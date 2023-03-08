«Динамо» Тбилиси: «Мы за европейский путь Грузии. Евросоюз должен быть одной из главных целей нашей страны»

Грузинские клубы выступили против закона об иноагентах в стране.

7 марта парламент Грузии в первом чтении принял закон об «иностранных агентах». После это в Тбилиси прошли тысячи человек вышли на акцию протеста.

« » Тбилиси как один из главных носителей идентичности Грузии есть и будет одной из главных движущих сил самовыражения грузинского народа.

Наш клуб, большая динамовская семья, поддерживает европейский путь Грузии. Мы рассматриваем эту инициативу [о принятии законопроекта об иноагентах] как угрозу нашему пути.

Наш футбол, как и наша страна, нуждается в развитии, и большая часть населения Грузии неоднократно отмечала, что видит возможность этого развития только в европейской семье.

Евросоюз должен быть одной из главных целей нашей страны, и правомерность этого пути не подлежит пересмотру», – говорится в заявлении «Динамо» Тбилиси.

«У «Гагры» не может не быть европейского выбора, потому что только в европейской семье возможно избавиться от тяжелого бремени переезда [с территории Абхазии].

Потому что Европа – единственный способ изгнать оккупанта с нашей земли. Потому что Европа – это единственная надежда, что однажды мы вернемся к себе домой в Гагры и примем наших соперников на своей арене. Потому что сама Грузия – это Европа», – говорится в заявлении клуба « ».

«Будущее Грузии – в Европе». Хвича о протестах в стране