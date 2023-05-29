Гурцкая о «Динамо» и Николиче: «Марко ждет предложение из Европы, не исключаю. Говорят, ищет варианты в Италии»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Душан Баста Марко Николич Тимур Гурцкая Это футбол, брат! Футбол

Агент Тимур Гурцкая допускает, что Марко Николич не будет работать в «Динамо».

– Сделка «Динамо» с Николичем может сорваться?

– Я не исключаю вариант, что Марко ждет предложение из Европы.

– Марко ждет его два года.

– Я знаю, что на прошлой неделе в Москве был Душан Баста, который работает в Италии на очень крутого агента, одного из самых элитных. Он обмолвился, что какие-то варианты ищет в Италии, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» Гурцкая.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Кому в Италии может понадобиться Николич – решительно непонятно.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arturitto
Вон как раз в Наполи тренерское место свободное...
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Корягин
Новость из цикла сказок «Трындящий бегемот»
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Ответ Arturitto
Вон как раз в Наполи тренерское место свободное...
Да и лысина уже имеется, а в тренерском деле это уже почти половина успеха.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дядя ТУРА
Ответ Dmitry Orlov
Дианочка, ты уже больше года этого предложения из Европы "не исключаешь".
не видит ничего просто
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ВладимирНеПутин
Гурцкая цену набивает Николичу, вот и всё.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
николай лавникевич
Ответ Arturitto
Вон как раз в Наполи тренерское место свободное...
туда и зовут, да вот он в раздумьях : в Динамо предлагают больше
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Orlov
Дианочка, ты уже больше года этого предложения из Европы "не исключаешь".
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
An Kr
Какая Европа? Этот лысый шарлотан никому не нужен.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Novak
Идут годы, Гурцкая всё продвигает своего сербского друга, но никто не берёт)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Ценник набивают на Николича . В последний момент скажут , что Николич снизошел до Динамо и сделал нам отдолжение .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рагнар Лодброк
Опа опа,а-ля Захарян в Челси танцы начались ,кому он там на хрен нужен хурма лысая
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arturitto
Ответ николай лавникевич
туда и зовут, да вот он в раздумьях : в Динамо предлагают больше
Думаю,что теперь точно согласится Наполи возглавить,так как Челси уже определился с новым главным тренером.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
Ответ Сергей Орлов
Кому в Италии может понадобиться Николич – решительно непонятно.
это в Италии, где целая каста своих физруков, которые никого не подпускают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий