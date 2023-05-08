Первый тренер Головина: «Саша славился дальними ударами в Калтане, а теперь показывает их в «Монако»

Первый тренер Александра Головина отметил гол хавбека «Монако» в матче с «Анжером» (2:1).

«Радуюсь успехам Александра во Франции! Хорошо, что он так же продолжает забивать и по статистике догнал Месси.

Головин замечательно выполняет свою работу. Саша славился своими ударами в Калтане, а теперь показывает их в « ». В детстве он вообще мог и с углового забить!

Удар с правой у него очень хорошо поставлен, поэтому такие красивые голы с дальних дистанций — для меня не удивление», — сказал Александр Плясунов.

У Головина супергол – в девять из-за штрафной! Побил личный рекорд и догнал Месси