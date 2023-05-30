Шелия про стереотипы о Чечне: «Сразу понял, что здесь своя атмосфера. Но каких-то запретов – вообще такого нет. Как жил – так и живу»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Гиорги Шелия Футбол

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия рассказал о своей жизни в Чечне.

34-летний голкипер выступает за клуб из Грозного с 2020 года. 

– Вы отмечали, что вам и вашей семье комфортно живется в Чечне. За два с лишним года не было ни одной ситуации, которая вас хоть как-то удивила?

– Вот правда ни одной ситуации не было, которая бы вывела меня из равновесия. Очень все по-обычному для меня здесь. Я живу себе и вообще ни о чем не думаю. Я спокойно занимаюсь своей работой, и все.

– Но были ли у вас какие-то стереотипы перед тем, как поехать в Чечню?

– Мне кажется, у всех, кто в первый раз едет в Чечню, бывают стереотипы. Когда я даже играл против «Терека», были какие-то мысли.

Но все это больше информационный шум. Благо я никогда не слушал эту информацию. По приезде сюда, сыграв игры, я сразу понял, что здесь своя атмосфера. Впрочем, как и в любом другом городе. Но каких-то запретов – вообще такого нет. Вот как жил – так и живу, – сказал Шелия.

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25 комментариев

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Юрий Кечко
Сказал Шелия потягивая пивко в шортах
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kokakoka
Один день провел в Грозном. Проездом.
Из того, что запомнилось
- на огромном количестве зданий портреты отца и сына Кадыровых, ну и ВВП.
- чуть ли не вылизанные до идеальной чистоты две главные улицы - проспект Ахмата Кадырова и проспект Владимира Путина
- много людей в военной форме и с автоматами. Но страха они не вызывают. Подходили к ним, спрашивали дорогу. Всё было вежливо.
- очень красивая главная мечеть. Как снаружи, так и внутри
- нет ярких цветов в одежде, почти все в чёрном ходят
- были женщины, которые ходили с открытой головой, без платков. Но таких мало. Возможно, незамужние
- очень сложно с местными сувенирами, еле удалось найти, как и кафе с чеченской кухней
- не очень понятно было как люди развлекаются
- люди, кстати, вежливы, никаких косых взглядов на "чужаков"
- в шортах никого не видели
- при въезде в Чечню был очень тщательный досмотр машины, регистрировались на небольшом КПП
В целом на 1-2 дня вполне себе любопытный вариант. Насчёт постоянной жизни сложно сказать
+19
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Андрей Андреев
В Чечне своя атмосфера здесь даже люди специально пропадают без вести чтобы навсегда остаться в чеченской земле.
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Британский шпион
Ответ Юрий Кечко
Сказал Шелия потягивая пивко в шортах
Сидя на тусовке в обнимку с девушкой с непокрытой головой и в юбке до колен.
+8
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kokakoka
Ответ kokakoka
Один день провел в Грозном. Проездом. Из того, что запомнилось - на огромном количестве зданий портреты отца и сына Кадыровых, ну и ВВП. - чуть ли не вылизанные до идеальной чистоты две главные улицы - проспект Ахмата Кадырова и проспект Владимира Путина - много людей в военной форме и с автоматами. Но страха они не вызывают. Подходили к ним, спрашивали дорогу. Всё было вежливо. - очень красивая главная мечеть. Как снаружи, так и внутри - нет ярких цветов в одежде, почти все в чёрном ходят - были женщины, которые ходили с открытой головой, без платков. Но таких мало. Возможно, незамужние - очень сложно с местными сувенирами, еле удалось найти, как и кафе с чеченской кухней - не очень понятно было как люди развлекаются - люди, кстати, вежливы, никаких косых взглядов на "чужаков" - в шортах никого не видели - при въезде в Чечню был очень тщательный досмотр машины, регистрировались на небольшом КПП В целом на 1-2 дня вполне себе любопытный вариант. Насчёт постоянной жизни сложно сказать
- Ещё запомнилось, что почти все заправки очень сомнительные, словно пародии на известные российские.
- ну и движение на дорогах очень хаотичное, ПДД особо никто не соблюдает, пешеходы в том числе
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Ответ Via Ardini
а в других регионах от разного рода журналистов такого типа информации не бывает, да? Из последнего вспомнилась пропажа двух молодых людей в Краснодаре кажется и их в итоге нашли убитыми. Тоже своя атмосфера, да?
Да, их нашли убитыми. По этому делу задержали уже троих, двое признались, третий пошёл в отказ, дескать лично никого не трогал(а там упырь с ворохом судимостей, в том числе за разбой, впрочем эти двое тоже не агнцы). Поразило, что местные спокойно говорили, мол на этой дороге и раньше нередко тормозили и вымогали деньги(эти бандиты или другие - хз), но типа всё в порядке вещей. Органы оперативно сработали, во многом благодаря жене убитого - та сразу развила бурную деятельность, всех на уши поставила
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Botikool
Ответ Юрий Кечко
Сказал Шелия потягивая пивко в шортах
Кстати, с алкоголем там нет особых проблем
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Игорь Новиков
Ответ </c/>
подобное нужно делить на два, мусульмане живут по своим обычаям, православные по другим, но если ты нормальный человек, то для тебя не будет проблем ни где...
В шортах, видимо, только ненормальные люди ходят?
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тот самый Кадрус
Ответ Амин Чич
Как жил без баб и алкоголя так и живу
Он там с женой и ребенком, а алкоголь наверное дома пьет спокойно. Обязательно сосаться в общественных местах и распивать бухло??
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Shuller18
Ответ Британский шпион
Щелия, давай в шортах прогуляемся по Грозному
Да что вы к этим шортам? Прямо смысл всей жизни их носить что ли? Я вот не припомню, чтобы их в Москве надевал, в своём пригороде да. Но блин, это реально не самое жёсткое ограничение. Как-будто дышать запрещают
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Via Ardini
Ответ Андрей Андреев
В Чечне своя атмосфера здесь даже люди специально пропадают без вести чтобы навсегда остаться в чеченской земле.
а в других регионах от разного рода журналистов такого типа информации не бывает, да?

Из последнего вспомнилась пропажа двух молодых людей в Краснодаре кажется и их в итоге нашли убитыми. Тоже своя атмосфера, да?
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kokakoka
Ответ Andrew Chepaylo
Проспект путина и кадырова? это рофл такой???????
Посмотри на любых картах. Центральные и самые главные улицы города. Думаю, любой кортеж проезжает именно здесь
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kokakoka
Ответ muslim95
Ну это ты загнул, сомнительных АЗС мало, насчет ПДД, тут не забалуешь, взятки ГИБДД не берет, вообще в принципе Чечня не место отдыха для людей у которых слово Веселье неразрывно связано с алкоголем, им лучше на море или в другое место
Очень сомнительное утверждение, что веселье неразрывно связано с алкоголем. Можно веселиться и не пить при этом. Наверняка это есть и в Грозном, просто за один день мне не удалось понять как это делается.
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kokakoka
Ответ muslim95
Чистота на всех улицах, это не связано с туристами, менталитет народа, одно из самых порицаемых недостатков, нечистоплотность и грязь. Кафешки с национальной едой по Путина мало, но количество пунктов питания просто на голову выше чем в любом российском городе. Так вы правы, чтобы постоянно жить здесь, нужно иметь схожие нрав и взгляды на жизнь.
Пунктов питания действительно много, просто названия многие непривычно для туриста... Не помню название улицы, такая длинная пешеходная, вот на ней много всего было.. , а с чеченской кухней нашли кафе ближе к мемориалу памяти Кадырова. Справедливости ради, особо не отходили от центральных улиц. Но то, что увидел - понравилось. Просто привыкнуть надо
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Shuller18
Ответ muslim95
Чистота на всех улицах, это не связано с туристами, менталитет народа, одно из самых порицаемых недостатков, нечистоплотность и грязь. Кафешки с национальной едой по Путина мало, но количество пунктов питания просто на голову выше чем в любом российском городе. Так вы правы, чтобы постоянно жить здесь, нужно иметь схожие нрав и взгляды на жизнь.
По пунктам питания, одна Южная улица чего стоит)
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Shuller18
Ответ kokakoka
Один день провел в Грозном. Проездом. Из того, что запомнилось - на огромном количестве зданий портреты отца и сына Кадыровых, ну и ВВП. - чуть ли не вылизанные до идеальной чистоты две главные улицы - проспект Ахмата Кадырова и проспект Владимира Путина - много людей в военной форме и с автоматами. Но страха они не вызывают. Подходили к ним, спрашивали дорогу. Всё было вежливо. - очень красивая главная мечеть. Как снаружи, так и внутри - нет ярких цветов в одежде, почти все в чёрном ходят - были женщины, которые ходили с открытой головой, без платков. Но таких мало. Возможно, незамужние - очень сложно с местными сувенирами, еле удалось найти, как и кафе с чеченской кухней - не очень понятно было как люди развлекаются - люди, кстати, вежливы, никаких косых взглядов на "чужаков" - в шортах никого не видели - при въезде в Чечню был очень тщательный досмотр машины, регистрировались на небольшом КПП В целом на 1-2 дня вполне себе любопытный вариант. Насчёт постоянной жизни сложно сказать
Всё так, но сувениры достаточно легко нашёл, как и местную кухню. Грозный же маленький, там пешком дойти до этих мест можно.
Ещё аборигены сказали, что сейчас в Чечне много беженцев как с Украины, так и с приграничных районов. Потому что, как ни странно, Чечня одно из самых спокойных и безопасных мест сейчас в России. Такие дела.
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Ответ Игорь Новиков
В шортах, видимо, только ненормальные люди ходят?
я уточнил, нужно подобные высказывания делить на два, для мусульман одни порядки нормальны, для православных другие...
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Yury Kanareykin
Ответ Юрий Кечко
Сказал Шелия потягивая пивко в шортах
Лёжа под одеялом.
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подобное нужно делить на два, мусульмане живут по своим обычаям, православные по другим, но если ты нормальный человек, то для тебя не будет проблем ни где...
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