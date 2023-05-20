Семак, Карпин, Федотов, Личка, Ташуев номинированы на приз лучшему тренеру сезона Мир РПЛ

Мир РПЛ объявила номинантов на приз лучшему тренеру сезона.

Во второй этап голосования по наградам премии Winline Герои РПЛ вышли следующие специалисты: Валерий Карпин (« »), Владимир Федотов ( ), Марцел Личка (« »), Сергей Семак (« »), Сергей Ташуев (« »).

Валерий Карпин и Владимир Федотов напрямую вышли во второй этап, так как дважды признавались Winline тренерами месяца по ходу сезона. Марцел Личка, Сергей Семак и Сергей Ташуев прошли в следующую стадию по итогам первого голосования, в котором участвовали журналисты.

Второй этап голосования пройдет с 20 по 27 мая, в нем примут участие болельщики. По итогам второго этапа лига сформирует списки финалистов, которые будут бороться за награды на третьем этапе голосования. Победителей выберут главные тренеры и капитаны команд Мир РПЛ, легенды лиги и эксперты телеканала «Матч Премьер».

Церемония награждения состоится 4 июня в Москве.

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