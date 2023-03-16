«Челси» хочет подписать опорника летом – это одна из главных целей. Закарию у «Юве» не выкупят

Теги Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Денис Закария Футбол

«Челси» ищет нового опорника – выкупать Дениса Закарию у «Ювентуса» не будут.

Как пишет журналист Флориан Плеттерберг, летом английский клуб хочет подписать опорного полузащитника. Это одна из главных целей «Челси» на предстоящее трансферное окно.

На данный момент «Челси» не собирается пользоваться опцией выкупа Закарии, который выступает за клуб на правах аренды из «Ювентуса».

В этом сезоне 26-летний полузащитник поучаствовал в 10 матчах лондонцев во всех турнирах, проведя на поле в сумме 525 минут. На его счету 1 гол.

Полную статистику игрока сборной Швейцарии можно найти здесь.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AverY
У нас дела в порядке!
По факту: вратари норм.: Кепа + Слонина на вырост, и если получится Байю;
защита уже норм, даже Гвардиол не нужен особо;
полузащита: требует усиления особенно 6: Ковачич (?), Лофтус, Закария - на выход, нужен как Матич с продвижением: это или Райс или Мак Алистер;
нападение: вингеры по 2 на поз., 10 - есть из кого выбирать, нужна 9 и/или 11. Лучший вариант Осимхеню
Тогда будем стабильны на всем интервале и насобираем МОРЕ наград,
Ха ха ха
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d.xoxlov
Ответ charly_54
Райса берите
Миллионов 150 за него заломят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
С 2009 года здесь
Райс!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джейме Ланнистер
Ответ LIBerly
Райс так и просится
Райс и так наелся в середняке, зачем менять один середняк на другой?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Зуев
Эй, ребята, как вам после Абрамовича? ))) В верном направлении идете. В болото.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avalanch
Ответ The Best
Он и Тухелю не нравился) Значит всё-таки дело в самом Закарии,вообще я не как Челси будет играть.Центр поля сейчас бетон это Энцо + Ковачич,когда прийдёт опорник то нужно будет возвращаться к схеме 4-3-3.
можно и 3-5-2
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Самозанятый
Ответ Андрей Хенто
Канте слишком уж стал травмотичным, практически два сезона пропустил, тем более свое веское слово в стане синих он уже сказал, блестяще сыграл в розыгрыше Лиги Чемпионов 2020/2021 и во многом благодаря его потрясающей игре Челси и выиграл самый главный клубный трофей.
Да? Не знал. Жаль, один самых любимых игроков.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The Best
Ответ Акира_1
Кстати, Закария чем плох? Когда играл всегда на уровне, только Поттеру не нравится почему-то🤷‍♂️.
Он и Тухелю не нравился)
Значит всё-таки дело в самом Закарии,вообще я не как Челси будет играть.Центр поля сейчас бетон это Энцо + Ковачич,когда прийдёт опорник то нужно будет возвращаться к схеме 4-3-3.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Самозанятый
Ответ Акира_1
Нет , не уходит, только и постоянно играть в основе он уже не сможет физически.
Спасибо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Кайзер
Ответ Born is the King
Есть Андрей Сантос,Энцо,Канте. Достаточно игроков на одну позицию
Энцо лучше чаще подниматься выше, а позицию чистого опорника он не вытянет, о его проблемах известно (как и Сантос, который вообще пока никто). Канте чаще лечится. У Челси нет стабильного разрушителя, который нужен и в двойке, и в тройке полузащиты.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LIBerly
Ответ Лёха Жданчик
Райс придет потому что Маунт звал...но Маунт сам уйдет)) Это когда кореш зовет тебя работать на компанию в которой работает сам...и увольняется через неделю потому что там полный бардак)))
Там и без Маунта друзей достаточно: воспитанник все-таки
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Кайзер
Ответ Акира_1
Кстати, Закария чем плох? Когда играл всегда на уровне, только Поттеру не нравится почему-то🤷‍♂️.
Нужен опорник не стеклянный и способный по классу приблизиться к Нголо.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romeo Yankovich
Ответ charly_54
У тухеля тоже не играл
с Челси столько всего произошло за последний год, что даже появилось ощущение, что тухеля уволили не в этом сезоне))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лёха Жданчик
Ответ LIBerly
Райс так и просится
Райс придет потому что Маунт звал...но Маунт сам уйдет))
Это когда кореш зовет тебя работать на компанию в которой работает сам...и увольняется через неделю потому что там полный бардак)))
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KeriLLo
Ответ Акира_1
Кстати, Закария чем плох? Когда играл всегда на уровне, только Поттеру не нравится почему-то🤷‍♂️.
Он травмат и в Челси не играл опорника по сути, поэтому смысла его выкупать нет, а бокс-ту-бокс полузащитников у синих много.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
charly_54
Райса берите
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
charly_54
Ответ Акира_1
Кстати, Закария чем плох? Когда играл всегда на уровне, только Поттеру не нравится почему-то🤷‍♂️.
У тухеля тоже не играл
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
Есть Андрей Сантос,Энцо,Канте. Достаточно игроков на одну позицию
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LIBerly
Райс так и просится
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Ответ Самозанятый
Канте уходит все-таки?
Канте слишком уж стал травмотичным, практически два сезона пропустил, тем более свое веское слово в стане синих он уже сказал, блестяще сыграл в розыгрыше Лиги Чемпионов 2020/2021 и во многом благодаря его потрясающей игре Челси и выиграл самый главный клубный трофей.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abid_88
Закария выдал отличный матч против Сити , но травма все испортила. Если бы он всегда показывал такой уровень ,то можно было бы выкупить , для ротации.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дядя ТУРА
Баринов перейдет. если нет то русофобия
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Ответ Самозанятый
Канте уходит все-таки?
Нет , не уходит, только и постоянно играть в основе он уже не сможет физически.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Кстати, Закария чем плох? Когда играл всегда на уровне, только Поттеру не нравится почему-то🤷‍♂️.
+20
-3
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Самозанятый
Канте уходит все-таки?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий