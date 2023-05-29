«Спартак» ничем не удивил, если честно. Хорошо разобрали их, было все, к чему готовились». Защитник «Пари НН» Александров о матче

Защитник «Пари НН» Виктор Александров признался, что игра «Спартака» не удивила его.

В матче 29-го тура Мир « » и « » сыграли вничью (0:0).

«Нам хотелось выиграть у «Спартака». Наверное, ничья для нас – положительный результат. Мы сохранили для себя возможность остаться [в РПЛ] без стыковых матчей, это не может не радовать.

Если честно, «Спартак» ничем не удивил. Мы их хорошо разобрали до матча. Было все то, к чему и готовились. Конечно же, нам хотелось чуть-чуть побольше создавать впереди, к сожалению, не получилось», – сказал .

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