Первый тренер Головина: «Саша славился дальними ударами в Калтане, а теперь показывает их в «Монако»

Теги Монако лига 1 Франция Александр Головин Футбол

Первый тренер Александра Головина отметил гол хавбека «Монако» в матче с «Анжером» (2:1).

«Радуюсь успехам Александра во Франции! Хорошо, что он так же продолжает забивать и по статистике догнал Месси.

Головин замечательно выполняет свою работу. Саша славился своими ударами в Калтане, а теперь показывает их в «Монако». В детстве он вообще мог и с углового забить!

Удар с правой у него очень хорошо поставлен, поэтому такие красивые голы с дальних дистанций — для меня не удивление», — сказал Александр Плясунов.

У Головина супергол – в девять из-за штрафной! Побил личный рекорд и догнал Месси

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8 комментариев

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dimamak10
Ответ Olga.t
Я, как болельщица ЦСКА со стажем, по-прежнему болею за Александра и радуюсь его успехам.
Я не болельщик ЦСКА, но тоже болею за Александра и радуюсь его успехам
+21
-1
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Olga.t
Я, как болельщица ЦСКА со стажем, по-прежнему болею за Александра и радуюсь его успехам.
+18
-1
+17
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Granero-24
Головин и в Монако забивает такие голы. Болеем за него
+5
0
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Ganibale
Ответ dimamak10
Я не болельщик ЦСКА, но тоже болею за Александра и радуюсь его успехам
По-моему мы все болеем за Александра и желаем успехов!
+2
0
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kaka10
Ответ Olga.t
Я, как болельщица ЦСКА со стажем, по-прежнему болею за Александра и радуюсь его успехам.
Помню в одном из первых матчей при Слуцком Головин сделал дубль ударами из за штрафной

Тогда ещё виден был его потенциал
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Северный болельщик
Все хорошо, но очень жаль, что Головин так и не попал в ТОП-клуб
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