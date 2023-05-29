Шелия за расширение РПЛ до 18 команд: «Россия – огромная страна, желающих играть много»
Гиорги Шелия выступил за расширение Мир РПЛ.
– На фоне сложившихся обстоятельств идут разговоры о возможном изменении формата РПЛ. В силу отсутствия еврокубков в ближайшее время есть ли необходимость в пересмотре формата РПЛ, на ваш взгляд?
– Мне кажется, что это не добавит какой-то интриги. Если бы была возможность, я бы лучше добавил две команды, чтобы увеличить количество участников РПЛ. Россия – огромная страна, и желающих играть в РПЛ много.
Да, здорово, что сейчас вышли «Балтика» и «Рубин», но есть еще много команд, которые хотят в РПЛ. Стадионы есть, инфраструктура позволяет – почему бы и нет?
Что касается форматов, то я не видел, чтобы в топ-5 лигах применяли какие-то разные форматы для выявления чемпиона. Есть классика, которая всех устраивает во всем мире. Поэтому что-то менять я не вижу смысла. В Кубке – пожалуйста, но в чемпионате лучше придерживаться классического варианта, добавив несколько команд. Так будет больше игр, больше интереса, – сказал вратарь «Ахмата».
В настоящее время в РПЛ выступают 16 команд.
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Где есть стадионы?
Мерзавцы и воры годами не могут нормальные газоны положить в том же Оренбурге. Газпрому это не надо
И где они деньги брать собрались? Опять бюджет будут дербанить новые асхабадзе и арутюнянцы?
В России и 8 команд не наскрести без финансирования из бюджета
Расширения хотят только воры и идиоты, не понимающие, что это только ещё больше сделает чемпионат газовым болотом. И будьте уверены, что Газпром расширит и список питерских судей