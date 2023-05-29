Шелия за расширение РПЛ до 18 команд: «Россия – огромная страна, желающих играть много»

Гиорги Шелия выступил за расширение Мир РПЛ.

– На фоне сложившихся обстоятельств идут разговоры о возможном изменении формата РПЛ. В силу отсутствия еврокубков в ближайшее время есть ли необходимость в пересмотре формата РПЛ, на ваш взгляд?

– Мне кажется, что это не добавит какой-то интриги. Если бы была возможность, я бы лучше добавил две команды, чтобы увеличить количество участников РПЛ. Россия – огромная страна, и желающих играть в РПЛ много.

Да, здорово, что сейчас вышли «Балтика» и «Рубин», но есть еще много команд, которые хотят в РПЛ. Стадионы есть, инфраструктура позволяет – почему бы и нет?

Что касается форматов, то я не видел, чтобы в топ-5 лигах применяли какие-то разные форматы для выявления чемпиона. Есть классика, которая всех устраивает во всем мире. Поэтому что-то менять я не вижу смысла. В Кубке – пожалуйста, но в чемпионате лучше придерживаться классического варианта, добавив несколько команд. Так будет больше игр, больше интереса, – сказал вратарь « ».

В настоящее время в выступают 16 команд.

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