«Спартак» ничем не удивил, если честно. Хорошо разобрали их, было все, к чему готовились». Защитник «Пари НН» Александров о матче

Теги Спартак премьер-лига Россия Пари НН Чемпионат.com Виктор Александров Футбол

Защитник «Пари НН» Виктор Александров признался, что игра «Спартака» не удивила его.

В матче 29-го тура Мир РПЛ «Спартак» и «Пари НН» сыграли вничью (0:0).

«Нам хотелось выиграть у «Спартака». Наверное, ничья для нас – положительный результат. Мы сохранили для себя возможность остаться [в РПЛ] без стыковых матчей, это не может не радовать.

Если честно, «Спартак» ничем не удивил. Мы их хорошо разобрали до матча. Было все то, к чему и готовились. Конечно же, нам хотелось чуть-чуть побольше создавать впереди, к сожалению, не получилось», – сказал Александров.

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19 комментариев

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Spartakus1984
Меня тоже Спартак ничем не удивил,я чуствовал еще до матча,что не победим,вырвать матч у Краснодара,обыграть ЦСКА а потом потерять очки с Химками и НН,это необъяснимо и печально.
+15
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+9
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sled
Ответ artem saribekyan
А чем мог Спартак удивить? Ну максимум, что могли сделаь, это устроить навал с надеждой на пенальти + вероятную помощь судьи. О судьях... Они в большинстве своем,уже боятся судить Спартак! Ору, криков и всемирного плача боятся- вот что их решает их понты больше всего.. А по игре... Ну, обычная среднего уровня команда по меркам РПЛ- ничего особенного, если не считать
С боброедкой второй день отмечаешь победу Эрдогана?
+3
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Ковид 07.10.52
Мы бы им дали, если бы они нас догнали....
+5
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Demedieu
Соболева то не было и удивлять было некому
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Алексей Магоев
Готовились они... Весь матч играли по схеме 9-1-0, падали от ветра и валялись в муках, даже Юран не отпирается, что затягивали время внаглую. С реализацией надо что-то делать.
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Дядя ТУРА
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последние 20 минут одна контратака с нашей помощью, конечно ничем вас не удивили...
результат для них приемлен
значит ничем не удивили и хорошо подготовились
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Caniball
Причем это очко НН вообще ничего не дает.
Факелу чтобы быть выше них, достаточно ничьей в Питере, но скорее всего Факел просто там победит и все.
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Gustav Forsberg
Александров - открытие сезона у Пари прям.
и, что характерно, единственный нижегородец.
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Никому_никабельный
Какие же у нас в РПЛ неудивительные футболисты. Кого чего не спроси, ничему неудивляются
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Александр Баскаков
Он и не должен удивлять и так перебрали очков
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ЗЕНИТ65
Ответ </c/>
результат на табло тут не поспоришь, но говорить эту дичь что говорит защитник просто смешно...отбивались последние минуты без шансов, просто повезло, что не смог забить туповатый Николсон и не повезло Мозесу...
Ну да, Спартак только в конце матча смог в створ ворот попасть.
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Ответ Konstantin Zorin
Победители Сочи! Что им какой-то там Спартак.
матч нн-сочи это настоящая битва в стиле товарищеских матчей, жаль что такой статус матча нельзя было присвоить...
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Gustav Forsberg
Ответ Caniball
Причем это очко НН вообще ничего не дает. Факелу чтобы быть выше них, достаточно ничьей в Питере, но скорее всего Факел просто там победит и все.
еще как дает
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