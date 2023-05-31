Тренер «Севильи» Мендилибар о финале ЛЕ: «Моуринью – действующий победитель Лиги конференций, нам придется нелегко»

Теги Рома Жозе Моуринью Севилья Лига Европы УЕФА Хосе Луис Мендилибар Лига Конференций УЕФА Футбол

Хосе Луис Мендилибар высказался о соперничестве с Жозе Моуринью.

Главный тренер «Севильи» выразил мнение перед сегодняшним финальным матчем Лиги Европы против «Ромы».

«При встрече я поздравлю его с успешной работой в «Роме». Пожелаю ему всего наилучшего, ну а дальше мы сойдемся лицом к лицу. Я знаю, что он очень любит соперничать и выиграл большинство финалов, в которых участвовал.

Чаще всего Моуринью побеждает в плей-офф, и сейчас он действующий победитель Лиги конференций, поэтому нам придется нелегко. Учитывая класс его команды и само его присутствие на скамейке, нам будет очень сложно. Все говорят, что в финалах нужно побеждать, а не просто участвовать, но ведь одна команда все равно должна проиграть. Хочется надеяться, что это будем не мы», – сказал Мендилибар.

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8 комментариев

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Aktan
Достойно, даже не стал отвечать на колкости Жозе. Надеюсь матч будет огненный
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liverpool and barcelona fan
Кто бы мог подумать в начале сезона, что Севилья будет играть в ЛЧ
+6
-1
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Aktan
Ответ 57s6w79qhh
Какие колкости ? Особенный весьма уважительно высказался о Севилье.
1. «Мы проделали долгий путь, в отличие от нашего соперника, попавшего сюда из Лиги чемпионов. Мы провели 14 матчей, чтобы оказаться здесь, и, несомненно, заслужили финал. Наступает наше время.

2. Я бы сказал, что история на поле не выходит, хотя мой коллега считает иначе. «Севилья» считает, что благодаря истории имеет преимущество, и мы это уважаем. Но мы заслужили место в финале. Для них финал Лиги Европы – обычное дело, для нас – нечто экстраординарное. Для них финал еврокубков – это как матч чемпионата, для нас – историческое событие.

3. "Бюджет «Севильи» отличается от нашего. За нас играют футболисты, которые выступали во второй команде в прошлом сезоне.

4. У меня было больше возможностей поработать в еврокубках, чем у Мендилибара, но он того же поколения, что и я, так что мы на равных. Футболисты тоже одного уровня. У игроков «Севильи» больше опыта, но мы играем в таком составе уже два года», – сказал главный тренер «Ромы»."
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Тюменец
В общем, оба соперника по финалу ЛЕ уважают друг друга.
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MK
Надеюсь Король ЛЕ покажет, что это их турнир )
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BARCA_10
5 команд от Испании или от Италии в следующей ЛЧ, но кто бы ни выиграл кому то повезет при жеребьевке, что из первой корзины попадется Рома/Севилья. За хорошую голевую игру. Надеюсь не засушат!
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