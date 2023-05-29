Рафинья не рассматривает уход из «Барселоны», несмотря на интерес из АПЛ

Рафинья Диас не хочет уходить из «Барселоны».

Вингер не рассматривает возможность ухода из каталонского клуба, сообщает Diario Sport. Его цель – закрепиться в команде Хави. Бразилец уверен, что может расти в «Барсе» и играть ключевую роль.

Рафинья сообщил своим ближайшим друзьям, что на сто процентов верит в свои способности, и ни он, ни его окружение не станут бы рассматривать возможность ухода из «Барсы», несмотря на интерес из АПЛ. Сообщалось, что в услугах 26-летнего футболиста заинтересованы «Челси» и «Ньюкасл».

В сезоне-2022/23 провел 35 матчей в , отличившись 7 голами и 7 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

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