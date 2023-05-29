Рафинья не рассматривает уход из «Барселоны», несмотря на интерес из АПЛ

Теги Барселона Ла Лига Рафинья Диас Футбол

Рафинья Диас не хочет уходить из «Барселоны».

Вингер не рассматривает возможность ухода из каталонского клуба, сообщает Diario Sport. Его цель – закрепиться в команде Хави. Бразилец уверен, что может расти в «Барсе» и играть ключевую роль. 

Рафинья сообщил своим ближайшим друзьям, что на сто процентов верит в свои способности, и ни он, ни его окружение не станут бы рассматривать возможность ухода из «Барсы», несмотря на интерес из АПЛ. Сообщалось, что в услугах 26-летнего футболиста заинтересованы «Челси» и «Ньюкасл». 

В сезоне-2022/23 Рафинья провел 35 матчей в Ла Лиге, отличившись 7 голами и 7 ассистами. Его статистику можно найти здесь

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17 комментариев

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инок
Рафинья выполняет много черновой работы, и даже несмотря на это у него неплохая статистика, да и конкуренция в команде нужна.
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TAGAY
Раф для первого сезона провел отличный сезон. его гол+пас принесли в лиге 24 очка, что например почти 3 раза больше чем у Усмана(9).это еще он половину провел не на своей позиции.. второй сезон будет еще лучше, а если придет еще один хороший хав-креативщик Раф будет чертовски полезен. надо его оставить если есть возможность. чего стоит то что по нему есть интерес от немало команд тогда как Усмана летом бесплатно никто не взял.
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прощай Роналду
Вот такие пахари должны держаться за клуб а не всякие Умтити, Умтити кстати помог Лечче остаться в Серии А и его скорее всего заберут насовсем как и ТТХ Лангле, 👍🏻 надеюсь Фати всё таки выстрелит наконец, ему бы уверенность и агрессивность Гави и разорвёт всю европу не то что ЛаЛигу
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Керим Керимов
Ответ kaka10
Барса своих легенд Пике и Альбу насильно выгоняют. С Рафинией проблем уж точно не будет при желании
почему это выгоняют?это им лучше в конце карьеры хорошие бабки срубить в саудовской Аравии,они завоевали все что можно,теперь можно и о деньгах думать
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MK
Ну как бы тренерский штаб тоже против ухода
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Budabuda
учитывая травматичность Дембеле, Раф жизненно важный игрок. страшно представить, что будет с Барсой если она останется только с Фати и Фераном.
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Тиксон
Рафа боец, школа Бьелсы и Лидса. Конечно надо оставаться
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blaugrano
Не уйдёт, очевидно же. Топ-замены ему не найти, а менять шило на мыло..
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Анвар Масимов
Ответ прощай Роналду
Вот такие пахари должны держаться за клуб а не всякие Умтити, Умтити кстати помог Лечче остаться в Серии А и его скорее всего заберут насовсем как и ТТХ Лангле, 👍🏻 надеюсь Фати всё таки выстрелит наконец, ему бы уверенность и агрессивность Гави и разорвёт всю европу не то что ЛаЛигу
как вы надеоди уже . то Ферран выдаст один матч нормальный против дохлой команды и его оставляете , верите в него . то в Фати. не выстрелят они уже . всю атаку разогнать надо . к этим двоим ещё и польское дерево
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прощай Роналду
Ответ Анвар Масимов
как вы надеоди уже . то Ферран выдаст один матч нормальный против дохлой команды и его оставляете , верите в него . то в Фати. не выстрелят они уже . всю атаку разогнать надо . к этим двоим ещё и польское дерево
Дембеле тоже был для тебя петух, теперь же без него никуда
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Анвар Масимов
Ответ TAGAY
Раф для первого сезона провел отличный сезон. его гол+пас принесли в лиге 24 очка, что например почти 3 раза больше чем у Усмана(9).это еще он половину провел не на своей позиции.. второй сезон будет еще лучше, а если придет еще один хороший хав-креативщик Раф будет чертовски полезен. надо его оставить если есть возможность. чего стоит то что по нему есть интерес от немало команд тогда как Усмана летом бесплатно никто не взял.
ему бы научиться один в один обыгрывать .
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