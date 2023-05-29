Черчесов о «Зените»: «Заслуженный чемпион. Надо приглашать правильных игроков, хорошо их тренировать, требовать с них. У клуба и Семака это получается»

Теги Зенит Сергей Семак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Футбол

Станислав Черчесов объяснил пятое подряд чемпионство «Зенита» в Мир РПЛ.

«Зенит» набрал больше всех очков, забил больше всех, пропустил меньше всех – вот он и заслуженный чемпион. Потенциал у клуба большой, соответственно, большой он и у команды.

Многие говорят, что все получается у «Зенита» само собой, но на самом деле само собой никогда ничего не происходит. Надо приглашать правильных игроков, хорошо их тренировать, требовать с них. У клуба и Семака это получается, поэтому уже который год подряд они показывают стабильные результаты.

Могу только за них порадоваться», – сказал главный тренер «Ференцвароша».

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13 комментариев

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Pok_Toholo
Спартак: ныть, кричать, искать заговор, проводить чаепития
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Black Phoenix
Спартак: ныть, подозревать, сетовать на судейство, обвинять всё вокруг в судейском и вселенском заговоре.

Динамо: каждый год разбазаривать хороший бюджет на распилы и прочую ерунду вместо того, чтоб соперничать с Зенитом, и не быть цирком шапито в подвале таблицы.

Локо: скатиться из-за кризисного управления и неправильного менеджмента и чудом выплыть из зоны стыков за счёт приглашения ветеранов, в первую очередь Дзюбы.

Зенит: пятый год подряд упорно работать, вести здоровый менеджмент и развивать потенциал клуба на благо результатов.

Хейтеры: Зенит всё купил, Зенит незаслуженный чемпион. Это подстава. Всё неправильно! Судейский проект!

Ну да, ну да. Конечно.
+22
-5
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Сергей Жарковский
Всё сказанное Станиславом Саламовичем толком и по делу!👍
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lovkac
Как говорится, нормально делай - нормально будет
+2
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Удар Кержакова
Ответ Zorggggg
Зенит: завалить баблом. Менеджмент и работа с собственными воспитанниками по нолям.
В Зените весь сезон минимум на поле выходило 2 своих воспитанника. У Спартака в матче Зенитом вышло 0 своих. Также у всех клубов из топ-8 играет как минимум 1 воспитанник Зенита.
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Ростов-на-Дону
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Харламов Никита
на замену Семака что-ли метит ;)
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Джиза
Кстати, тут подумал про Семака. Есть способ понять, какой он тренер. Надо дать ему ЦСКА, Спартак, Динамо или Локо. Команду, в которой и так неплохие игроки, плюс пару человек под него привезти. И посмотреть, какими они станут. Кажется, это более показательно, чем "отправлять" его в Уфу или Урал.
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Удар Кержакова
Ответ Pok_Toholo
Спартак: ныть, кричать, искать заговор, проводить чаепития
И при этом имеют шансы на второе место)) Спрашивается зачем платить если можно наныть?)
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Катя СПб
Ответ Собиратель хаоса
Забыл самое главное сказать, что надо приглашать правильных спонсоров.
Это у том числе. А не всяких Швондеров и их Зарем.
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