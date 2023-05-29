Гари Невилл: «При Почеттино в «Челси» не будет ерунды вроде появления владельцев в раздевалке, и он не взялся бы за команду без огромного потенциала. Маурисио сразу улучшит ситуацию»

Теги Гари Невилл Челси премьер-лига Англия Тоттенхэм Маурисио Почеттино Тодд Боули Футбол

Гари Невилл уверен, что «Челси» не зря назначает Маурисио Почеттино главным тренером.

«Мне нравится Почеттино. Именно благодаря ему, а также чистке состава и подписанию одного-двух футболистов на правильные позиции «Челси» может провести следующий сезон на очень хорошем уровне.

Почеттино не взялся бы за команду, у которой не видно огромного потенциала для возвращения «Челси» на самую вершину АПЛ. Он уже проделывал это с «Тоттенхэмом», ситуация отличается не так уж сильно.

Он сразу привнесет стабильность. При нем в клубе не будет всякой ерунды вроде появления владельцев в раздевалке. Он такое не примет. И в этом смысле решение его назначить очень хорошее. Я не думаю, что «Челси» может ошибиться с этим назначением. Почеттино сразу же улучшит ситуацию», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в своем подкасте.

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20 комментариев

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Edwin_Hubble
Ответ Eugeny Grebenkou
Почетино образца начала его прихода в тотенхем был хорош… жаль только без трофеев этот этап карьеры) а вот в топ клубе можно сказать провалился
Единственный топ клуб в его карьере - это мусорный псг, и он там не провалился, играв в полуфинале ЛЧ, пройдя по пути Баварию Флика.
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Акира_1
Кстати, Боэли последние игры вообще не видать на Бридж. Может гнева трибун боится, а может наигрался наконец-то в Фифу и больше не будет лезть в дела Челси. При втором варианте Почеттино мог бы спокойно работать и строить команду без склок с Боэли.
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The Best
Ответ Акира_1
Кстати, Боэли последние игры вообще не видать на Бридж. Может гнева трибун боится, а может наигрался наконец-то в Фифу и больше не будет лезть в дела Челси. При втором варианте Почеттино мог бы спокойно работать и строить команду без склок с Боэли.
Очень на это надеюсь 🙏
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Romeo Yankovich
Ответ Edwin_Hubble
Единственный топ клуб в его карьере - это мусорный псг, и он там не провалился, играв в полуфинале ЛЧ, пройдя по пути Баварию Флика.
ага. а до этого Барселону Месси. но Бавария была без левандовского в первом матче, кажется, или в двух
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Андрюха с района
Ответ Ебздрогыч
Главное, чтобы Почеттино смог принести с собой ДНК побед из Тоттенхэма...
Которая еще и безтрофейная?) Физрук это обеспечит)
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The Best
Ответ Андрюха с района
Которая еще и безтрофейная?) Физрук это обеспечит)
Андрюха вали обратно на свой район,футбол не твоё.Человек вывел Тоттенхэм в финал ЛЧ,и это он раскрыл Сона,Хари Кейна и Деле Алли который при нем показывал свой лучший футбол.Он мог бы добиться большего если бы в Тоттенхэме ему дали деньги на усиление команды,но куда ему до Андрюхи с района который умнее всех и вся.
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Ебздрогыч
Главное, чтобы Почеттино смог принести с собой ДНК побед из Тоттенхэма...
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Виталий Ан
Почетино не однозначная фигура для меня. Явно не самый плохой специалист, но и что то уверенно сказать о нем нельзя. Будет интересно что он сможет привнести команде. Хотя во главе Челси очень многих хотелось посмотреть, Спалетти, Нагеля, или еще кого. Есть уверенность что хороший специалист сможет сразу поставить игру. Только однозначно не хочется чтоб остался Френк.
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Rio (BLR)
Бугога.
То есть в ПСЖ ему состав стартовый называли, а в Челси Боули все рычаги управления предоставить

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Rio (BLR)
Но так-то да.
С такими вливаниями ухудшить ситуацю может только сам Невилл.
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neolol0
Лол, как будто Боули будет его спрашивать.
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Shuba Jr.
Ответ Romeo Yankovich
ага. а до этого Барселону Месси. но Бавария была без левандовского в первом матче, кажется, или в двух
исходя из твоих слов, Бавария - так себе клуб, раз настолько зависима лишь от одного игрока, пусть и такого нападающего! сразу оправдания ей нашёл
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Romeo Yankovich
Ответ Shuba Jr.
исходя из твоих слов, Бавария - так себе клуб, раз настолько зависима лишь от одного игрока, пусть и такого нападающего! сразу оправдания ей нашёл
а с твоих слов получается, что любой другой топ, потеряв ключевого игрока, не заметит потери бойца
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Shuba Jr.
Ответ Romeo Yankovich
а с твоих слов получается, что любой другой топ, потеряв ключевого игрока, не заметит потери бойца
а разве ТОП-КЛУБ должен зависить от одного игрока? так это какой вообще топ?
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Андрюха с района
Ответ Edwin_Hubble
Единственный топ клуб в его карьере - это мусорный псг, и он там не провалился, играв в полуфинале ЛЧ, пройдя по пути Баварию Флика.
Но куда значимее то, что с парижским мешком он упустил чемпионство) Провал)
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Romeo Yankovich
Ответ Shuba Jr.
а разве ТОП-КЛУБ должен зависить от одного игрока? так это какой вообще топ?
назови мне топа, который не зависит от своего топаря??? МС без де брюйне легко переносит??? может барса без Месси была так же хороша(видели барсу, которая после травмы Месси лихорадила), может реал не зависил от топарей своих??? и что, их этот факт делал не топ клубами??? ты если желочь думаешь куда отложить, то сходи в туалет, чувак. ты тут без единого довода многие топ клубы опустил
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The Best
Ответ Андрюха с района
Сколько школьных эмоций) Это одна лирика, которая вообще мало кому сдалась) Только таким мальцам как ты, если только) А теперь, школьник, тебе вопрос, на который если ты не ответишь, тогда точно футбол - это не твое: какие трофеи он взял с ттх?)
Школьником меня называет человек у которого каждый второй это физрук,учи уроки лучше.Или у тебя уже летние каникулы начались поэтому ты пришёл сюда писать свои высеры?)
То что Поч в ТТХ не взял ни одного трофея я знаю,не зря же петухов называют безтрофейником.Но скажи мне кто в последний раз после Поча выводил команду хотя бы из группы ЛЧ?)
И на третье место в АПЛ,тот же Конте и Моур этого сделать не смогли (а им давали деньги на трансферы в отличии от Поча).
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