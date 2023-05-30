Азмун, Нойер, Мане, Шик, Гравенберх, Вайгль – в сборной худших игроков Бундеслиги по версии ESPN
Мануэль Нойер вошел в список самых разочаровывающих игроков Бундеслиги по версии ESPN.
Голкипер «Баварии» провел в чемпионате лишь 12 матчей из-за того, что сломал ногу, катаясь на лыжах в декабре.
Символическая сборная футболистов, проведших провальный год, выглядит следующим образом:
Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария»);
Защитники: Джонджо Кенни («Герта»), Макото Хасебе («Айнтрахт»), Максанс Лакруа («Вольфсбург»), Давид Раум («Лейпциг»);
Полузащитники: Юлиан Вайгль («Боруссия» Менхенгладбах), Райан Гравенберх («Бавария»), Садьо Мане («Бавария»);
Нападающие: Алассан Плеа («Боруссия» Менхенгладбах), Сердар Азмун («Байер»), Патрик Шик («Байер»).
Худшим тренером сезона признан Даниэль Фарке из гладбахской «Боруссии».
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Вообще многим Немецким игрокам выдавали такие авансы
Майер, Дракслер. кемпф, Гинтер, Миттельштедт, , Штарк , Майер, Дракслер, Зельке
Это так на в скидку, кто более менее на слуху был у людей далёких от бундеслиги
Вовсе 12 матчей, не заслужил это место
Вот Брандт это главная разводка и то что вы пишите. Совершенно бестолковый игрок
И даже в сравнении с ними Вайгль - это ужас. Первый сезон был хорош с учëтом его возраста и потенциала. Но после этого он деградировал так стремительно, что смотреть на его потуги было невозможно. Его обходили как стоячего, он не выигрывал борьбу вообще, а затем его сунули на цз, где класс (отсутствие класса) стал очевиден. И я прекрасно помню, как от него плевались все, а слить 23-летнего нового Бускетса и бла бла бла за 20 миллионов казалось удачей. Зато какая статистика, ммм, сколько передач отдавал. Ну удачи Гладбаху с ним, что тут ещë сказать...
Смотрю за Баварией, Мане и Гравенберх действительно провал, а Нойер за что команду подвёл.