Шелия про стереотипы о Чечне: «Сразу понял, что здесь своя атмосфера. Но каких-то запретов – вообще такого нет. Как жил – так и живу»
Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия рассказал о своей жизни в Чечне.
34-летний голкипер выступает за клуб из Грозного с 2020 года.
– Вы отмечали, что вам и вашей семье комфортно живется в Чечне. За два с лишним года не было ни одной ситуации, которая вас хоть как-то удивила?
– Вот правда ни одной ситуации не было, которая бы вывела меня из равновесия. Очень все по-обычному для меня здесь. Я живу себе и вообще ни о чем не думаю. Я спокойно занимаюсь своей работой, и все.
– Но были ли у вас какие-то стереотипы перед тем, как поехать в Чечню?
– Мне кажется, у всех, кто в первый раз едет в Чечню, бывают стереотипы. Когда я даже играл против «Терека», были какие-то мысли.
Но все это больше информационный шум. Благо я никогда не слушал эту информацию. По приезде сюда, сыграв игры, я сразу понял, что здесь своя атмосфера. Впрочем, как и в любом другом городе. Но каких-то запретов – вообще такого нет. Вот как жил – так и живу, – сказал Шелия.
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Из того, что запомнилось
- на огромном количестве зданий портреты отца и сына Кадыровых, ну и ВВП.
- чуть ли не вылизанные до идеальной чистоты две главные улицы - проспект Ахмата Кадырова и проспект Владимира Путина
- много людей в военной форме и с автоматами. Но страха они не вызывают. Подходили к ним, спрашивали дорогу. Всё было вежливо.
- очень красивая главная мечеть. Как снаружи, так и внутри
- нет ярких цветов в одежде, почти все в чёрном ходят
- были женщины, которые ходили с открытой головой, без платков. Но таких мало. Возможно, незамужние
- очень сложно с местными сувенирами, еле удалось найти, как и кафе с чеченской кухней
- не очень понятно было как люди развлекаются
- люди, кстати, вежливы, никаких косых взглядов на "чужаков"
- в шортах никого не видели
- при въезде в Чечню был очень тщательный досмотр машины, регистрировались на небольшом КПП
В целом на 1-2 дня вполне себе любопытный вариант. Насчёт постоянной жизни сложно сказать
- ну и движение на дорогах очень хаотичное, ПДД особо никто не соблюдает, пешеходы в том числе
Из последнего вспомнилась пропажа двух молодых людей в Краснодаре кажется и их в итоге нашли убитыми. Тоже своя атмосфера, да?
Ещё аборигены сказали, что сейчас в Чечне много беженцев как с Украины, так и с приграничных районов. Потому что, как ни странно, Чечня одно из самых спокойных и безопасных мест сейчас в России. Такие дела.