Юран о задержке времени в матче со «Спартаком»: «Не говорю игрокам «Пари НН» лежать на поле, но сбивать темп – конечно. 10 лет играл в Европе – там те же хитрости»

Сергей Юран заявил, что просил игроков «Пари НН» снижать темп игры в матче со «Спартаком».

Матч 29-го тура Мир РПЛ между «Пари НН» и «Спартаком» завершился вничью со счетом 0:0.

– Вы сказали, что все тактические задачи были выполнены. Была ли среди них задача потягивать время?

– Никогда не скажу игрокам, чтобы они лежали на поле. Но сбивать темп, когда идет сильное напряжение на оборону, – конечно.

Как говорится, когда уже задышали жабрами, нужно действовать не спеша: ауты вбрасывать, стандарты разыгрывать и так далее.

Я 10 лет играл в Европе. Поверьте мне, там то же самое. Психуют все, когда такие хитрости применяются. Или посмотрите еврокубки – то же самое. Рабочие моменты, – сказал главный тренер «Пари НН».

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