных. Футболисты тоже одного уровня. У игроков «Севильи» больше опыта, но мы играем в таком составе уже два года», – сказал главный тренер «Ромы»."