Песьяков об отказе ехать на Кубок CAFA: «Карпин в кулуарах объяснял, что это травмоопасно»

Сергей Песьяков рассказал, почему сборная России не сыграет на Кубке CAFA.

— Хотели бы принять участие в товарищеских матчах сборной после сезона?

— Тут все зависит от формата. Если речь о том азиатском турнире, то нет, а товарищеские матчи вполне. Почему нет? Понимаете, тут важны условия. Играть в Душанбе в 40 градусов на искусственном поле, наверное, не хотелось бы.

— Вы, как никто другой, знаете особенности того газона.

— Да‑да. Я уже могу поделиться отрицательным опытом.

— Это же была основная причина отказа: загруженность футболистов и возможность травмироваться?

— И Валерий Георгиевич [ ] в кулуарах конкретно это объяснял. Просто травмоопасно. Но просто в товарищеских матчах после сезона, конечно, готов принять участие, — сказал вратарь сборной России.

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