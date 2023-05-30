Колосков об отмене сбора команды России в июне: «Абсолютно верное решение. Люди взяли билеты в отпуск, плавки приготовили, а вы их на сборы забираете»
Вячеслав Колосков назвал абсурдом проведение сборов по окончании сезона.
Ранее было объявлено об отмене тренировочного сбора сборной России в июне.
«Какие сборы могут быть во время отпуска футболистов? Никакой игры нет все равно. Люди в отпуск уже билеты взяли, плавки приготовили, а вы их на сборы забираете.
Абсолютно правильное решение. Раз отменили, значит минусом для команды это не станет», – сказал почетный президент РФС.
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с кем играть-то? как хоккей? Россия Красные против Россия Белые?))
"Красное и Белое чемпионат мира"
скорее ответственность на начальнике команды, членом которой является дюков