Колосков об отмене сбора команды России в июне: «Абсолютно верное решение. Люди взяли билеты в отпуск, плавки приготовили, а вы их на сборы забираете»

Вячеслав Колосков назвал абсурдом проведение сборов по окончании сезона.

Ранее было объявлено об отмене тренировочного сбора сборной России в июне.

«Какие сборы могут быть во время отпуска футболистов? Никакой игры нет все равно. Люди в отпуск уже билеты взяли, плавки приготовили, а вы их на сборы забираете.

Абсолютно правильное решение. Раз отменили, значит минусом для команды это не станет», – сказал почетный президент .

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