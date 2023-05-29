Директор «Локо» о контракте Дзюбы: «Условия стали лучше, в соответствии с уровнем Артема. Проблем не возникло, договорились быстро»

Директор «Локомотива» заявил, что контракт с Артемом Дзюбой продлен на улучшенных условиях.

Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента в феврале, подписав контракт до конца сезона. На прошлой неделе было объявлено о продлении контракта с форвардом по схеме «1+1».

«Это важное переподписание. доказал все своей работой, своими голами, это помощник в коллективе, очень важный человек в команде.

Проблем [с продлением контракта] не было, у него квалифицированный агент, мы очень быстро договорились. Финансовые условия по соглашению, конечно, изменились, потому что Артем приходил на совсем другие условия, и сначала мы вообще не говорили про деньги. Сейчас условия стали получше, они соответствуют его уровню, его зарплата достойная», – сказал .

В 10 матчах за « » в РПЛ Дзюба забил 8 голов и отдал 5 голевых передач. Подробная статистика 34-летнего форварда доступна здесь.

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