Агент Дзюбы о новом контракте с «Локо»: «Артем сказал, что он доволен, значит, все довольны»

Агент Артема Дзюбы высказался о продлении контракта с «Локомотивом».

34-летний нападающий подписал соглашение на один сезон с возможностью продления еще на год.

– Довольны ли вы финансовыми условиями нового контракта ?

– Если контракт подписан, значит, все хорошо. Переговоры прошли плодотворно и быстро. Абсолютно квалифицированная сторона « » была в лице Дмитрия Ульянова и руководства клуба непосредственно.

Контракт подписан, Артем сказал, что он доволен, значит, все довольны. По-моему, это логично.

– Был ли вариант продлить контракт не по формуле «1+1», а на 2 года?

– Не хотел бы говорить про варианты. Если контракт подписан, значит всех устроили его условия. Какой смысл сейчас обсуждать, что могло бы быть. Артем настроен на серьезную работу, хочет принести как можно больше пользы клубу и чаще радовать его болельщиков, это самое важное. Думаю, вчера все увидели и оценили его настрой. Уверен, так будет и дальше, – сказал .

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