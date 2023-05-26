Тен Хаг после 4:1 с «Челси»: «МЮ» место в Лиге чемпионов. Мы показали победный настрой, были по-настоящему опасны на контратаках и могли забить больше»

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о выходе в Лигу чемпионов.

Манкунианцы победили «Челси» в перенесенном матче 32-го тура АПЛ (4:1) и гарантировали себе место в ЛЧ на следующий сезон. 

«Этому клубу место в Лиге чемпионов. В Премьер-лиге добиться этого непросто, поэтому многие борются за это. Это очень важно, когда это получается. 

Мы хотели победить. Мы показали победный настрой. У «Челси» выдающиеся игроки, но на контратаках мы были очень хороши, по-настоящему опасны. В итоге мы забили четыре гола. Мы должны были забивать больше, но они тоже могли забить.

Во втором тайме наша оборона была лучше. В первом тайме у нас были проблемы между линиями. Они играли без прессинга, нужно было поразить их и воспользоваться тем пространством, которое у нас было, а у нас это получалось не всегда. Второй гол был забит в конце первого тайма, а мог быть и раньше». 

О задачах на следующую игру

«Мы все еще можем остаться на третьем месте. Важно сохранять концентрацию и при этом не получать травм. Но также улучшить показатели в домашних матчах. Это будет важная игра, мы хотим выиграть ее».

О травмах Антони и Люка Шоу

«Трудно сказать. Подождем 24 часа и узнаем больше», – сказал тен Хаг.

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15 комментариев

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Ебздрогыч
Тодд Боули: так, какой у нас драфт-пик, когда церемония?
+15
-1
+14
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İnstagram Panel
Надо поправить прессинг МЮ. И будет топ конфетка. Удачи в ЛЧ. Надеюсь в след сещоне увидим тоот искрометный футбол что был у Аякса 2019 за которым следил и восхищался вес мир
+13
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+11
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PamcuK
Тен Хаг огромную работу проделал.

Но нельзя не отметить вклад Пирса и Роналду. Приложили все свои усилия, чтобы избавить клуб от вредоносного бревна, которе всеми силами тянуло клуб из ЛЧ. Теперь выходит у МЮ последние 4 сезона: 3е место, 2е место, 6е место (которое внезапно совпало с приходом голеодора тащера), 3/4 место после того как голеодора вытаскивать в отрицательном направлении кого-нибудь другого.
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Rio de Janeiro
А я помимо ЛЧ хотел бы ещё раз поздравить болел МЮ с приобретением Каземиро.Откровенно, учитывая историю подписаний состоявшихся звёзд в прошлом (Погба, Швайни, Ди Мария, Фалькао, Варан) и трудности с их интеграцией в довольно хаотичный, не самый структурный футбол МЮ, были поводы предполагать что и бразилец завянет а в итоге выходит такое классное попадание.Думаю, Каземиро, может быть хребтом МЮ Тен Хага ещё 3-4 года с его интеллектом и универсальностью
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therealgreenman
Нужен форвард, прям кровь из носу, который на себя возьмёт реализацию, столько растранжирили не только в этом матче, а вообще в сезоне…
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TinTin
Нужен Харри Кейн, главное от него безтрофейность не подцепить, там какой нибудь карантин устроить
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İnstagram Panel
Ответ therealgreenman
Нужен форвард, прям кровь из носу, который на себя возьмёт реализацию, столько растранжирили не только в этом матче, а вообще в сезоне…
Надеюсь вощьмут Осимхена а не стареющего Кейна
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Крыс Пол
Берегись, Европа, Эрик за ушастым идет. Сейчас главное купить на левый фланг второго Антони и финишера в атаку.
+1
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therealgreenman
Ответ llolishe
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Ну ты перед тем как писать ересь, поинтересовался бы хоть сколько матчей команды проводят в групповом этапе лиги чемпионов
+2
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llolishe
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Michael_the_creator
Мю кп
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Сослан Сохиев
Ответ uefaligue
тебе даже не место в лиге европы из которой ты вылетел
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