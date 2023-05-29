«Спартак» ничем не удивил, если честно. Хорошо разобрали их, было все, к чему готовились». Защитник «Пари НН» Александров о матче
Защитник «Пари НН» Виктор Александров признался, что игра «Спартака» не удивила его.
В матче 29-го тура Мир РПЛ «Спартак» и «Пари НН» сыграли вничью (0:0).
«Нам хотелось выиграть у «Спартака». Наверное, ничья для нас – положительный результат. Мы сохранили для себя возможность остаться [в РПЛ] без стыковых матчей, это не может не радовать.
Если честно, «Спартак» ничем не удивил. Мы их хорошо разобрали до матча. Было все то, к чему и готовились. Конечно же, нам хотелось чуть-чуть побольше создавать впереди, к сожалению, не получилось», – сказал Александров.
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значит ничем не удивили и хорошо подготовились
Факелу чтобы быть выше них, достаточно ничьей в Питере, но скорее всего Факел просто там победит и все.
и, что характерно, единственный нижегородец.