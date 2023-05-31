Андрей Аршавин: «Даже если получу лицензию, нужно понять, захочу ли работать тренером»

Андрей Аршавин рассказал об учебе на тренера.

— Вы пойдете учиться на тренера?

— Появилась возможность не проходить все ступени, а сразу получить категорию А. ФИФА и УЕФА возобновили курсы для футболистов, которые провели много матчей. Почему бы не воспользоваться этим шансом?

— Будете получать лицензию, если будет возможность сменить Семака в «Зените»?

— Да нет, вы что.

— Вы будете готовы возглавить «Зенит»?

— Во-первых, пройдет много времени. Даже если я сразу же захочу тренировать «Зенит», то вряд ли мне кто-то это даст. Мне нужно будет потренировать другие команды.

— Но Алексею Березуцкому дали потренировать ЦСКА.

— Вот видите, там быстрее все проходит. У меня на данный момент нет планов возглавить какую-то команду. Мне нужно понять, нравится мне тренировать или нет. Даже если получу лицензию, то нужно понять, захочу ли работать тренером.

Когда работал, то думал, что будет неинтересно, но мне нравилось там работать, — сказал заместитель гендиректора « ».

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте