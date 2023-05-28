Юран о задержке времени в матче со «Спартаком»: «Не говорю игрокам «Пари НН» лежать на поле, но сбивать темп – конечно. 10 лет играл в Европе – там те же хитрости»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сергей Юран тактика Пари НН Спорт-Экспресс Футбол

Сергей Юран заявил, что просил игроков «Пари НН» снижать темп игры в матче со «Спартаком».

Матч 29-го тура Мир РПЛ между «Пари НН» и «Спартаком» завершился вничью со счетом 0:0.

– Вы сказали, что все тактические задачи были выполнены. Была ли среди них задача потягивать время?

– Никогда не скажу игрокам, чтобы они лежали на поле. Но сбивать темп, когда идет сильное напряжение на оборону, – конечно.

Как говорится, когда уже задышали жабрами, нужно действовать не спеша: ауты вбрасывать, стандарты разыгрывать и так далее.

Я 10 лет играл в Европе. Поверьте мне, там то же самое. Психуют все, когда такие хитрости применяются. Или посмотрите еврокубки – то же самое. Рабочие моменты, – сказал главный тренер «Пари НН».

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21 комментарий

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Bartez1986
Ой, да все так делают. По такому поводу претензии предъявлять - вообще ни о чем
+35
-1
+34
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Otchelnik
А когда Джикия валяется и тянет время ,это конечно другое.
+25
-8
+17
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gusilebedi
Не говорю игрокам лежать на поле, но начиная с первого тайма по полминуты мяч от ворот выбивать прошу )))
+12
-8
+4
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Мистер Фикс
Ответ Geo07
Больше всего поразил Гацкан. В конце там кто-то из темненьких Нижнего в середине поля улегся мол больно.. и судья не против.. и тут подскакиванет Гацкан (капитан удерживающей команды!) и грубо за руку поднимает своего мол хорош симулировать, работай! =)))
Ничего себе, Гацкан карьеру возобновил?)
+3
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+3
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gusilebedi
Ответ Diald
Спартак же ни когда так не делает, время не затягивает, да?) или это другое?)
И Спартак затягивает и валяется и джикия хитрит и это раздражает меня как и других . Но в конце матча , а не с 10 минуты начиная ) я всё понимаю , но это слишком .
+5
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NIK7478
Глупый вопрос журналюги.
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Geo07
Больше всего поразил Гацкан. В конце там кто-то из темненьких Нижнего в середине поля улегся мол больно.. и судья не против.. и тут подскакиванет Гацкан (капитан удерживающей команды!) и грубо за руку поднимает своего мол хорош симулировать, работай! =)))
0
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spartak_1988
Тут НН сыграли по конспектам Ахмата, что Юран прекрасно осознавал. Ну а Спартак опять наступает на те же грабли, не может взломать автобус, навесы не зарешали в этот раз(((
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Diald
Ответ gusilebedi
Не говорю игрокам лежать на поле, но начиная с первого тайма по полминуты мяч от ворот выбивать прошу )))
Спартак же ни когда так не делает, время не затягивает, да?)
или это другое?)
+8
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Ксяоми Ноутов
Ответ Otchelnik
А когда Джикия валяется и тянет время ,это конечно другое.
НН сегодня минут на 20 належал, столько ни одна команда не валялась. Вратарь вообще с первых минут тянул время, а жёлтую получил за это только в концовке.
+6
-6
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spartak_1988
Ответ Ксяоми Ноутов
НН сегодня минут на 20 належал, столько ни одна команда не валялась. Вратарь вообще с первых минут тянул время, а жёлтую получил за это только в концовке.
Юран сыграл по конспектам Ташуева из Ахмата, чему в глубине души очень рад. Но для футбола это конечно полная габелла.
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Руслан Ляхерман
Ответ Мистер Фикс
Ничего себе, Гацкан карьеру возобновил?)
Гоцук
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Geo07
Ответ Мистер Фикс
Ничего себе, Гацкан карьеру возобновил?)
Ох да, Гоцук.. Вспомнился старинный анекдот про медведя что устроился сторожем на стройку.. "Да кто ж этих молдаван считает.."=))))
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KOTOV71
Ответ NIK7478
Глупый вопрос журналюги.
Провокация.
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spartak_1988
Ответ Алексей Магоев
Круто, чемпионство по лежанию выиграно нн без вариантов
Ахмат поспорил бы)
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