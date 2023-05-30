Тен Хаг о сезоне «МЮ»: «Мы не удовлетворены. Есть фундамент, база, но нужно прибавлять. Хотим подняться выше»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Кубок английской лиги Эрик тен Хаг Футбол

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг заявил, что клуб не удовлетворен сезоном.

Клуб занял 3-е место в Премьер-лиге и вернулся в Лигу чемпионов, выиграл Кубок лиги и может сделать дубль, если победит «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии. 

«Мы постоянно говорили о том, что движемся в правильном направлении. Но удовлетворены ли мы этим сезоном? Нет, это не так. 

Мы должны работать лучше. Сейчас у нас есть фундамент, есть база. Но надо прибавлять. В этом сезоне у нас осталась еще одна игра, и это отличная возможность сделать шаг вперед. 

В следующем сезоне мы должны повысить требования к себе, чтобы играть еще лучше. Конкуренция очень жесткая, наши соперники тоже прибавят. Мы должны по крайней мере сохранить свой уровень, но не думаю, что этого будет достаточно. Нужно стать намного лучше. 

Мы хотим подняться выше и бороться за топ-2 в таблице в следующем сезоне. В общем, мы должны требовать от себя большего и повышать свой уровень», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед». 

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Ответ Seoul Candy
Следующий сезона ниже топ4 будут
МЮ- 3 место
МЮ -2 место
МЮ -6 место
МЮ -3 место
Отгадай в каком сезоне отбегал Кришти за Юнайтед, криштибой?))
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кино Музыка
Хочет быть чемпионом. Уже интересно.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
krasno-siniyman
Ждем интересное летнее ТО
Из нападающих самый топ был бы Кейн, деф Кин из Наполи, МакАлистер в центральную ось и правый защитник еще нужен. Может и вратаря еще какого нибудь возьмут. Были слухи о Кобеле из Дортмунда
Плюс расчистка состава нужна
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kaviknat
На много выше подыматься не надо. На пару позиций - и хватит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аарон Марш
нужен кейн, тилеманс, рабьо(оба бесплатно) и мин дже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Steppenwolf
Работы, конечно ещё много, но контуры уже есть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Ответ Seoul Candy
Ответь: QWertY Кришти бой ?))) у тебя с головой проблемы походу, причем тут он ? Сити,Арсенал,Челси(с поч без еврокубков и почти с двумя полноценными составами), Ньюкасл(усиленный под лч),новый ливер(на энергосбережение без ЛЧ) Я очень сильно сомневаюсь что Мю пробьется в топ4! Так причем тут криштибой? Если идешь к кому-то с претензиями открой возможность ответить тебе
Да каждый раз так говорят : МЮ из-за спада Ливера, Челси, и т.д. (поставь любую другую команду) зашёл в топ-4, по такой логике можно сказать : из-за спада МЮ с 2013 г. остальные клубы становятся чемпионами.
Я не говорю что точно попадут в топ-4, но такая логика неправильная.
Ты вот написал что остальные клубы усилятся, либо у них будет меньше нагрузки, но МЮ же тоже не останется стоять на месте, будут трансферы, плюс тренер на второй сезон уже лучше знает возможности игроков, проанализирует свои ошибки, плюс у всех клубов будут травмы, да и много других разных факторов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аарон Марш
Ответ krasno-siniyman
Ждем интересное летнее ТО Из нападающих самый топ был бы Кейн, деф Кин из Наполи, МакАлистер в центральную ось и правый защитник еще нужен. Может и вратаря еще какого нибудь возьмут. Были слухи о Кобеле из Дортмунда Плюс расчистка состава нужна
кобель привозит. на пз дюмфрис нужен или хакими. Тилеманс и Рабьо вместо аргентинца. Думаю что брайтон за пару Кайседо-МакКалистер запросят примерно 150 млн.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий