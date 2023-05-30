Азмун, Нойер, Мане, Шик, Гравенберх, Вайгль – в сборной худших игроков Бундеслиги по версии ESPN

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Мануэль Нойер вошел в список самых разочаровывающих игроков Бундеслиги по версии ESPN.

Голкипер «Баварии» провел в чемпионате лишь 12 матчей из-за того, что сломал ногу, катаясь на лыжах в декабре.

Символическая сборная футболистов, проведших провальный год, выглядит следующим образом:

Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария»);

Защитники: Джонджо КенниГерта»), Макото ХасебеАйнтрахт»), Максанс Лакруа («Вольфсбург»), Давид Раум («Лейпциг»);

Полузащитники: Юлиан Вайгль («Боруссия» Менхенгладбах), Райан Гравенберх («Бавария»), Садьо Мане («Бавария»);

Нападающие: Алассан Плеа («Боруссия» Менхенгладбах), Сердар Азмун («Байер»), Патрик Шик («Байер»).

Худшим тренером сезона признан Даниэль Фарке из гладбахской «Боруссии».

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33 комментария

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Антибаскет Поповича
Хасебе можно было бы и не вносить в этот список в знак уважения к его преклонному по игроцким меркам возрасту.
+27
0
+27
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Пономарев Дима
Ответ 2vdhrvmmzf
А Дзюба то вне тепличных условий Зенита оказался куда более дееспособным, чем Азмун
Да, в более сильной Турции зажёг
+19
-3
+16
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Иван Новиков
Лунёв лучше Нойера получается.
+18
-2
+16
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dimkamelok
Вайгль - это просто какой-то невероятный обман. Настолько посредственного футболиста, который не умеет ничего кроме паса ближнему надо поискать. Лепили из него Бускетса, все топы боролись за это чудо. Как всегда аккуратная Бенфика умудрилась заплатить за него когда-то 20 миллионов (ещë и ставить в основу, оставаясь без титула всë это время) уму не постижимо.
+12
-2
+10
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Бубнинья
Вайгль настолько плох, что Глабдбах решил выкупить его за 7 миллионов евро после года аренда и рассматривает как возможного следующего капитана после ухода Штиндля. Какие же бестолковые рейтинги могут составить люди, не интересующиеся футболом
+6
0
+6
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посмотрел 801 игру нхл
Ответ dimkamelok
Вайгль - это просто какой-то невероятный обман. Настолько посредственного футболиста, который не умеет ничего кроме паса ближнему надо поискать. Лепили из него Бускетса, все топы боролись за это чудо. Как всегда аккуратная Бенфика умудрилась заплатить за него когда-то 20 миллионов (ещë и ставить в основу, оставаясь без титула всë это время) уму не постижимо.
Ерунду пишите, видимо Вы вообще не следите за Немецким футболом. Юлиан не на столько плох как Вы рассписываете. При Тухеле один из лучших игроков был, видимо травма все сломала и сильное давление.

Вообще многим Немецким игрокам выдавали такие авансы
Майер, Дракслер. кемпф, Гинтер, Миттельштедт, , Штарк , Майер, Дракслер, Зельке

Это так на в скидку, кто более менее на слуху был у людей далёких от бундеслиги
+8
-2
+6
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Этот Райола хочет денег
Ну для Азмуна оказаться в Бундеслиге и поучаствовать хоть в каком то рейтинге уже прорыв
+8
-4
+4
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Roman
Ответ Ебздрогыч
А где Лунев?
На скамейке
+5
-2
+3
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Марслан Акматалиев
Из этой новости узнал, что Вайгль теперь играет за Менхенгладбах. А в своё время его называли новым Бускетсом.
+2
0
+2
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llolishe
Ответ Direct free kick
А что на это Виталий Милонов сказал?
Прикинь тренер Пармы в перерыве поменял Буффона -и с 0-2 счет превратился в 3-2
+3
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udiekemen
Ответ Иван Новиков
Лунёв лучше Нойера получается.
Одноногий Нойер>
Вовсе 12 матчей, не заслужил это место
+2
-1
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Direct free kick
Ответ llolishe
Там Кальяри 3-2 Парму хлопнул а на спортс вообще ничего про это
А что на это Виталий Милонов сказал?
+1
0
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Direct free kick
Ответ dimkamelok
Вайгль - это просто какой-то невероятный обман. Настолько посредственного футболиста, который не умеет ничего кроме паса ближнему надо поискать. Лепили из него Бускетса, все топы боролись за это чудо. Как всегда аккуратная Бенфика умудрилась заплатить за него когда-то 20 миллионов (ещë и ставить в основу, оставаясь без титула всë это время) уму не постижимо.
При Тухеле в БД казался важным игроком, потом травма и уход Тухеля и по сути занавес. Игрок уровня Ионова и Оздоева
+2
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llolishe
Там Кальяри 3-2 Парму хлопнул а на спортс вообще ничего про это
+2
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Ахмет Нуриев
Ответ Иван Новиков
Лунёв лучше Нойера получается.
Да, так и есть
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Улыбайся
Ответ Иван Новиков
Лунёв лучше Нойера получается.
Тут скорее сборная , ожидание-реальность
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toxa3006
Непонятно, чем не угодили Лакруа и Раум. Не назвал бы их игру провальной.
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che kaif
Ответ Дядя ТУРА
нойер тут причем? на травме был
Он и до травмы четверы пускал с аутсайдерами))
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notfromrashka
Азмун … тоже самое ждёт и латино россиян из одного клуба, который отлетает от Брюгге постоянно в ЛЧ, когда они насытятся премиашками
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Alex Alex
Ответ dimkamelok
Вайгль - это просто какой-то невероятный обман. Настолько посредственного футболиста, который не умеет ничего кроме паса ближнему надо поискать. Лепили из него Бускетса, все топы боролись за это чудо. Как всегда аккуратная Бенфика умудрилась заплатить за него когда-то 20 миллионов (ещë и ставить в основу, оставаясь без титула всë это время) уму не постижимо.
по мне, он никогда звезд с неба не хватал и не пиарился особо.
Вот Брандт это главная разводка и то что вы пишите. Совершенно бестолковый игрок
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dimkamelok
Ответ посмотрел 801 игру нхл
Ерунду пишите, видимо Вы вообще не следите за Немецким футболом. Юлиан не на столько плох как Вы рассписываете. При Тухеле один из лучших игроков был, видимо травма все сломала и сильное давление. Вообще многим Немецким игрокам выдавали такие авансы Майер, Дракслер. кемпф, Гинтер, Миттельштедт, , Штарк , Майер, Дракслер, Зельке Это так на в скидку, кто более менее на слуху был у людей далёких от бундеслиги
Гинтер - хороший игрок с более-менее карьерой, а Дракслер и Майер сами сделали неправильный выбор. Все Зельке, Миттельштедты, Морицы Ляйтнеры и прочие - просто не уровень, они не стали взрослыми футболистами.

И даже в сравнении с ними Вайгль - это ужас. Первый сезон был хорош с учëтом его возраста и потенциала. Но после этого он деградировал так стремительно, что смотреть на его потуги было невозможно. Его обходили как стоячего, он не выигрывал борьбу вообще, а затем его сунули на цз, где класс (отсутствие класса) стал очевиден. И я прекрасно помню, как от него плевались все, а слить 23-летнего нового Бускетса и бла бла бла за 20 миллионов казалось удачей. Зато какая статистика, ммм, сколько передач отдавал. Ну удачи Гладбаху с ним, что тут ещë сказать...
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Vito Corleone
Более менее адекватный рейтинг.
Смотрю за Баварией, Мане и Гравенберх действительно провал, а Нойер за что команду подвёл.
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Экспертное мнение
С таким составом вполне можно было бы обыграть Майнц и стать чемпионом
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Direct free kick
Ответ llolishe
Прикинь тренер Пармы в перерыве поменял Буффона -и с 0-2 счет превратился в 3-2
Буффон просто стар, тело не вывозит. Пропустил в этом году 2-3 месяца
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Альф Третий
Ответ notfromrashka
Так тут великий зенит приоритет !
Да, это верно! Перспективы Зенита намного лучше, чем у некоторых игроков из этой символической сборной. Но надеюсь, что все футболисты, включая тех, кто попал в этот список, смогут в следующем году проявить себя в лучшем свете!
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