Гурцкая о «Динамо» и Николиче: «Марко ждет предложение из Европы, не исключаю. Говорят, ищет варианты в Италии»

Агент Тимур Гурцкая допускает, что Марко Николич не будет работать в «Динамо».

– Сделка « » с Николичем может сорваться?

– Я не исключаю вариант, что ждет предложение из Европы.

– Марко ждет его два года.

– Я знаю, что на прошлой неделе в Москве был , который работает в Италии на очень крутого агента, одного из самых элитных. Он обмолвился, что какие-то варианты ищет в Италии, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» .

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