Колосков об отмене сбора команды России в июне: «Абсолютно верное решение. Люди взяли билеты в отпуск, плавки приготовили, а вы их на сборы забираете»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Вячеслав Колосков Матч ТВ Футбол

Вячеслав Колосков назвал абсурдом проведение сборов по окончании сезона.

Ранее было объявлено об отмене тренировочного сбора сборной России в июне.

«Какие сборы могут быть во время отпуска футболистов? Никакой игры нет все равно. Люди в отпуск уже билеты взяли, плавки приготовили, а вы их на сборы забираете.

Абсолютно правильное решение. Раз отменили, значит минусом для команды это не станет», – сказал почетный президент РФС.

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12 комментариев

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Gustav Forsberg
Ответ Игорь Пичугин
По хорошему, их бы на другие сборы созвать. Без плавок, а с автоматом.
вы уже там, полагаю?
+9
-2
+7
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Gustav Forsberg
Ответ Владимир Молявин
Зато минус для болельщиков. Я бы посмотрел игры сборной.
мьсе знает толк в извращениях..
с кем играть-то? как хоккей? Россия Красные против Россия Белые?))
"Красное и Белое чемпионат мира"
+4
-2
+2
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0mertas626
Ответ dmitry.tchidakin
Налицо отвратительная работа РФС как организации. Команда Дюкова работает настолько бездарно, что кроме Ирака никого в гости зазвать не может. Зато Зенитушка чемпионства щёлкает только в путь
ну да, чисто из-за дюкова со сборной никто играть не хочет)
скорее ответственность на начальнике команды, членом которой является дюков
+4
-2
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