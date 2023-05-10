Черчесов о Головине: «Если менять «Монако», то на что-то стоящее. На «Ференцварош», например»

Станислав Черчесов пошутил о будущем Александра Головина.

«Не пора ли уходить? Все зависит от его ощущений. Главное, как он чувствует ситуацию. Если у него нет позыва уходить из « », то ему стоит оставаться там, где его ценят, где у него все получается.

А если что-то менять, то на что-то стоящее. Например, на « », – сказал главный тренер венгерской команды с улыбкой.