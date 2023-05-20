Семак, Карпин, Федотов, Личка, Ташуев номинированы на приз лучшему тренеру сезона Мир РПЛ
Мир РПЛ объявила номинантов на приз лучшему тренеру сезона.
Во второй этап голосования по наградам премии Winline Герои РПЛ вышли следующие специалисты: Валерий Карпин («Ростов»), Владимир Федотов (ЦСКА), Марцел Личка («Оренбург»), Сергей Семак («Зенит»), Сергей Ташуев («Ахмат»).
Валерий Карпин и Владимир Федотов напрямую вышли во второй этап, так как дважды признавались Winline тренерами месяца по ходу сезона. Марцел Личка, Сергей Семак и Сергей Ташуев прошли в следующую стадию по итогам первого голосования, в котором участвовали журналисты.
Второй этап голосования пройдет с 20 по 27 мая, в нем примут участие болельщики. По итогам второго этапа лига сформирует списки финалистов, которые будут бороться за награды на третьем этапе голосования. Победителей выберут главные тренеры и капитаны команд Мир РПЛ, легенды лиги и эксперты телеканала «Матч Премьер».
Церемония награждения состоится 4 июня в Москве.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Поставил весёлую и задорную игру брёвнам, обычно на игры команд такого уровня даже смотреть не хочется. Может быть это не супер эффективно, зато эффектно, а в нынешней РПЛ это уже достижение.
Давайте отдадим кому угодно, но не ему).
Слишком много боли Семак причинил некоторым)
Приз зрительских отдал бы Личке, состав очень средний, а игру поставил хорошую, не автобус уж точно!
Но я думаю, что «лучший тренер» — это тот, с кем команда в сезоне прыгнула как можно выше головы. Семаку можно будет дать, если он например проведёт сезон без поражений.
Федотов, Личка, Семак