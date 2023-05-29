Гари Невилл: «При Почеттино в «Челси» не будет ерунды вроде появления владельцев в раздевалке, и он не взялся бы за команду без огромного потенциала. Маурисио сразу улучшит ситуацию»
Гари Невилл уверен, что «Челси» не зря назначает Маурисио Почеттино главным тренером.
«Мне нравится Почеттино. Именно благодаря ему, а также чистке состава и подписанию одного-двух футболистов на правильные позиции «Челси» может провести следующий сезон на очень хорошем уровне.
Почеттино не взялся бы за команду, у которой не видно огромного потенциала для возвращения «Челси» на самую вершину АПЛ. Он уже проделывал это с «Тоттенхэмом», ситуация отличается не так уж сильно.
Он сразу привнесет стабильность. При нем в клубе не будет всякой ерунды вроде появления владельцев в раздевалке. Он такое не примет. И в этом смысле решение его назначить очень хорошее. Я не думаю, что «Челси» может ошибиться с этим назначением. Почеттино сразу же улучшит ситуацию», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в своем подкасте.
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То есть в ПСЖ ему состав стартовый называли, а в Челси Боули все рычаги управления предоставить
.
С такими вливаниями ухудшить ситуацю может только сам Невилл.
То что Поч в ТТХ не взял ни одного трофея я знаю,не зря же петухов называют безтрофейником.Но скажи мне кто в последний раз после Поча выводил команду хотя бы из группы ЛЧ?)
И на третье место в АПЛ,тот же Конте и Моур этого сделать не смогли (а им давали деньги на трансферы в отличии от Поча).