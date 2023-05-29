Месси, Мбаппе и 4 игрока «Ланса» – в сборной сезона Лиги 1

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Лионель Месси попал в сборную лучших игроков Лиги 1 по итогам сезона.

Символическая сборная составлена Национальным союзом профессиональных футболистов (UNFP).

Вратарь: Брис Самба («Ланс»);

Защитники: Ашраф Хакими, Нуну Мендеш (оба – «ПСЖ»), Кевин Данзо («Ланс»), Шансель Мбемба («Марсель»);

Полузащитники: Секо Фофана («Ланс»), Валантен Ронжье («Марсель»), Кефрен Тюрам («Ницца»);

Нападающие: Килиан Мбаппе, Лионель Месси (оба – «ПСЖ»), Лои Опенда («Ланс»).

Мбаппе признан лучшим игроком Лиги 1 в 4-й раз подряд. Месси претендовал на награду

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10 комментариев

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Барсик Юрана
Ляказета капитально игнорят
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blaugrano
Утёрли помойные французские газеты, которые ради хайпа весь сезон давали Месси низкие оценки.
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Алексей Тарасюк
Где Саня Ляказет?! Ау!!!
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AnMe
Какое-то издевательство над Ляказетт
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Иван Иванов
Символично что там нет ни донаруммы ни Неймара ни вератти - тех кто собрался на выход из ПСЖ.
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Temp LC
Ответ зак
за 7 место в чемпионате? если не разбираешься в футболе, не пиши сюда, иди дальше облизывайся на Месси..
причём тут успехи команды, если именно он стал вторым лучшим бомбардиром и третьим по результативным действиям?
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зак
Ответ Temp LC
причём тут успехи команды, если именно он стал вторым лучшим бомбардиром и третьим по результативным действиям?
при том что сборная собрана из первых трех мест, тогда по логике из Лилля должен быть Дэвид, но его тоже нет..
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