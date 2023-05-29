Месси, Мбаппе и 4 игрока «Ланса» – в сборной сезона Лиги 1
Лионель Месси попал в сборную лучших игроков Лиги 1 по итогам сезона.
Символическая сборная составлена Национальным союзом профессиональных футболистов (UNFP).
Вратарь: Брис Самба («Ланс»);
Защитники: Ашраф Хакими, Нуну Мендеш (оба – «ПСЖ»), Кевин Данзо («Ланс»), Шансель Мбемба («Марсель»);
Полузащитники: Секо Фофана («Ланс»), Валантен Ронжье («Марсель»), Кефрен Тюрам («Ницца»);
Нападающие: Килиан Мбаппе, Лионель Месси (оба – «ПСЖ»), Лои Опенда («Ланс»).
Мбаппе признан лучшим игроком Лиги 1 в 4-й раз подряд. Месси претендовал на награду
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