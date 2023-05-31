Песьяков об отказе ехать на Кубок CAFA: «Карпин в кулуарах объяснял, что это травмоопасно»

Теги Сборная России по футболу Валерий Карпин Сергей Песьяков товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сергей Песьяков рассказал, почему сборная России не сыграет на Кубке CAFA.

— Хотели бы принять участие в товарищеских матчах сборной после сезона?

— Тут все зависит от формата. Если речь о том азиатском турнире, то нет, а товарищеские матчи вполне. Почему нет? Понимаете, тут важны условия. Играть в Душанбе в 40 градусов на искусственном поле, наверное, не хотелось бы.

— Вы, как никто другой, знаете особенности того газона.

— Да‑да. Я уже могу поделиться отрицательным опытом.

— Это же была основная причина отказа: загруженность футболистов и возможность травмироваться?

— И Валерий Георгиевич [Карпин] в кулуарах конкретно это объяснял. Просто травмоопасно. Но просто в товарищеских матчах после сезона, конечно, готов принять участие, — сказал вратарь сборной России.

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8 комментариев

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Александр Бутусов
Валера и так знает, что вы кривоногие, а тут еще и поломаетесь
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Eugene88
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да, самое глупое решение из возможных отказ от участия в турнире, не сможете меня убедить в обратном, а то, что тренер сборной заботиться о игроках сборной, может быть и правильно, но игроков тоже нужно спрашивать...чем дольше будет простой сборной, тем хуже...
Кому хуже? Чем хуже? Если сборная вернется в нормальные турниры, то будет это уже с другим составом и тренером. Как на них скажется отсутствие бесполезных товарок с азиатами у нынешней команды?
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Dizzod
все это замечательно, но турнир пройдет не в Душанбе, а в Ташкенте и Бишкеке. В Ташкенте поля натуральные. Россия в Бишкеке тоже играла, вроде никто не сломался.
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Eugene88
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работа на перспективу, приглашай сборников до 23 лет, 30 человек, пусть молодые игроки варятся здесь, играют, доказывают, в перспективе это те люди, которые будут представлять сборную...
Это и есть молодежная сборная, они и варятся как обычно. Товарки с непойми кем в межсезонье зачем нужны?
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Dinamik1
Вас и так ни куда не берут а позвали так в стойку встали.
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