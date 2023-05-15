Рафинья о чемпионстве: «Мало кто из журналистов мог предугадать, что «Барса» победит с таким большим отрывом»

Рафинья высказался о чемпионстве «Барселоны» в Ла Лиге.

«Я очень доволен, и не только за себя. Вся команда проделала огромную работу. Мало кто из нас выигрывал ранее , для многих это первое чемпионство, и оно особенное. Мы упорно трудились ради этого.

Мало кто из журналистов мог предугадать, что мы победим с таким большим отрывом. Мы работаем спокойно, в тишине», – сказал вингер «Барселоны».

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