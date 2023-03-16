«Челси» хочет подписать опорника летом – это одна из главных целей. Закарию у «Юве» не выкупят
«Челси» ищет нового опорника – выкупать Дениса Закарию у «Ювентуса» не будут.
Как пишет журналист Флориан Плеттерберг, летом английский клуб хочет подписать опорного полузащитника. Это одна из главных целей «Челси» на предстоящее трансферное окно.
На данный момент «Челси» не собирается пользоваться опцией выкупа Закарии, который выступает за клуб на правах аренды из «Ювентуса».
В этом сезоне 26-летний полузащитник поучаствовал в 10 матчах лондонцев во всех турнирах, проведя на поле в сумме 525 минут. На его счету 1 гол.
Полную статистику игрока сборной Швейцарии можно найти здесь.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
По факту: вратари норм.: Кепа + Слонина на вырост, и если получится Байю;
защита уже норм, даже Гвардиол не нужен особо;
полузащита: требует усиления особенно 6: Ковачич (?), Лофтус, Закария - на выход, нужен как Матич с продвижением: это или Райс или Мак Алистер;
нападение: вингеры по 2 на поз., 10 - есть из кого выбирать, нужна 9 и/или 11. Лучший вариант Осимхеню
Тогда будем стабильны на всем интервале и насобираем МОРЕ наград,
Ха ха ха
Значит всё-таки дело в самом Закарии,вообще я не как Челси будет играть.Центр поля сейчас бетон это Энцо + Ковачич,когда прийдёт опорник то нужно будет возвращаться к схеме 4-3-3.
Это когда кореш зовет тебя работать на компанию в которой работает сам...и увольняется через неделю потому что там полный бардак)))