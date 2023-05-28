Бензема признан лучшим французским игроком за пределами Лиги 1. Форвард «Реала» выиграл приз 4-й год подряд

Теги Карим Бензема Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига рейтинги Футбол

Карим Бензема признан лучшим французским футболистом, играющим за пределами Лиги 1.

Приз лучшему французскому игроку за границей вручается ежегодно членами Национального союза профессиональных футболистов (UNFP).

Форвард мадридского «Реала» выигрывает награду в 4-й раз подряд. L’Equipe сообщает, что приз был вручен Бензема в Мадриде.

В текущем сезоне Бензема выиграл в составе мадридского «Реала» Суперкубок Европы, клубный чемпионат мира и Кубок Испании, а также стал обладателем «Золотого мяча» в октябре 2022 года.

На счету француза 18 голов и 3 голевых передачи в 23 матчах Ла Лиги. Подробная статистика 35-летнего форварда доступна здесь.

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26 комментариев

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Евгений Вырныгаев
Ответ che kaif
Гризманн с 15+15 ничем не уступает
даже превосходит. Всё таки Гризманн в порядке весь сезон, а Бензема в начале сезона был травмирован. Хотя ЧМ тут в зачёт не идёт, но тоже оставил след. Гризманн>Бензема в сезоне 22/23
+32
-6
+26
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che kaif
Гризманн с 15+15 ничем не уступает
+28
-8
+20
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blaugrano
18+3 у форварда против 15+14 у плеймейкера.
Казалось бы, ответ очевиден. Но есть нюанс.
+23
-3
+20
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Бронислав Каминский
Ахаха опять Гризманна кинули в угоду бородатому пенальтисту
+26
-12
+14
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rigobersong
Нкунку лучшим бомбардиром Бундеслиги стал:) Очередное купленное голосование от Переса:)
+7
-3
+4
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Фарид Харисов
Ответ che kaif
Гризманн с 15+15 ничем не уступает
в пиаре уступает, вот и всё.
+6
-4
+2
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AnMe
Гризманн заслужил!!!
+3
-2
+1
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Леха Л
Ответ che kaif
Гризманн с 15+15 ничем не уступает
тоже самое хотел написать. Все просто забыли про Гризи. А он выдал топовый чемпионат мира и в Атлетико показал, что ещё может
+2
-1
+1
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Иван Иванов
Очень хорошо помню молодого Бензема в Лионе, кроме него там выделялся ещё и Хатем Бен Арфа, которому тоже прочили большое будущее.
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Дмитрий Формусатий
Ответ Бронислав Каминский
Ахаха опять Гризманна кинули в угоду бородатому пенальтисту
Свинцислав, бородатый, так еще и пенальтист … ты не спутал его со своим идолом ?
+4
-4
0
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Аркадий Аркадич
Ответ Streetbor
Гризманн, Нкунку, Коло Муани, но нет победитель Бензема. Перес и тут все купил ..
Кто все эти люди и что они выиграли?
+4
-4
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Wild91688
Ответ Аркадий Аркадич
Кто все эти люди и что они выиграли?
Растворялись в ЛЧ и в очных встречах
+2
-2
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