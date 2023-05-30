Сергей Кривохарченко: «Не понимаю, почему украинские спортсмены должны соревноваться с российскими. Футбол – часть культуры, а культура не может быть вне политики»

Теги Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия Сборная России по футболу Политика Сергей Кривохарченко Футбол

Сергей Кривохарченко высказался об отстранении российских спортсменов от международных турниров.

– Правильное решение – отстранить российские сборные от международных соревнований?

– Да.

– Ну а что это дает?

– Ну, во-первых, даже исключительно с такой человеческой, психологической точки зрения – я не понимаю, почему украинские спортсмены должны находиться в одном помещении и соревноваться с российскими спортсменами. Ну с какой стати?

– Было много войн – там, я не знаю, Нагорный Карабах, – мне кажется, что никого не банили. Возможно, разводили команды, ну и, если не ошибаюсь, Россию с Украиной разводили после Крыма.

– Вот это понятие, точнее, представление о том, что футбол вне политики, оно по сути своей исключительно неверно, как мне кажется. Поскольку футбол – это часть культуры, а культура не может быть вне политики, – сказал бывший комментатор «Матч ТВ» в интервью Илье Азару.

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61 комментарий

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ZarvuR2020
Ну вот Головин и Малиновский в одном чемпионате. Выкидываем Головина из Монако?
+41
-9
+32
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GullitRuud
спортс широким шагом двигается к статусу нежелательной организации и крыша нечаева может не спасти
+42
-11
+31
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Ivan Balashov
Ответ ZarvuR2020
Ну вот Головин и Малиновский в одном чемпионате. Выкидываем Головина из Монако?
Да что уж там Головин - Малиновский с Миранчуком успел несколько месяцев в прошлом году поиграть в одной команде.
+28
-1
+27
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Андрей Андреев
Ответ Tollie
очередной ущемленный либерал закукарекал, ничего нового
Я один не могу понять, почему слово «либерал» считается оскорблением?
+30
-9
+21
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Tollie
очередной ущемленный либерал закукарекал, ничего нового
+62
-42
+20
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megafon Megafon
Какое же оно глупое
Бгг
+26
-13
+13
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Gustav Forsberg
Ответ Андрей Андреев
Я один не могу понять, почему слово «либерал» считается оскорблением?
так потому что не утруждают себя прочитатьпонять суть этого термина.
накакали им в уши 20+ лет, что либерал - это плохо, вот и достаточно им такого знания..
+19
-6
+13
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Stanc_P
Хороший комментатор был, но с такими принципами правильно, что ушел. Не нужен такой человек с таким отношением к российскому спорту и российскому зрителю. Пусть в Германии работает, если сможет конечно
+20
-13
+7
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Marcus-light
Ответ Stanc_P
Хороший комментатор был, но с такими принципами правильно, что ушел. Не нужен такой человек с таким отношением к российскому спорту и российскому зрителю. Пусть в Германии работает, если сможет конечно
Комментатор вообще может иметь любые принципы, как они влияют на его работу? Это ж по сути диктор, массовик-затейник.
+8
-2
+6
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red_devils
технично съехал с вопроса про другие войны в мире. ой)
+12
-7
+5
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Stewee
Он тут в соседней новости стал героем либералов. Настоящий патриот наравне с Галкиным, как написали))
+8
-3
+5
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Артур Кузьминский
Ответ Tollie
очередной ущемленный либерал закукарекал, ничего нового
почему либерализм плохо? что за детские травмы у вас? расскажите
+5
-1
+4
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Aggrrist
На последний вопрос так ответа и не получили.
+5
-2
+3
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Gustav Forsberg
Ответ phivas
Так этот клоун как-то в интервью рассказывал, что мечтает, чтобы "Германия пришла в Россию". И сейчас воет. К стенке таких надо
Bosch, Audi, BMW, Mersedes, VW, Adidas, Puma, Karcher и многое-многое другое - это все плохо что ли? Вот этим компаниям и многому другому хорошему из Германии - вэлкам!
+3
0
+3
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Marcus-light
Ответ Рав. Зильберман
В Россит такие (((либералы))), со времен империи, которые желают своей стране поражений во всех войнах и пилят заграничные гранты
Я ошибаюсь, или у вас на аватаре человек из партии, которая начинается со слова "либерально "?)
+6
-3
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Batt Monner
Ответ Mikael Rikhard
Кривомозгов
О, ты ж чел, который не верил, что мобилизация будет)
+2
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Peter Parker
Ответ Stanc_P
Хороший комментатор был, но с такими принципами правильно, что ушел. Не нужен такой человек с таким отношением к российскому спорту и российскому зрителю. Пусть в Германии работает, если сможет конечно
Конечно сможет, у него же гражданство Германии
+2
0
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Alex1104
От работника Радио Свобода любой комментарий можно предугадать на 100%.
+2
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old_gringo
Ответ GullitRuud
спортс широким шагом двигается к статусу нежелательной организации и крыша нечаева может не спасти
как в принципе и каждый, кто берётся новости рассказывать
+2
-1
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Рав. Зильберман
Ответ Stanc_P
Хороший комментатор был, но с такими принципами правильно, что ушел. Не нужен такой человек с таким отношением к российскому спорту и российскому зрителю. Пусть в Германии работает, если сможет конечно
Главное чтобы весь этот сброд шмурновых кривохарченка и тд никогда не вернулись в Россию
+11
-10
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Влад Бродовский
А что делать с Израилем (за Палестину, Сирию, Ливан), Турцией (Сирия), страны НАТО (Югославия бывшая, Ирак, Ливия, Сирия) или это другое?
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Marcus-light
Ответ Semen B
Может иметь, конечно. Но только если он из не озвучивает и никак не намекает. Кривохарченко и намекал и прямо говорил.
В эфире? Не слышал.
+1
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Semen B
Ответ Aggrrist
На последний вопрос так ответа и не получили.
Потому что единственный ответ, который выдаст он и ему подобные: "это другое".
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0mertas626
Ответ S<>M
этот холоп чьих будет, иноагент?
гражданин Германии. хотя тут недавно умудрились иноагентом признать человека без рос.гражданства..
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Иван Баланар
Ответ Андрей Андреев
Я один не могу понять, почему слово «либерал» считается оскорблением?
потому что плоти налоги.
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