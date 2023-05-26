Тен Хаг после 4:1 с «Челси»: «МЮ» место в Лиге чемпионов. Мы показали победный настрой, были по-настоящему опасны на контратаках и могли забить больше»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о выходе в Лигу чемпионов.
Манкунианцы победили «Челси» в перенесенном матче 32-го тура АПЛ (4:1) и гарантировали себе место в ЛЧ на следующий сезон.
«Этому клубу место в Лиге чемпионов. В Премьер-лиге добиться этого непросто, поэтому многие борются за это. Это очень важно, когда это получается.
Мы хотели победить. Мы показали победный настрой. У «Челси» выдающиеся игроки, но на контратаках мы были очень хороши, по-настоящему опасны. В итоге мы забили четыре гола. Мы должны были забивать больше, но они тоже могли забить.
Во втором тайме наша оборона была лучше. В первом тайме у нас были проблемы между линиями. Они играли без прессинга, нужно было поразить их и воспользоваться тем пространством, которое у нас было, а у нас это получалось не всегда. Второй гол был забит в конце первого тайма, а мог быть и раньше».
О задачах на следующую игру
«Мы все еще можем остаться на третьем месте. Важно сохранять концентрацию и при этом не получать травм. Но также улучшить показатели в домашних матчах. Это будет важная игра, мы хотим выиграть ее».
О травмах Антони и Люка Шоу
«Трудно сказать. Подождем 24 часа и узнаем больше», – сказал тен Хаг.
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Но нельзя не отметить вклад Пирса и Роналду. Приложили все свои усилия, чтобы избавить клуб от вредоносного бревна, которе всеми силами тянуло клуб из ЛЧ. Теперь выходит у МЮ последние 4 сезона: 3е место, 2е место, 6е место (которое внезапно совпало с приходом голеодора тащера), 3/4 место после того как голеодора вытаскивать в отрицательном направлении кого-нибудь другого.