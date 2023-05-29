Шелия за расширение РПЛ до 18 команд: «Россия – огромная страна, желающих играть много»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Гиорги Шелия Футбол

Гиорги Шелия выступил за расширение Мир РПЛ.

– На фоне сложившихся обстоятельств идут разговоры о возможном изменении формата РПЛ. В силу отсутствия еврокубков в ближайшее время есть ли необходимость в пересмотре формата РПЛ, на ваш взгляд?

– Мне кажется, что это не добавит какой-то интриги. Если бы была возможность, я бы лучше добавил две команды, чтобы увеличить количество участников РПЛ. Россия – огромная страна, и желающих играть в РПЛ много.

Да, здорово, что сейчас вышли «Балтика» и «Рубин», но есть еще много команд, которые хотят в РПЛ. Стадионы есть, инфраструктура позволяет – почему бы и нет?

Что касается форматов, то я не видел, чтобы в топ-5 лигах применяли какие-то разные форматы для выявления чемпиона. Есть классика, которая всех устраивает во всем мире. Поэтому что-то менять я не вижу смысла. В Кубке – пожалуйста, но в чемпионате лучше придерживаться классического варианта, добавив несколько команд. Так будет больше игр, больше интереса, – сказал вратарь «Ахмата». 

В настоящее время в РПЛ выступают 16 команд. 

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20 комментариев

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расширение в текущей ситуации самый правильный ход, почему бы не добавить лишние 6 матчей...
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вовочка6762
Все ясно , Терюшков и сын спонсора хотят остаться в ПЛ.
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S. A.
Желающих может и много, но хотеть не вредно. У многих клубов нет даже стадионов нормальных, а нет их, потому что денег нет, а когда денег нет, то клубы не могут расвиваться и у них практически нет будущего. Сколько команд, которые раньше были неплохими, скатились до втордива из-за нехватки ресурсов или пополнили небесную лигу по причине банкротства? Много, и у нас почти каждый год расформировываются клубы. О каком расширении в таких условиях может идти речь?
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Mike Mission
Только вот такой мелочи, как деньжат, не у всех хватает на это удовольствие
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Виталий Желтоусов
ничего не нужно менять. эти постоянные реформы...
улучшите структуру детско юношеского футбола
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box2box2
Только без Химок и Торпедо!
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Геннадий Тёкин
Желающих много, до конца чемпионата боюсь не все дотянут...
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Isshin88
Как они уже замучили с этим расширением РПЛ. Если так хотят, пусть ищут частного инвестора, либо сами скидываются.
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Spartakus1984
А деньги где?Потом как с Тамбовом,будут с миру по нитке собирать?
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Sobachkin
Кто желает.
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Wiley Fox
Да, здорово, что сейчас вышли «Балтика» и «Рубин», но есть еще много команд, которые хотят в РПЛ. Стадионы есть, инфраструктура позволяет – почему бы и нет?

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Где есть стадионы?

Мерзавцы и воры годами не могут нормальные газоны положить в том же Оренбурге. Газпрому это не надо

И где они деньги брать собрались? Опять бюджет будут дербанить новые асхабадзе и арутюнянцы?

В России и 8 команд не наскрести без финансирования из бюджета

Расширения хотят только воры и идиоты, не понимающие, что это только ещё больше сделает чемпионат газовым болотом. И будьте уверены, что Газпром расширит и список питерских судей
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Павел Светлов
надо расширять лучшую лигу мира! А РПЛ наоборот, сокращать до 14-ти команд. И схему турнира позабористей придумать, да хоть в три круга, хоть с плейофф. Все равно еврокубков и матчей сборных нет.
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Ответ Вратарь Бага
РПЛ надо делать 10-12 команд.
в принципе к текущему составу участником добавь Родину и Енисей, кто попадают в стыки и проблем не будет...
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Павел Светлов
Ответ </c/>
расширение в текущей ситуации самый правильный ход, почему бы не добавить лишние 6 матчей...
так сократить РПЛ и в три круга!
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