Андрей Аршавин: «Не думал, что Дзюба так ярко будет играть. Он был символом «Локомотива» весной»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Андрей Аршавин премьер-лига Россия Далер Кузяев Спорт-Экспресс Футбол

Андрей Аршавин высоко оценил выступления Артема Дзюбы за «Локомотив» весной.

Дзюба продлил контракт с «Локомотивом». Ожидали, что он так реанимирует карьеру?

– Не думал, что он так ярко будет играть. Конечно, понимал, что он забьет голы. Но он здорово провел этот отрезок, был символом «Локомотива» этой весной. Он заслужил контракт, который дал ему «Локомотив».

– Сколько он проведет на таком уровне?

– Год точно должен провести на таком уровне, а дальше посмотрим.

– Говорили ли с Кузяевым? Поддерживаете его решение попробовать себя в Европе?

– Не общался с ним лично. Если он уйдет, то мне будет грустно. Он сильный игрок, очень полезный для «Зенита». Это будет потеря для клуба, – сказал заместитель генерального директора «Зенита».

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3 комментария

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Сергей Жарковский
Дзюба молодчина! Настоящий паровозик из Ромашки на!👏
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Wiley Fox
Ответ Black Phoenix
95% болельщиков в стране ожидали блеклого выступления Дзюбы в Локо, так что Шава точно не един. В кои-то веки как минимум игрой Дзюба приятно удивил.
Не смеши

Голы в шишкановских договорняках не показатель

Дзюпа со Спартаком и зенитом обосрался, сменив костюм Дэдпула на костюм проводницы
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