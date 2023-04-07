Шелия о жизни в Грозном: «Надо принимать правила, это ведь я сюда приехал. Люди в Чечне гостеприимные. Жена и ребенок кайфуют здесь»

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Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия рассказал о жизни в Грозном и местных ограничениях

– С 2020-го ты в «Ахмате». Как тебе Грозный?

– Моя жена и ребенок кайфуют здесь. Это главное. А я получаю удовольствие от того, что делаю. Что еще нужно?

Дочь, мне кажется, вообще знает Грозный наизусть. Парк, где можно покататься на аттракционах, площадь у мечети, где можно погулять на самокатах. В Грозном она ходит на балет. Ей очень нравится.

А жена обожает местную кухню. Когда уезжает в Тбилиси, говорит мне: «Как приеду, будешь каждый день водить меня в мой любимый ресторан?»

Дочке 3 года, но она очень сильно увлекается футболом. Приходит на стадион не с детьми развлекаться, а внимательно следит за игрой. Спрашивает потом: «Папа, а почему ты не прыгал за этим мячом?»

Сейчас она понимает, что я вратарь. Приходит ко мне на разминку перед игрой. И мне надо обязательно показать ей сердечко. Если не покажу, могу домой не возвращаться (улыбается). Она очень увлечена тем, что делает отец.

– Здесь есть определенные традиции в одежде – шорты нельзя носить, например. Это не проблема, как я понимаю?

– Надо принимать какие-то правила, это ведь я сюда приехал. Меня это вообще не смущает. Тем более я сам кавказец, мне эта культура близка. Нет вообще никаких ограничений, которые бы мешали работе.

Люди в Чечне очень гостеприимные. Когда узнают, подходят, спрашивают, как мне здесь, переживают – все ли хорошо. Отвечаю: «Ребят, я сам кавказец, не переживайте».

Для жизни тут все есть. В том числе очень вкусная кухня. Хотя из кавказской кухни я мясо практически не ем. Стараюсь правильно питаться, – сказал Шелия.

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7 комментариев

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Mechel**
Какая культура тебе христианину в Чечне близка?!))))
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Tigo_Volchara93
Раз его дети там кайфуют, то местные тем более наверно кайфуют
+2
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а ты смешной
Ответ Вадим Сидоров
Сначала у себя в стране надо разобраться, а потом уже "спасать" русских Донбасса.
Окошком ошибся , ботик ((
+6
-1
+5
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Number_2
Ответ Вадим Сидоров
Сначала у себя в стране надо разобраться, а потом уже "спасать" русских Донбасса.
Какие конкретные действия, на ваш взгляд, позволили бы решить «проблемы в стране»?
+2
-1
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Влад Путман
Ответ Александр Бугаев
Комментарий удален пользователем
Наверно можно прочитать в законе шариата, который так тщательно навязывает местный султан с ваххабитской бородкой.
+3
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-1
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Вадим Сидоров
Сначала у себя в стране надо разобраться, а потом уже "спасать" русских Донбасса.
+2
-5
-3
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Александр Бугаев
Комментарий удален пользователем
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Полуэктов Пётр
"я мясо практически не ем. Стараюсь правильно питаться"
Это две взаимоисключающие мысли.
+21
-2
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