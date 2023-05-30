Азмун, Нойер, Мане, Шик, Гравенберх, Вайгль – в сборной худших игроков Бундеслиги по версии ESPN

Мануэль Нойер вошел в список самых разочаровывающих игроков Бундеслиги по версии ESPN.

Голкипер «Баварии» провел в чемпионате лишь 12 матчей из-за того, что сломал ногу, катаясь на лыжах в декабре.

Символическая сборная футболистов, проведших провальный год, выглядит следующим образом:

Вратарь: («Бавария»);

Защитники: (« »), (« »), Максанс Лакруа («Вольфсбург»), Давид Раум («Лейпциг»);

Полузащитники: Юлиан Вайгль («Боруссия» Менхенгладбах), Райан Гравенберх («Бавария»), Садьо Мане («Бавария»);

Нападающие: Алассан Плеа («Боруссия» Менхенгладбах), Сердар Азмун («Байер»), Патрик Шик («Байер»).

Худшим тренером сезона признан Даниэль Фарке из гладбахской «Боруссии».

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