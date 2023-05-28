Бензема признан лучшим французским игроком за пределами Лиги 1. Форвард «Реала» выиграл приз 4-й год подряд
Карим Бензема признан лучшим французским футболистом, играющим за пределами Лиги 1.
Приз лучшему французскому игроку за границей вручается ежегодно членами Национального союза профессиональных футболистов (UNFP).
Форвард мадридского «Реала» выигрывает награду в 4-й раз подряд. L’Equipe сообщает, что приз был вручен Бензема в Мадриде.
В текущем сезоне Бензема выиграл в составе мадридского «Реала» Суперкубок Европы, клубный чемпионат мира и Кубок Испании, а также стал обладателем «Золотого мяча» в октябре 2022 года.
На счету француза 18 голов и 3 голевых передачи в 23 матчах Ла Лиги. Подробная статистика 35-летнего форварда доступна здесь.
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Казалось бы, ответ очевиден. Но есть нюанс.