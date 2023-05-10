Черчесов о Головине: «Если менять «Монако», то на что-то стоящее. На «Ференцварош», например»

Теги Монако Станислав Черчесов лига 1 Франция высшая лига Венгрия Ференцварош Александр Головин Чемпионат.com Футбол

Станислав Черчесов пошутил о будущем Александра Головина.

«Не пора ли Головину уходить? Все зависит от его ощущений. Главное, как он чувствует ситуацию. Если у него нет позыва уходить из «Монако», то ему стоит оставаться там, где его ценят, где у него все получается.

А если что-то менять, то на что-то стоящее. Например, на «Ференцварош», – сказал главный тренер венгерской команды с улыбкой. 

16 комментариев

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s_kapa
Черчесов в стендап подался
+33
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Никому_никабельный
У Стасика нет нет, да и смешно получается. Редко, но бывает
+10
-1
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Bashibuzuck
Типун тебе на язык😁
+7
-1
+6
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serginn
Армейский юмор подвезли.
+9
-3
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Moffo
Прапор шутить изволит
+4
-1
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ s_kapa
Черчесов в стендап подался
Ну а что, Викторыч с Дзюбой уже почти там, не хватает только ГЕНЕРАЛьного продюсера😎
+3
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Ashan Sorokin
Стас хорошо поработал в восточной Европе ,теперь можно попробовать свои силы и в топ чемпионатах
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Добрый Ретроград
Уахаха
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Spaten
А он и не шутил)
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Сибирский литовец
А чего ? Когда ещё Санькя в ЛЧ сыграет?
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Евгений Кузнецов
реально смешно)))

оказывается, Саламыч и в юмор умеет
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Nerazzurri-88
Ответ Никому_никабельный
У Стасика нет нет, да и смешно получается. Редко, но бывает
Первый раз такое)
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