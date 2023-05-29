Гурцкая о «Динамо» и Николиче: «Марко ждет предложение из Европы, не исключаю. Говорят, ищет варианты в Италии»
Агент Тимур Гурцкая допускает, что Марко Николич не будет работать в «Динамо».
– Сделка «Динамо» с Николичем может сорваться?
– Я не исключаю вариант, что Марко ждет предложение из Европы.
– Марко ждет его два года.
– Я знаю, что на прошлой неделе в Москве был Душан Баста, который работает в Италии на очень крутого агента, одного из самых элитных. Он обмолвился, что какие-то варианты ищет в Италии, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» Гурцкая.
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