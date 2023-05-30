Закария не нужен Почеттино. «Челси» не станет выкупать хавбека у «Ювентуса»

Теги Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Маурисио Почеттино Денис Закария Фабрицио Романо Футбол

«Челси» не будет выкупать полузащитника Дениса Закарию у «Ювентуса».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, новый главный тренер «синих» Маурисио Почеттино не нуждается в услугах швейцарца, арендованного на сезон. Игрок покинет команду в июне.

В текущем сезоне Закария провел 7 матчей в Премьер-лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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12 комментариев

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Очки Дани Алвеса
А что с ним не так, кстати? Что из Юве после первого же полугода в аренду поехал
Знающие, объясните пж
+6
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+6
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VecchiaSignora
Хороший полузащитник, в Юве бы заиграл с толковым тренером
+3
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+3
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Kubinec_
Ответ Очки Дани Алвеса
А что с ним не так, кстати? Что из Юве после первого же полугода в аренду поехал Знающие, объясните пж
для Аллегри Паредес лучше чем Закария. не пытайся понять, просто прими это
+3
-1
+2
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Finding Home
вообще не понимаю, почему сдулся. его трансфер ТАК хайпили на ветках юве, будто макелеле едет.
+1
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Пули Снегопада
Поч с каждым разом прям вызывает уважение
+1
0
+1
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Antonio Conte
Добро пожаловать в еврокубки, Денис!
0
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Balt
Мудрик. Что по Мудрику думает Почеттино? Ну очень интересно! )
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А.Э.РАСИМ
Ответ Очки Дани Алвеса
А что с ним не так, кстати? Что из Юве после первого же полугода в аренду поехал Знающие, объясните пж
У Закарии есть несколько недостатков, главным из которых является ровный темп.Он играет на одном темпе.
И еще один недостаток- он очень читаемый.
Выглядит внушительно, но это обманчиво.
Футболист уровня хм...........Сампдории этого года.
+1
-1
0
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94vladzislav94
Ответ Очки Дани Алвеса
А что с ним не так, кстати? Что из Юве после первого же полугода в аренду поехал Знающие, объясните пж
Просто перебор ЦПЗ был
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Eden Hazard
Ответ Очки Дани Алвеса
А что с ним не так, кстати? Что из Юве после первого же полугода в аренду поехал Знающие, объясните пж
Травмируем, и, как говорят, очень скандальный. Не знаю как в Ювентусе у него дела были, но в Челси было 3 разных тренера. И ни с одним не ужился как видно. Один матч за сезон сыграл на крутом уровне.
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Поцелуй Оздоева
Ответ Kubinec_
для Аллегри Паредес лучше чем Закария. не пытайся понять, просто прими это
Собственно, а в чем противоречие? Чего показал Закария в Ювентусе и Челси?
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Николай Корягин
Ответ Пули Снегопада
Поч с каждым разом прям вызывает уважение
До первого тура
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