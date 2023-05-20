Семак, Карпин, Федотов, Личка, Ташуев номинированы на приз лучшему тренеру сезона Мир РПЛ

Теги ЦСКА Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия рейтинги Ахмат Сергей Ташуев Валерий Карпин Оренбург Владимир Федотов Марцел Личка Футбол

Мир РПЛ объявила номинантов на приз лучшему тренеру сезона.

Во второй этап голосования по наградам премии Winline Герои РПЛ вышли следующие специалисты: Валерий Карпин («Ростов»), Владимир Федотов (ЦСКА), Марцел Личка («Оренбург»), Сергей Семак («Зенит»), Сергей Ташуев («Ахмат»). 

Валерий Карпин и Владимир Федотов напрямую вышли во второй этап, так как дважды признавались Winline тренерами месяца по ходу сезона. Марцел Личка, Сергей Семак и Сергей Ташуев прошли в следующую стадию по итогам первого голосования, в котором участвовали журналисты.

Второй этап голосования пройдет с 20 по 27 мая, в нем примут участие болельщики. По итогам второго этапа лига сформирует списки финалистов, которые будут бороться за награды на третьем этапе голосования. Победителей выберут главные тренеры и капитаны команд Мир РПЛ, легенды лиги и эксперты телеканала «Матч Премьер». 

Церемония награждения состоится 4 июня в Москве. 

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

87 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Северный болельщик
А где три номинанта: Талалаев из Ахмата, Талалаев из Торпедо и Талалаев из Химок?
+151
-5
+146
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарид Харисов
Ответ Артем Гладских
Что тут личка забыл?
Заслужил тем, что превратил каждый матч Оренбурга в «цирк» в хорошем смысле этого слова.

Поставил весёлую и задорную игру брёвнам, обычно на игры команд такого уровня даже смотреть не хочется. Может быть это не супер эффективно, зато эффектно, а в нынешней РПЛ это уже достижение.
+59
-3
+56
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nogoi89
Семак 5 лет подряд беред чемпионство.
Давайте отдадим кому угодно, но не ему).
Слишком много боли Семак причинил некоторым)
+52
-23
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
polosaty
Ответ Северный болельщик
А где три номинанта: Талалаев из Ахмата, Талалаев из Торпедо и Талалаев из Химок?
Забыли, Талалаев с МатчТв. Или там своя награда.
+28
-2
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fjordy
Ответ Burel
семак за что ? За победы имени Кукуяна
Ты просто сгорел ))
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Егурнов
Ответ silantevaleksei864@gmail.com
Дайте Семаку состав без бразильцев где он будет???????
Уберите в МС де Брюйне, Холланда и вообще всех лидеров. И где будет Гвардиола?
+26
-6
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Колбаскер тут
Личка
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тимирлан Набиев
ну финалисты Семак Федотов Карпин.
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xoms
Три варианта, Семак, Федотов, Личка.
Приз зрительских отдал бы Личке, состав очень средний, а игру поставил хорошую, не автобус уж точно!
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nogoi89
Ответ Фарид Харисов
Ну Серёга вообще молодец, сделал то что от него все и ждали — привёл Зенит к чемпионству. Но я думаю, что «лучший тренер» — это тот, с кем команда в сезоне прыгнула как можно выше головы. Семаку можно будет дать, если он например проведёт сезон без поражений.
5 раз чемпионом стал....не дадим. Придумаем какой-то бред про сезон без побед. А, если он сделает, скажем, что нужно сделать 2 сезона. Ну-ну.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VLADIE
Михаил Галактионов тоже заслужил!
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
Если цена качество то Федотов
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарид Харисов
Ответ Nogoi89
Семак 5 лет подряд беред чемпионство. Давайте отдадим кому угодно, но не ему). Слишком много боли Семак причинил некоторым)
Ну Серёга вообще молодец, сделал то что от него все и ждали — привёл Зенит к чемпионству.

Но я думаю, что «лучший тренер» — это тот, с кем команда в сезоне прыгнула как можно выше головы. Семаку можно будет дать, если он например проведёт сезон без поражений.
+13
-6
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gaiar
Ответ Antagonist
Тогда уж Карпин без иностранцев в команде,вот где цена-качество
Так здесь выбирают тренера года, а не самую фартовую команду с средним качеством игры
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Severfan
Если ЦСКА удержит 2 место по итогам сезона, то моя тройка такая:
Федотов, Личка, Семак
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Prokofyev
Ответ Северный болельщик
А где три номинанта: Талалаев из Ахмата, Талалаев из Торпедо и Талалаев из Химок?
Там другая номинация: «лучший физрук года»
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nogoi89
Ответ Фарид Харисов
А зачем учитывать что он стал чемпионом 5 раз, если тут берется дистанция в один сезон? Тут же не приз лучшему за 5 сезонов. Ты предвзят.
Ахах. Я предвзят?? Чел выиграл за несколько туров до конца чемпионат с огромным отрывом, больше всех забили, меньше всех пропустили, и ты говоришь, что я предвзят? Что ты такое, вообще?))
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Васильев
Ташуев хорош, но мне кажется награду должен получать тренер отработавший весь сезон с командой.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Antagonist
Ответ T622222
Если цена качество то Федотов
Тогда уж Карпин без иностранцев в команде,вот где цена-качество
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Big Nick
Ответ silantevaleksei864@gmail.com
Дайте Семаку состав без бразильцев где он будет???????
На первом месте. Он и без них там был.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nogoi89
Ответ Burel
тогда лучше миллеру с дюковым вручить. При чем здесь семак: на бровке кивать и шимпанзе сможет
Сразу видно, шаришь в приматах. А к какому виду принадлежат Манчини и Луческу, раз такой специалист у нас появился?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gaiar
Ответ Тимирлан Набиев
ну финалисты Семак Федотов Карпин.
Личка обязан быть в топ-3.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Islam Gasanov
Федотов думаю должен быть второй год подряд занимать второе место с разными командами далеко не самыми сильными это круто. Да и быть вторым после Зенита в Газпром лиге это считай что чемпион
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фантом
Ответ Кирилл Голивец
Аргентинцы - это бревна? У нас Уфа 6 место занимала с Салатичами и Живоглядовыми, Тула 6 с Мирзовым, Химки 8-е с престарелым Глушаком, уже ставшим мемом. Без латиноамериканцев. Оренбург переоценен
Ну, кстати, перечисленные три команды занимали эти места с определенными тренерами - Семаком (странно, правда?), Черевченко и... снова Черевченко. Так что, возможно, дело не в Мирзове, Салатиче и аргентинцах, а как раз в том, что во всех случаях, включая нынешний "Оренбург", командами грамотно руководили.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Назаров
Личка, Семак, Федотов
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий