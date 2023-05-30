Шелия про стереотипы о Чечне: «Сразу понял, что здесь своя атмосфера. Но каких-то запретов – вообще такого нет. Как жил – так и живу»

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия рассказал о своей жизни в Чечне.

34-летний голкипер выступает за клуб из Грозного с 2020 года.

– Вы отмечали, что вам и вашей семье комфортно живется в Чечне. За два с лишним года не было ни одной ситуации, которая вас хоть как-то удивила?

– Вот правда ни одной ситуации не было, которая бы вывела меня из равновесия. Очень все по-обычному для меня здесь. Я живу себе и вообще ни о чем не думаю. Я спокойно занимаюсь своей работой, и все.

– Но были ли у вас какие-то стереотипы перед тем, как поехать в Чечню?

– Мне кажется, у всех, кто в первый раз едет в Чечню, бывают стереотипы. Когда я даже играл против «Терека», были какие-то мысли.

Но все это больше информационный шум. Благо я никогда не слушал эту информацию. По приезде сюда, сыграв игры, я сразу понял, что здесь своя атмосфера. Впрочем, как и в любом другом городе. Но каких-то запретов – вообще такого нет. Вот как жил – так и живу, – сказал .

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