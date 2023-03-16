«Челси» хочет подписать опорника летом – это одна из главных целей. Закарию у «Юве» не выкупят

«Челси» ищет нового опорника – выкупать Дениса Закарию у « » не будут.

Как пишет журналист Флориан Плеттерберг, летом английский клуб хочет подписать опорного полузащитника. Это одна из главных целей «Челси» на предстоящее трансферное окно.

На данный момент «Челси» не собирается пользоваться опцией выкупа Закарии, который выступает за клуб на правах аренды из «Ювентуса».

В этом сезоне 26-летний полузащитник поучаствовал в 10 матчах лондонцев во всех турнирах, проведя на поле в сумме 525 минут. На его счету 1 гол.

Полную статистику игрока сборной Швейцарии можно найти здесь.

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