Черчесов о «Зените»: «Заслуженный чемпион. Надо приглашать правильных игроков, хорошо их тренировать, требовать с них. У клуба и Семака это получается»
Станислав Черчесов объяснил пятое подряд чемпионство «Зенита» в Мир РПЛ.
«Зенит» набрал больше всех очков, забил больше всех, пропустил меньше всех – вот он и заслуженный чемпион. Потенциал у клуба большой, соответственно, большой он и у команды.
Многие говорят, что все получается у «Зенита» само собой, но на самом деле само собой никогда ничего не происходит. Надо приглашать правильных игроков, хорошо их тренировать, требовать с них. У клуба и Семака это получается, поэтому уже который год подряд они показывают стабильные результаты.
Могу только за них порадоваться», – сказал главный тренер «Ференцвароша».
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Динамо: каждый год разбазаривать хороший бюджет на распилы и прочую ерунду вместо того, чтоб соперничать с Зенитом, и не быть цирком шапито в подвале таблицы.
Локо: скатиться из-за кризисного управления и неправильного менеджмента и чудом выплыть из зоны стыков за счёт приглашения ветеранов, в первую очередь Дзюбы.
Зенит: пятый год подряд упорно работать, вести здоровый менеджмент и развивать потенциал клуба на благо результатов.
Хейтеры: Зенит всё купил, Зенит незаслуженный чемпион. Это подстава. Всё неправильно! Судейский проект!
Ну да, ну да. Конечно.