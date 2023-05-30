Тен Хаг о сезоне «МЮ»: «Мы не удовлетворены. Есть фундамент, база, но нужно прибавлять. Хотим подняться выше»
Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг заявил, что клуб не удовлетворен сезоном.
Клуб занял 3-е место в Премьер-лиге и вернулся в Лигу чемпионов, выиграл Кубок лиги и может сделать дубль, если победит «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.
«Мы постоянно говорили о том, что движемся в правильном направлении. Но удовлетворены ли мы этим сезоном? Нет, это не так.
Мы должны работать лучше. Сейчас у нас есть фундамент, есть база. Но надо прибавлять. В этом сезоне у нас осталась еще одна игра, и это отличная возможность сделать шаг вперед.
В следующем сезоне мы должны повысить требования к себе, чтобы играть еще лучше. Конкуренция очень жесткая, наши соперники тоже прибавят. Мы должны по крайней мере сохранить свой уровень, но не думаю, что этого будет достаточно. Нужно стать намного лучше.
Мы хотим подняться выше и бороться за топ-2 в таблице в следующем сезоне. В общем, мы должны требовать от себя большего и повышать свой уровень», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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МЮ -2 место
МЮ -6 место
МЮ -3 место
Отгадай в каком сезоне отбегал Кришти за Юнайтед, криштибой?))
Из нападающих самый топ был бы Кейн, деф Кин из Наполи, МакАлистер в центральную ось и правый защитник еще нужен. Может и вратаря еще какого нибудь возьмут. Были слухи о Кобеле из Дортмунда
Плюс расчистка состава нужна
Я не говорю что точно попадут в топ-4, но такая логика неправильная.
Ты вот написал что остальные клубы усилятся, либо у них будет меньше нагрузки, но МЮ же тоже не останется стоять на месте, будут трансферы, плюс тренер на второй сезон уже лучше знает возможности игроков, проанализирует свои ошибки, плюс у всех клубов будут травмы, да и много других разных факторов