Закария не нужен Почеттино. «Челси» не станет выкупать хавбека у «Ювентуса»

«Челси» не будет выкупать полузащитника Дениса Закарию у «Ювентуса».

Как сообщает инсайдер , новый главный тренер «синих» не нуждается в услугах швейцарца, арендованного на сезон. Игрок покинет команду в июне.

В текущем сезоне провел 7 матчей в Премьер-лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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