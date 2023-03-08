«Динамо» Тбилиси: «Мы за европейский путь Грузии. Евросоюз должен быть одной из главных целей нашей страны»

Теги Динамо Тбилиси высшая лига Грузия Европейский союз Гагра Политика Футбол

Грузинские клубы выступили против закона об иноагентах в стране.

7 марта парламент Грузии в первом чтении принял закон об «иностранных агентах». После это в Тбилиси прошли тысячи человек вышли на акцию протеста.

«Динамо» Тбилиси как один из главных носителей идентичности Грузии есть и будет одной из главных движущих сил самовыражения грузинского народа.

Наш клуб, большая динамовская семья, поддерживает европейский путь Грузии. Мы рассматриваем эту инициативу [о принятии законопроекта об иноагентах] как угрозу нашему пути.

Наш футбол, как и наша страна, нуждается в развитии, и большая часть населения Грузии неоднократно отмечала, что видит возможность этого развития только в европейской семье.

Евросоюз должен быть одной из главных целей нашей страны, и правомерность этого пути не подлежит пересмотру», – говорится в заявлении «Динамо» Тбилиси.

«У «Гагры» не может не быть европейского выбора, потому что только в европейской семье возможно избавиться от тяжелого бремени переезда [с территории Абхазии].

Потому что Европа – единственный способ изгнать оккупанта с нашей земли. Потому что Европа – это единственная надежда, что однажды мы вернемся к себе домой в Гагры и примем наших соперников на своей арене. Потому что сама Грузия – это Европа», – говорится в заявлении клуба «Гагра».

«Будущее Грузии – в Европе». Хвича о протестах в стране

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40 комментариев

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Tiestorzn17
Кажется через месяц нам будут затирать про грузинских нацистов…
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Hong Kil
Это же хачи какие то, они думают что в Эуропе находятся?
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Amalfitano
Интересная у грузин нынче ситуация. Агенты запада борятся с агентами запада ради попадания в клуб западных держав.))
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Raybay
Ответ В Питере Пять
Уровень жизни западной Европы – то, к чему должны стремиться страны бывшего союза. И года до 2012 казалось, что Россия и идёт по этому пути. Но потом что-то пошло не так.
точно, сегодня большинству россиян кажется что вокруг одни русофобы, если количество русофобов вокруг так выросло и они весь мир - русофобы, возможно с Россией что то не так? а может пропаганде так выгодно преподносить?
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analogia
Стоило только США засунуть свой нос в Грузию, как начинается новый евромайдан 2.0, и на сколько же лицемерным было вчерашнее видео президента Грузии на фоне статуи свободы в Нью-Йорке, уму не постижимо. Протестующие коктейли Молотова кидают в полицейских, а администрация США угрожает санкциями тем, кто эти протесты пытается подавить. Мир уже сошел с ума, или только сходит ? Откуда столько лицемерия ?
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Екн Лор
Ответ Новый Орлеан
А что развала не было? Абхазия и Южная Осетия - тю-тю!
А Абхазия с Осетией до Саакашвили были под контролем Грузии?
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Остап Бендер
Ответ Оригинальный Ник
Потому что в Грузии происходят протесты во имя Свободы, и их надо освещать изо всех щелей (кому надо — это мы опустим). В Молдавии, кстати, тоже протесты проходили и проходят, но их не освещают совсем, потому что это неправильные протесты
Штаты говорят, мы введем персональные санкции за разгон мирного митинга в Грузии…во Франции прессуют митингующих, тишина…видимо бьют демократичными дубинками)
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Raybay
Ответ sp.msk.86
Когда вся "успешная" европейская жизнь подошла к краю и начинает свой спуск по камням с постоянным ускорением, продажные элиты бывшего советского союза ведут свои страны в эти несбыточные времена, которые были для европы следствием их политики - завоевать, уничтожить, приструнить, сделать рабами, но это время подходит к концу. Европа перестает быть точкой силы, не видят это либо глупые люди, либо предатели, которые надеются ухватить свой кусок и обосноваться в будущем там, где будет комфортно, но это будет не его страна.
каждый должен заниматься своей судьбой, пускай сами решают.
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Максим Ачкасов
Ответ Игорь Новиков
В чем выгода-то? Жить в такой же нищете, как и народ России?
Быть рабами запада , которые их за людей то не держат, и ведут на убой гораздо лучше
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Iuasanotu
Молдавия, национальные протесты и пророссийские протесты - США осуждает
Грузия - протесты за западные интересы - США одобряет
Классика
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В Питере Пять
Ответ Новый Орлеан
Какое отношение Грузия имеет к Западной Европе? Да и вообще к Европе. Если на то пошло, то Турция больше заслужила членство чем этот лимитроф.
Так пожалуйста. Я разве говорю, кто что заслужил. Я говорю о том, что к этому надо стремиться.
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Антон Киселёв
Ответ Anton S
Это которую? Ту, в результате которой РФ отжала территорию?
Ты в Абхазии был когда-нибудь? Там пофиг и на РФ и на Грузию, им нужна именно независимость и представь себе, право на это есть не только у "Косово"
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ВладимирНеПутин
Ответ Игорь Новиков
В чем выгода-то? Жить в такой же нищете, как и народ России?
В Европе нужны грузинские овощи, фрукты, вино в конце концов или минералка? Там своего такого добра хватает. Европейцам нужны курорты и отдых в грузии? Им есть где отдыхать. Многие россияне, русские обожают грузию и грузин, едут туда отдыхать, а грузины все к европейцам тянутся, которым они не сдались
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sp.msk.86
Когда вся "успешная" европейская жизнь подошла к краю и начинает свой спуск по камням с постоянным ускорением, продажные элиты бывшего советского союза ведут свои страны в эти несбыточные времена, которые были для европы следствием их политики - завоевать, уничтожить, приструнить, сделать рабами, но это время подходит к концу. Европа перестает быть точкой силы, не видят это либо глупые люди, либо предатели, которые надеются ухватить свой кусок и обосноваться в будущем там, где будет комфортно, но это будет не его страна.
+4
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Оригинальный Ник
Ответ Бродяга-симпатяга
Кто нибудь обьяснит м е наконец каким боком здесь Россия? Зачем эти с позволения сказать новости каждый час появляются на спортивном сайте?
Потому что в Грузии происходят протесты во имя Свободы, и их надо освещать изо всех щелей (кому надо — это мы опустим). В Молдавии, кстати, тоже протесты проходили и проходят, но их не освещают совсем, потому что это неправильные протесты
+23
-5
+18
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Бродяга-симпатяга
Кто нибудь обьяснит м е наконец каким боком здесь Россия? Зачем эти с позволения сказать новости каждый час появляются на спортивном сайте?
+17
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Станислав Л
Мы рассматриваем эту инициативу [о принятии законопроекта об иноагентах] как угрозу нашему пути.
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Вопрос: почему? Может, наоборот - это и есть верный путь к демократии, настоящей, а не навязываемой сша?
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Новый Орлеан
Ответ Екн Лор
Да, да, при Саакашвили тоже пугали развалом
А что развала не было? Абхазия и Южная Осетия - тю-тю!
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Старина Шимус
Ответ Kemal Gul
Так вы же первыми бежите оставить свой комментарий. Спрос порождает предложение
К чему такие домыслы про "бежите оставлять комментарий?) увидел новость, высказал точку зрения о логике выдачи новостей. О каком спросе речь? Я не дискутирую об этом законе, а цель, безусловно, в этом.
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Anton S
Ответ Антон Киселёв
Адепты "Европейского выбора", ВЫ ДАЛЬШЕ ЗАГОЛОВКА ПРОЧИТАЛИ? Обратили внимание, что майданутые призывают ВОЗОБНОВИТЬ ВОЙНУ В АБХАЗИИ?
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deadjoker
прям как в старом анекдоте:
Бэримор, а что они там так орут?
Требуют однополой любви, сэр.
А им кто-то запрещает?
Нет, сэр.
А почему же они так орут?
П…сы, сэр.

Кланы внутри устроили очередную борьбу за власть, но к этому решили примазаться футбольные люди с пластиковыми лозунгами.
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Новый Орлеан
Ответ В Питере Пять
Уровень жизни западной Европы – то, к чему должны стремиться страны бывшего союза. И года до 2012 казалось, что Россия и идёт по этому пути. Но потом что-то пошло не так.
Какое отношение Грузия имеет к Западной Европе? Да и вообще к Европе. Если на то пошло, то Турция больше заслужила членство чем этот лимитроф.
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Игорь Новиков
Ответ Ростовский
Не могут такие маленькие и слабые страны быть независимые. Что ж вы наивные такие. Самое выгодное для Грузии, это быть с Россией.
В чем выгода-то? Жить в такой же нищете, как и народ России?
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Лучезарный
Ответ Bozqurd_Idel_Ural_
Надеюсь, Грузия и грузины выбирут свой путь. Не европейский, не российский, не какой-то иной. Свой.
Понятие "Свой путь" можно натянуть на что угодно
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Лучезарный
Ответ Антон Киселёв
Адепты "Европейского выбора", ВЫ ДАЛЬШЕ ЗАГОЛОВКА ПРОЧИТАЛИ? Обратили внимание, что майданутые призывают ВОЗОБНОВИТЬ ВОЙНУ В АБХАЗИИ?
Вот так новость! Срочно, на главную!
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