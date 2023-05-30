Андрей Аршавин: «Не думал, что Дзюба так ярко будет играть. Он был символом «Локомотива» весной»
Андрей Аршавин высоко оценил выступления Артема Дзюбы за «Локомотив» весной.
– Дзюба продлил контракт с «Локомотивом». Ожидали, что он так реанимирует карьеру?
– Не думал, что он так ярко будет играть. Конечно, понимал, что он забьет голы. Но он здорово провел этот отрезок, был символом «Локомотива» этой весной. Он заслужил контракт, который дал ему «Локомотив».
– Сколько он проведет на таком уровне?
– Год точно должен провести на таком уровне, а дальше посмотрим.
– Говорили ли с Кузяевым? Поддерживаете его решение попробовать себя в Европе?
– Не общался с ним лично. Если он уйдет, то мне будет грустно. Он сильный игрок, очень полезный для «Зенита». Это будет потеря для клуба, – сказал заместитель генерального директора «Зенита».
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