Черчесов о «Зените»: «Заслуженный чемпион. Надо приглашать правильных игроков, хорошо их тренировать, требовать с них. У клуба и Семака это получается»

Станислав Черчесов объяснил пятое подряд чемпионство «Зенита» в Мир РПЛ.

« » набрал больше всех очков, забил больше всех, пропустил меньше всех – вот он и заслуженный чемпион. Потенциал у клуба большой, соответственно, большой он и у команды.

Многие говорят, что все получается у «Зенита» само собой, но на самом деле само собой никогда ничего не происходит. Надо приглашать правильных игроков, хорошо их тренировать, требовать с них. У клуба и это получается, поэтому уже который год подряд они показывают стабильные результаты.

Могу только за них порадоваться», – сказал главный тренер «Ференцвароша».

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