Аршавин о фильме Гая Ричи про него: «Это неправда, думаю. И у меня нет заинтересованности в этом»

Экс-хавбек высказался о съемках Гаем Ричи фильма про него.

О том, что режиссер «Большого куша» собирался снять фильм про трансфер россиянина из в лондонскую команду, сообщал бывший агент Аршавина Деннис Лахтер.

– Читали недавнее интервью своего бывшего агента Денниса Лахтера? Ну или хотя бы фрагменты про себя видели?

– Звонили из газеты, которая брала это интервью, спрашивали, буду ли я что-то комментировать, мол, он меня жадюгой назвал. Но я даже ничего не хочу отвечать.

– Вас что-то в нем задело? Или абсолютно по барабану?

– Если бы мне не позвонили и не сказали, я бы об этом интервью даже не узнал.

– Даже если предположить, что Лахтер – большой сказочник, вы бы хотели, чтобы Гай Ричи снял фильм про вашу историю?

– Я думаю, что про Гая Ричи там неправда – у Денниса хорошая фантазия. Но, даже если бы мне предложили поучаствовать в таком проекте, я бы вряд ли дал согласие. Для вас, я понимаю, звучит имя «Гай Ричи» – надо сразу бежать, нестись и сниматься. Но когда ты живешь в Лондоне – блин…

Я вообще просто отношусь к знаменитостям. Если ты пожил в Лондоне и встречал их каждый вечер, для тебя это уже обыденность.

– А если бы предложили известного актера на роль Аршавина – кого бы выбрали?

– Ну сыграл бы кто-то – и сыграл. У меня нет заинтересованности в фильме про меня. Я хочу жить своей жизнью – мне не нужно дополнительного привлечения внимания к своей персоне.

– Неужели это не польстило бы самолюбию?

– Что могло польстить – уже «отольстило», – сказал Аршавин.